Всюду фаеры и флаги. В Варшаве проходит многотысячный марш ко Дню независимости 11 ноября, 18:16 Марш в Варшаве (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

В Варшаве после официальных мероприятий с участием военных и властей начался многотысячный марш к 104-му Дню независимости Польши.

Об этом сообщают RMF24 и Оnet.

Из-за празднования и марша в Варшаве усилили меры безопасности, вывели на улицы дополнительные силы полиции, а также перекрыли движение транспорта в центре столицы.

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Люди на марш пришли с файерами и национальными флагами. Среди участников марша люди всех возрастов, ряд представителей политических партий (как от оппозиции, так и от правящей партии), объединений и клубов исторической реконструкции. Последние идут в строи гусар времен Речи Посполитой.

Отдельные колонны сформировали представители левых и правых организаций вместе с ультрас. Полиция разделила их границами. Пока столкновений с полицией и между активистами не было. Пока последние обошлись только сожжением символики оппонентов.

День независимости Польши — национальный праздник Польши, который отмечают 11 ноября в честь провозглашения независимости государства от Российской, Немецкой и Австро-Венгерской империй 1918 года.