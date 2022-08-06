Товарищ Хо танцует с товарищем Климом. Какая на самом деле была мужская дружба на высших ступенях советской власти 6 августа, 15:45 Эксклюзив НВ Клим Ворошилов, председатель Верховного совета СССР, во время визита в Северный Вьетнам с Хо Ши Мином, который на тот момент был президентом, премьер-министром и генеральным секретарем компартии своей страны. Май 1957 года (Фото:DR)

Как любило и ненавидело диктаторов их ближайшее окружение, и как развивались человеческие отношения в высших эшелонах тоталитарных режимов в середине XX века.

Это фото сделано вероятнее всего в мае 1957-го. Тогда 76-летний Клим Ворошилов председательствовал в советском парламенте (Верховном Совете СССР), и его должность согласно международному протоколу соответствовала статусу президента страны. Он как раз объезжал с визитами союзнические страны Восточной Азии. По дороге из Индонезии сталинский маршал посетил Ханой, где уже на вечеринке сошелся в танце с вьетнамским коллегой Хо Ши Мином.

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ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ВАЛЬС: Клим Ворошилов заехал в гости к Хо Ши Мину (слева), 1957 год / Фото: DR

Широкой общественности этот снимок стал известен, когда оба политика уже давно отошли в мир иной. И даже не потому, что для современного глаза он может выглядеть довольно пикантно. В то время образы политиков тоталитарных государств тщательно очищались от неформальных или двусмысленных вкраплений.

На той ханойской вечеринке двое сильных коммунистического мира гуляли без пар, хотя по протоколу должны были быть там со своими официальными половинами. Однако жене Ворошилова на тот момент уже три года как установили онкологический диагноз, а у товарища Хо ее просто не было.

О том, что вьетнамский вождь был смолоду женат, впервые написали китайские исследователи в 1980-х — когда забальзамированное тело Хо давно уже лежало в мавзолее. Оказалось, что в далеком 1926 году он обручился с китайской студенткой-акушеркой Цзэн Сюэмин в Гонконге. Но из-за революционной деятельности вьетнамца и преследования британских колониальных властей брак прервался. Хо бросил молодую жену беременной, и та по настоянию матери избавилась от ребенка из-за неопределенного положения мужа.

Через четверть века Цзэн узнала любимого на фото в газетах и написала ему в Ханой. Он не ответил. Ведь уже был женат «на революции и на родине», как убеждали его соратники. Даже когда стало известно о Цзэн, вьетнамские историки, как могли, опровергали эту страницу биографии Хо. Даже до сих пор ее признают клеветой на вождя.

Ворошилов и Хо Ши Мин умерли в один год — в 1969-м. Луганчанин пережил своего вьетнамского друга на три месяца. А вскоре дружба Кремля стала измеряться не рукопожатиями или объятиями, а поцелуями в уста. На фото они смотрелись комически затяжными. И почему Леонид Брежнев, тогдашний глава компартии Советского Союза именно так приветствовал своих визави — как отечественных, так и зарубежных — единодушного объяснения психоаналитиков до сих пор нет.

Леонид Брежнев (в центре) приветствует или прощается с Константином Черненко, справа – министр иностранных дел СССР Андрей Громыко, Крым, 1980 год. / Фото: ТАСС

В общем, семейная жизнь, если она и была у политиков таких стран, пряталась за плотным занавесом. Эта традиция установилась еще при Иосифе Сталине и успешно возродилась в путинской России.

«Как я его люблю! Какой парень!

Если верить современным теоретикам психоанализа, в тоталитарных обществах чувство к вождям поглощало даже естественное сексуальное влечение. Люди искренне влюблялись в своих лидеров.

Дневниковые записи молодого Йозефа Геббельса, будущего министра пропаганды в Третьем рейхе — один из самых искренних таких примеров. «Я был поражен его огромными синими глазами. Которые как звезды», — писал он в ноябре 1925-го после второй короткой встречи с Адольфом Гитлером .

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