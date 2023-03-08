США и Европа поддерживают полную победу Украины, на Востоке хотят быстрого окончания войны — опрос 8 марта, 18:20 Страны Запада убеждены, что Украина должна вернуть себе все свои территории (Фото:REUTERS/Henry Romero)

Через год после полномасштабного вторжения России в Украину население стран Запада поддерживает полную победу Киева. В это же время на Востоке хотят быстрейшего окончания войны.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного по заказу Европейского совета по международным отношениям.

Население Европы (38%), США (34%) и Британии (44%) убеждены, что Украина должна вернуть себе все свои территории, даже если это означает затяжную войну.

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Напротив, граждане Китая (42%), Турции (48%) и Индии (54%) предпочитают быстрое окончание войны, даже если Украине придется уступить территорию.

Инфографика: ECFR

В Европе и США преобладает мнение, что Россия является противником или соперником. 71% респондентов в США, 77% в Великобритании и 65% опрошенных в странах ЕС рассматривают будущее отношений с Россией как конфронтацию.

В то же время, несмотря на войну, большинство жителей Индии (80%), Китая (79%) и Турции (69%) считают Россию «союзником» или «партнером».

Опрос проводился в декабре 2022 года и январе 2023 года в Великобритании, девяти государствах ЕС (Германии, Франции, Дании, Италии, Испании, Португалии, Польше, Румынии и Эстонии), а также в Китае, Индии, Турции, России и США. Всего было опрошено 19 765 человек.