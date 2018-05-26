Финал Лиги чемпионов 2018 в Киеве: как за две минуты научиться общаться с ливерпульцами

Фанаты Ливерпуля общаются на одном из наиболее самобытных региональных диалектов Британии

Ливерпуль известен одним из наиболее самобытных региональных диалектов Британии.

Ливерпульский акцент во многом обязан влиянию большого ирландского сообщества города, а также лингвистическому воздействию соседнего Уэльса с его древним кельтским языком.

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Однако за две минуты можно самому обучиться основам ливерпульского акцента и говорить с фанатами английского клуба почти на равных. В своем видео уроке на Youtube лингвист Мэтт Покок рассказывает как освоить акцент за две минуты.