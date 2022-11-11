Всюду фаеры и флаги. В Варшаве проходит многотысячный марш ко Дню независимости

11 ноября, 18:16
Поделиться:
Марш в Варшаве (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Марш в Варшаве (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

В Варшаве после официальных мероприятий с участием военных и властей начался многотысячный марш к 104-му Дню независимости Польши.

Об этом сообщают RMF24 и Оnet.

Читайте также:
«Мы не устанем благодарить». Елена Зеленская поздравила поляков с Днем независимости

Из-за празднования и марша в Варшаве усилили меры безопасности, вывели на улицы дополнительные силы полиции, а также перекрыли движение транспорта в центре столицы.

Видео дня

https://twitter.com/Avanti_1989/status/1591069930145054720?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1591069930145054720%7Ctwgr%5Ee950a7927169a08481628f7fd7b54b0fe48571f8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbabel.ua%2Fnews%2F86926-u-varshavi-z-fayerami-ta-praporami-prohodit-bagatotisyachniy-marsh-do-dnya-nezalezhnosti

Люди на марш пришли с файерами и национальными флагами. Среди участников марша люди всех возрастов, ряд представителей политических партий (как от оппозиции, так и от правящей партии), объединений и клубов исторической реконструкции. Последние идут в строи гусар времен Речи Посполитой.

https://twitter.com/MateuszChlystun/status/1591067861061091329?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1591067861061091329%7Ctwgr%5Ee950a7927169a08481628f7fd7b54b0fe48571f8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbabel.ua%2Fnews%2F86926-u-varshavi-z-fayerami-ta-praporami-prohodit-bagatotisyachniy-marsh-do-dnya-nezalezhnosti

Отдельные колонны сформировали представители левых и правых организаций вместе с ультрас. Полиция разделила их границами. Пока столкновений с полицией и между активистами не было. Пока последние обошлись только сожжением символики оппонентов.

https://twitter.com/MWszechpolska/status/1591066875852574720?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1591066875852574720%7Ctwgr%5Ee950a7927169a08481628f7fd7b54b0fe48571f8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbabel.ua%2Fnews%2F86926-u-varshavi-z-fayerami-ta-praporami-prohodit-bagatotisyachniy-marsh-do-dnya-nezalezhnosti

День независимости Польши — национальный праздник Польши, который отмечают 11 ноября в честь провозглашения независимости государства от Российской, Немецкой и Австро-Венгерской империй 1918 года.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Польша День независимости Варшава

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X