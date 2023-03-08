США и Европа поддерживают полную победу Украины, на Востоке хотят быстрого окончания войны — опрос

8 марта, 18:20
Поделиться:
Страны Запада убеждены, что Украина должна вернуть себе все свои территории (Фото:REUTERS/Henry Romero)

Страны Запада убеждены, что Украина должна вернуть себе все свои территории (Фото:REUTERS/Henry Romero)

Через год после полномасштабного вторжения России в Украину население стран Запада поддерживает полную победу Киева. В это же время на Востоке хотят быстрейшего окончания войны.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного по заказу Европейского совета по международным отношениям.

Население Европы (38%), США (34%) и Британии (44%) убеждены, что Украина должна вернуть себе все свои территории, даже если это означает затяжную войну.

Видео дня

Напротив, граждане Китая (42%), Турции (48%) и Индии (54%) предпочитают быстрое окончание войны, даже если Украине придется уступить территорию.

Инфографика: ECFR

В Европе и США преобладает мнение, что Россия является противником или соперником. 71% респондентов в США, 77% в Великобритании и 65% опрошенных в странах ЕС рассматривают будущее отношений с Россией как конфронтацию.

Читайте также:

Большинство украинцев не поддерживают мирные переговоры с Россией (на фото поврежденный российским обстрелом дом в Часовом Яру Донецкой области) (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak) Разворот на 180 градусов: как изменилось отношение украинцев к переговорам с РФ за восемь месяцев

В то же время, несмотря на войну, большинство жителей Индии (80%), Китая (79%) и Турции (69%) считают Россию «союзником» или «партнером».

Опрос проводился в декабре 2022 года и январе 2023 года в Великобритании, девяти государствах ЕС (Германии, Франции, Дании, Италии, Испании, Португалии, Польше, Румынии и Эстонии), а также в Китае, Индии, Турции, России и США. Всего было опрошено 19 765 человек.

https://www.youtube.com/embed/TZBV8thQop4
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Опрос Российская агрессия Запад победа Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X