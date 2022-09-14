Богатый наследник. В собственность принца Уильяма после того, как его отец стал королем, перешло поместье стоимостью свыше $1 млрд 14 сентября, 16:28 Принц Уэльский Уильям с людьми, пришедшими почтить память его бабушки возле Виндзорского замка, 10 сентября 2022 года (Фото:Kirsty O’Connor/PA Wire/Pool via REUTERS)

Хотя королевские завещания никогда не обнародуют и трудно судить, что именно покойная Елизавета II передала после смерти своему старшему внуку Уильяму, его перемещение на первую строку в очереди на престол уже значительно увеличило его состояние, пишет CNN Business. В частности, речь идет о частном имении в герцогстве Корнуолл.



В прошлом году Forbes оценил личное состояние Елизаветы II в 500 миллионов долларов; оно состоит из драгоценностей, коллекции произведений искусства, инвестиционных вложений и двух резиденций: замка Балморал в Шотландии и имения Сандрингем в Норфолке. Королева унаследовала недвижимость от своего отца, короля Георга VI.

Видео дня

«Королевские завещания скрыты, поэтому у нас нет ни малейшего представления о том, что у них есть и сколько это стоит, и это никогда не обнародуется», — сказала CNN Лора Кленси, преподаватель в Университете Ланкастера и автор книги о королевских финансах.

Но огромная часть богатств королевской семьи — не менее 18 миллиардов фунтов стерлингов (21 миллиард долларов) — существует в виде земли, собственности и ценных бумаг и теперь следует проторенной многовековой дорогой к новому монарху, королю Чарльзу, и его наследнику, принцу Уэльскому Уильяму.

Линия преемственности автоматически делает Уильяма, ныне первого в очереди на британский престол, гораздо более состоятельным человеком, чем прежде, утверждает CNN.

Будущий король наследует от отца частное имение герцогства Корнуолл. Герцогство владеет крупным портфелем земли, охватывающим почти 140 000 акров, большинство — в юго-западной Англии.

Созданное в 1337 году королем Эдуардом III имение оценивается примерно в 1 миллиард фунтов стерлингов (1,2 миллиарда долларов), согласно отчетности за последний финансовый год.

Хайгроув – семейный дом герцогов Корнуольских / Фото: duchyofcornwall.org

Доход от имения «используется для финансирования государственной, частной и благотворительной деятельности» герцога Корнуольского, говорится на его сайте. Сейчас этот титул, параллельно с титулом принца Уэльского, носит принц Уильям.

Разумеется, наибольшая доля семейного состояния, Имущество короны стоимостью 16,5 миллиарда фунтов (19 миллиардов долларов), теперь принадлежит королю Чарльзу III как правящему монарху. Но согласно договору, датируемому 1760 годом, монарх передает все доходы от имения правительству в обмен на долю, которая называется суверенным грантом.

Суммы огромны, однако монарх и его наследник ограничены в том, какую выгоду они могут лично извлечь из своего состояния.

Чарльз может тратить суверенный грант только на исполнение обязанностей монарха. Ни ему, ни его наследнику не разрешено извлекать выгоду от продажи активов в своих герцогствах. Согласно пояснению, опубликованному Институтом правительства (IfG), любая прибыль от таких продаж реинвестируется в наследство.

Казначейство Великобритании также должно одобрить все крупные операции с королевской недвижимостью, заявили в IfG.

Инфографика: НВ

Тем не менее, в отличие от суверенного гранта за Имущество короны, герцогство Корнуольское является частным источником богатства, то есть его владельцы не обязаны предоставлять какие-либо подробности о его деятельности, кроме отчетов о доходах, сообщает IfG.

В прошлом году Чарльз, тогдашний герцог Корнуольский, выплатил себе 21 миллион фунтов стерлингов (25 миллионов долларов) за недвижимость поместья герцогства.

Ни принц Уильям, ни король Чарльз не обязаны платить налоги на свои поместья, хотя герцогства Корнуольское и Ланкастерское (персональная собственность монарха стоимостью около 950 миллионов долларов) добровольно уплачивают налог на прибыль с 1993 года.

«Конечно, добровольный налог на прибыль не является фиксированной ставкой, и им не нужно декларировать, сколько доходов они компенсируют налогом. Так что на самом деле оценивать это — все равно, что гадать на кофейной гуще», — говорит Клэнси.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.