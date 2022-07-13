«Ждем следующего». Какая атмосфера в Николаеве и как регион устанавливает «отрицательные рекорды» среди оккупантов — Виталий Ким 13 июля, 19:31 Эксклюзив НВ Виталий Ким (Фото:Teun Voeten / Sipa USA с помощью Reuters Connect)

Виталий Ким, глава Николаевской ОВА, рассказал Радио НВ, какая сейчас ситуация в прифронтовом городе и как россияне продолжают устанавливать рекорды по потерям в регионе.

— Вчерашние события в Николаеве назвали самым мощным обстрелом города с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. О каких последствиях можно говорить по состоянию на этот час?

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По состоянию на этот час у нас было 24 прилета — это такая смесь была ракет РСЗО, скажем так. Сейчас у нас нет погибших, у нас есть 12 раненых. Уничтожена школа, повреждены две больницы, частные дома, предприятия, в том числе коммунального хозяйства.

— Скажите, пожалуйста, вы говорили о том, что этим обстрелом враг пытается отомстить Вооруженным силам. Так что поделитесь самыми свежими данными, чтобы как-то поддержать всех украинцев и жителей Николаевщины, в частности. Какие успехи у украинских Вооруженных сил в Николаевской области?

— Сейчас с появлением техники, которую предоставляют наши партнеры, активизировалось очень партизанское движение, которое не только дает координаты и полную информацию, где находятся оккупанты по Херсонской области. Но и сами включились и собственноручно ликвидируют захватчиков и сотрудничающих с ними. Поэтому сейчас к оккупантам дошло, что далеко достают наши ВСУ. И потому у них настроения, скажем так, упаднические. Раньше они не хотели ехать на передовую, а сейчас хотят уехать вообще из Херсонской области, потому что не знают, куда будет направлен следующий удар наших ВСУ.

— Также вы говорили, что Николаевская область в лидерах среди регионов по количеству уничтоженных разных руководителей и генералов Российской Федерации, собственно только что об этом сказали. Можете хотя бы несколько фамилий назвать, чтобы нас дополнительно как-то мотивировать и утешить?

— Давайте так, я вообще не запоминаю фамилии этих некрасивых людей вообще. Я запоминаю только при каких обстоятельствах это было. Я помню, когда там в лесополосе прилетело, они прятались вместе с «ДНРовцами», два их джипа разбили и они оцепили лесок и в пакеты складывали генералов своих. В общем, когда убивают генералов или руководителей штаба, они оцепляют целый район, очень паникуют, бегают, потому что не знают, что дальше делать. И они, я не знаю, как так у них получается, там же не открытый конкурс, не демократическая страна. Там они назначают кого-то на юг управлять, сейчас уже не нападением, не обороной, а просто здесь побыть. Я так понимаю, что ввиду исторической последовательности погибших на южном направлении, то желающих сейчас нет. Но будем ждать нового русского генерала. Они ставят рекорды по прибыванию, как говорится, «отрицательный рекорд» по нахождению на территории оккупированных территорий. Ждем нового генерала русского, будем ставить новые отрицательные рекорды.

— И еще, как вы сейчас оцениваете вероятность прямого наступления врага на Николаев по суше?

— Трудно сказать. Давайте так, если по теории вероятности оценивать — то десять процентов.

— Десять процентов, и это не плохо на сегодняшний день.

— Именно так. Десять процентов есть, ну и ладно.

— Какая опасность для города с моря, расскажите, пожалуйста?

— Для города почти нет, для региона — это больше касается Одесского региона касательно высадки. Но они готовы с первого дня к высадке десанта. Десант, по тем же перехватам, они тоже не глупые, они не хотят высаживаться без поддержки по суше. Поэтому высадка не будет в направлении Одессы. А что касается места, то у нас самый сложный в Европе фарватер, потому что до нас нужно еще дойти, чтобы высадиться. Потому угрозы с моря не вижу.

— Вы уже упомянули о самом областном центре. Как живет Николаев в эти дни во время постоянных воздушных тревог и ракетных обстрелов, а сейчас их действительно стало больше?

— Когда солнце сияет — живется хорошо, мы все улыбаемся. Когда дождик — все прячутся, прячутся больше, чем от обстрелов. Поэтому так и живем, все привыкли к войне и живем своей жизнью, и прячемся, когда по нам стреляют.

— Как многие местные жители покинули Николаев и в целом границы области? И много ли уезжают именно сейчас, у них есть такие возможности?

— Возможности есть, у нас открытый город, курсируют рейсовые автобусы и т. д. Сейчас более 50 процентов жителей уехало, там 55 детей процентов. Но увеличилось количество, возвращаются в Первомайский и Вознесенский районы, где безопаснее. Потому у нас неравномерное количество людей сейчас в области. И многие из приграничных, скажем так, прифронтовых районов переехали в более безопасные районы нашей области.

— По вывозу украинского зерна и разблокированию украинских портов. После освобождения Змеиного, кажется, ситуация сдвинулась с мертвой точки. Что происходит в Николаевском порту? Там еще остаются зарубежные суда, заблокированные из-за войны?

— Да, у нас шесть портов, там заблокированы суда иностранных государств. На складах есть зерно, но мы не можем ничего поделать. И эти переговоры сейчас идут касательно одесского направления, потому что если мы сможем, мы будем очень рады, но я думаю, что это не ко времени, это следующий шаг по переговорам. Сейчас мы просто ждем, убираем урожай.

— И еще о партизанском движении вопрос. Скажите, пожалуйста, не мешают ли спать взрывы складов захватчиков со стороны оккупированного Херсона?

— Вы знаете, с теми людьми, с которыми я общаюсь, они радуются. Они радуются, когда это снимают и очень долго ждут. И было время, когда они устали, и начали уезжать, а сейчас они снова ждут, и понимают, что ВСУ продвигается в направлении Херсона. И они радуются, когда уничтожают вражескую технику и боекомплекты.

— Знаю, что в Николаеве были большие проблемы с питьевой водой. Решен ли вопрос сейчас?

— Это сложный вопрос. Питьевая вода у нас есть, мы ее подвозим, но ее нет в кранах. В кранах есть техническая вода, используемая для общих нужд. Этот вопрос сложен, он решится. Самый простой способ — вернуть территории, которые захватчики заняли в Херсонской области, и восстановить водовод из Днепра, что мы и планируем сделать.

— Обязательно сделаем. И личный вопрос, лично я восхищаюсь вашим благоразумием, спокойствием, мужеством. Где вы берете силы, где вы черпаете ресурсы в борьбе с врагом?

— От наших николаевцев. Когда ходишь по улице, видишь людей, они все настроены только на победу. Поэтому у нас такое общее настроение николаевское.

— А расскажите, вы каждое утро начинаете свой рабочий день с того, что идете по улицам Николаева? Как это происходит?

— Да нет, я не хожу каждое утро по улицам Николаева, но я общаюсь с людьми, передвигаюсь свободно по городу, поэтому я вижу, какие настроения у николаевцев.

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