Танки, С-400 и БМП. Аналитики показали спутниковый снимок аэродрома Зябровка, который Беларусь отдала России 8 июля, 17:47 Аэродром Зябровка (Фото:Konrad Muzyka / Twitter)

Аналитики опубликовали спутниковый снимок белорусского аэродрома Зябровка под Гомелем, который сейчас под контролем россиян.

Оборонный аналитик Кондар Музыка опубликовал в Twitter спутниковые снимки, сделанные компанией Rochan Consulting 20 июня 2022 года.

Мониторинговая группа Беларускі Гаюн отмечает, что снимки указывают на небольшое увеличение количества военной техники на аэродроме.

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На фото можно увидеть дивизион из 10 единиц зенитно-ракетных комплексов С-400 Триумф, две единицы зенитного комплекса Панцирь-С1 на насыпях грунта, радары и радиолокаторы подсветки и наведения. Рядом с ним под маскировочной сеткой расположен аппаратный контейнер для операторов.

Кроме того, на аэродроме появились бронемашины пехоты и прикопанные и замаскированные танки.

Мониторинговая группа отмечает, что по фото можно сделать вывод: расположение этой техники не претерпело существенных изменений с апреля 2022 года. В то же время С-400 увеличилось на две единицы.

7 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что белорусский диктатор Александр Лукашенко передал аэродром Зябровка под полный контроль российских войск.

По данным Главного управления разведки, Россия снова усиливает свое военное присутствие в Беларуси, в частности — военной авиации. Также у Украины есть данные о возможных провокациях со стороны Беларуси, заявил замминистра внутренних дел Евгений Енин.

Начальник ГУР Министерства обороны Кирилл Буданов 22 июня заявил, что угрозы нападения со стороны Беларуси на данном этапе нет. Зеленский говорил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, но Украина готовится ко всем возможным сценариям.



В конце мая в минобороны Беларуси объявили, что по поручению Лукашенко создадут «народное ополчение». 7 июня в белорусской армии начались занятия по «боевой готовности». Также режим Лукашенко начал тренировки по «переходу из мирного в военное время», сообщает украинская разведка. По информации проекта Беларускі Гаюн, «учения» продлили минимум до 9 июля.

Российские оккупационные войска и танки наступали на север Украины с территории Беларуси. Там размещены установки, с которых по городам Украины запускают ракеты. Россия использует для своей полномасштабной войны против Украины аэродромы и воздушное пространство Беларуси, белорусскую инфраструктуру и больницы, перевозит по белорусской территории свое оружие и технику.

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