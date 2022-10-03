Только один холодный месяц. Синоптики сказали, какой будет зима 2022−2023 в Европе 3 октября, 16:49 Какой будет зима 2022−2023 для Европы (Фото:pixabay.com)

С конца сентября ходят слухи о холодной зиме. Метеорологи дали прогноз погоды на зиму 2022−2023 и сравнили погоду с прошлыми десятилетиями.

В NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований) уже сообщалось, что зима 2022/2023 будет теплой.

Какой будет зима 2023 года в Европе

Как сообщает Daswetter, в течение нескольких месяцев ожидается более мягкая погода и осадки, в то время как только один месяц зимы 2022/2023 может быть прохладным.

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Синоптики решительно опровергают слухи о ледяной зиме, которой не было уже десятки лет. В условиях глобального потепления октябрь и ноябрь будут в Германии очень теплыми с показателями до 20 градусов по Цельсию.

Декабрь по прогнозам Немецкой службы погоды будет теплым и даже дождливым. Декабрь 2022 года будет рекордно тёплым за последние 30 лет 1992−2022 гг.

Если в течение осени еще станет теплее, декабрь будет рекордно теплым.

То же касается января и февраля 2023 года. Согласно NOAA, эти два месяца также должны быть на 2 градуса теплее последних лет. Ожидается, что предстоящая зима 2022/23 будет на 2 градуса теплее последних десятилетий.

Немецкая служба погоды также ожидает, что зима будет слишком теплой, как европейская служба погоды. Ни одна авторитетная служба погоды не ожидает, что зима будет слишком холодной.

Прогноз погоды на зиму 2023 в Украине.

Как сообщает Канал 24 со ссылкой на синоптиков, зима 2022/2023 мало чем будет отличаться от прошлогодней. Средняя температура в течение зимы будет колебаться от -2 до 0 градусов Цельсия.

Снежных или морозных дней будет немного, однако стоит быть готовым, что погода может колебаться от +8 до -3 градусов Цельсия. Это значит, что не нужно забывать об гололедице.

В течение декабря возможны осадки, однако температура будет самой высокой. В частности, с 22 по 26 декабря прогнозируют от +4 до +6 градусов Цельсию.

Январь будет самым холодным — средняя температура будет колебаться в районе -2 градуса, однако во второй половине января 2023 года ожидается погода до -8 -9 градусов Цельсия.

Средняя температура в феврале ожидается на уровне 0 градусов Цельсия. Существенных осадков на февраль тоже не предполагается.