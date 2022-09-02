День окончания Второй мировой войны: 77 лет назад Япония, пережив две атомные бомбардировки, подписала акт о капитуляции 2 сентября, 06:50 Министр иностранных дел Японии Мамору Сигэмицу подписывает акт о капитуляции на борту авианосца Миссури в присутствии американского генерала Ричарда Сазерленда (Фото:Army Signal Corps photographer LT. Stephen E. Korpanty; Naval Historical Center Photo)

77 лет назад, 2 сентября 1945 года, на борту американского линкора Миссури была официально подписан акт о капитуляции Японии — событие, завершившее Вторую мировую войну.

Документ подписали, с одной стороны, члены делегации Японской империи во главе с министром иностранных дел Японии Мамору Сигэмицу, а с другой — представители союзных государств (США, Китайской Республики, Великобритании, СССР, Австралии, Канады, Франции, Нидерландов и Новой Зеландии).

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Еще 26 июля 1945 года три государства — Великобритания, США и Китайская республика — потребовали от Японии безоговорочной капитуляции, в противном случае обещая империи «быстрое и полное уничтожение» (prompt and utter destruction). Этот ультиматум был обнародован в виде совместной декларации трех стран на полях Потсдамской конференции. То была третья (и последняя) официальная встреча лидеров крупнейших держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне — Иосифа Сталина, Гари Трумэна и Уинстона Черчилля (которого затем на конференции сменил его преемник Клемент Эттли).

К тому моменту японский флот утратил львиную долю своей мощи, а бомбардировки верфей, объектов японской промышленности и уничтожение торговых кораблей привело к разрушению военной экономики страны. Использование уцелевших военных кораблей Японии было серьезно ограничено из-за дефицита топлива.

Однако Японская империя отвергла ультиматум, заявив о намерении продолжать бои, хотя японские лидеры тем временем тайно просили СССР — как формально нейтральную сторону — выступить посредником для заключения мира на более выгодных для Японии условиях. Советский Союз, в свою очередь, тайно готовился к официальной войне с Японией — шагу, о котором союзники договорились ранее на Тегеранской и Ялтинской конференциях.

6 августа 1945 года США, реагируя на отказ Японии от ультиматума о сдаче, сбросили атомную бомбу на город Хиросима, а 9 августа еще одна такая бомба была взорвана над Нагасаки. Единственное в истории боевое применение ядерного оружия унесло, по разным оценкам, от 129 тыс. до 226 тыс. жизней.

Инфографика: НВ

Кроме того, 8 августа 1945 года СССР объявил войну Японии и 9 августа начал т.н. Маньчжурскую операцию — вторжение на подконтрольные японской стороне материковые части империи, включая марионеточное «государство» Маньчжоу-Го и территорию Северной Кореи.

На этом фоне и с учетом последствий атомных бомбардировок японские власти (в частности премьер-министр Японии Кантаро Судзуки и глава МИД Того Сигэнори) склонились к решению о том, что японское правительство все же должно прекратить войну.

Японская империя объявила о своей капитуляции 15 августа 1945 года, а за день до этого такой шаг поддержал японский император Хирохито. В своем обращении к военным два дня спустя он заявил: «Бессмысленно увеличивать разрушительные последствия войны до такой меры, чтобы в итоге под угрозой оказались бы сами основы существования империи». Однако часть японских военачальников отказывалась капитулировать: до этого Япония еще не проигрывала таких масштабных войн, ее территорию никогда не оккупировали. Поэтому некоторые из японских подразделений не складывали оружия вплоть до поздней осени 1945 года.

Формальный же акт о капитуляции Японии был подписан 2 сентября 1945 года на борту американского линкора Миссури в Токийском заливе. С тех пор эта дата считается днем окончания Второй мировой войны — самого смертоносного конфликта в истории человечества, жертвами которого стали от 70 млн до 85 млн человек.

Делегация Японской империи на борту авианосца Миссури перед подписанием Акта о капитуляции / Фото: Naval Historical Center Photo

Вскоре после капитуляции Японской империи началось расследование ее военных преступлений. Токийский процесс (Международный военный трибунал для Дальнего Востока) — суд над японскими военными преступниками — проходил с 3 мая 1946 года по 12 ноября 1948 года.

В качестве обвиняемых было привлечено 29 человек, в основном из числа высшего военного и гражданского руководства Японской империи, однако ни один из них не был членом императорской семьи. Семеро обвиняемых, включая двух бывших премьер-министров Коки Хирота и Хидэки Тодзио, были приговорены к смертной казни через повешение и казнены 23 декабря 1948 года во дворе тюрьмы Сугамо в Токио. 15 обвиняемых приговорили к пожизненному заключению, еще троих — к разным срокам. Двое обвиняемых умерли во время процесса, один был признан невменяемым в связи с психическим заболеванием, еще один (бывший премьер-министр Фумимаро Коноэ) — покончил жизнь самоубийством накануне ареста.

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