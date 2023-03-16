«Только политические интересы». Почему между Путиным и Нетаньяху нет «особенных отношений» — интервью посла Израиля в Украине

16 марта, 14:02
Эксклюзив NV
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, 12 марта 2023 года (Фото:Maya Alleruzzo/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, 12 марта 2023 года (Фото:Maya Alleruzzo/Pool via REUTERS)

Автор: Алексей Тарасов

Между российским диктатором Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху нету никаких «особенных отношений», тем более, израильские власти выступают на стороне Киева, рассказал в интервью Radio NV Михель Бродский, посол Израиля в Украине.

https://www.youtube.com/embed/dq_4q7-02N8

 — Я увидел новость издания The Times of Israel. Там говорится, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые провел дискуссию по политике Израиля касательно военной помощи. И говорят о том, что там был и министр обороны, и министр иностранных дел, и глава Моссада — все очень важные люди силового блока. О чем это говорит, как вы могли бы это прокомментировать?

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— Вы совершенно правы, что вчера состоялась обсуждение под руководством премьер-министра политики в отношении сотрудничества с Украиной в области обороны. Детали этого обсуждения я не могу раскрыть. Не даром это обсуждение было закрытым. Дело в том, что эти вопросы мы предпочитаем не обсуждать в публичном пространстве, не обсуждать в прессе. Обсуждать эти вопросы по закрытым каналам.

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Специалисты, уверен, найдут общий язык по всем вопросам. Единственное, что можно сказать, что Израиль обещал предоставить Украине систему раннего оповещения. Это обещано не так давно. Израиль выполнит свое обещание. Сейчас как раз ведутся переговоры о том, как эту систему адаптировать для нужд Украины.

Теги:   Израиль Россия Иран Биньямин Нетаньяху Украина Российско-украинская война Радио NV Война России против Украины

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