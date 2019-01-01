Как в мире отмечали Новый год-2019 в десяти фото Сегодня, 13:36 5708 Цей матеріал також доступний українською Новый год-2019 официально наступил по всему миру

1 января 2019 года в 13:00 по Киеву в новый год вошли последние уголки Земли – американская часть острова Самоа и остров Бейкер в Тихом океане.

Новогодние празднования во всем мире оставили после себя огромное количеством фотографий, мы собрали десять самых ярких.

Сидней, Австралия

Одной из первый новый 2019 год встретила Австралия. В Сиднее во время празднования фейерверки запустили над гаванью и достопримечательностью Харбор Бридж.

Париж, Франция

В Париже продолжающиеся уже несколько недель протесты "желтых жилетов" не помешали отпраздновать Новый год, хотя протестующие анонсировали новый сбор на Елисейских полях именно в новогоднюю ночь с целью "мирно и празднично продолжать борьбу".

Лондон, Великобритания

Восемь тонн фейерверков, которые взорвался над культовым колесом обозрения London Eye, ознаменовали начало нового года в Лондоне. Шоу ознаменовали крупнейшим в Европе.

Краби, Таиланд

В Таиланде 2019 год встречали традиционными небесными фонариками, сотни которых запускали в небо.

Токио, Япония

В Токио новый год начался с молитв в храме Мейдзи. Чтобы помолиться о желаниях, которые сбудутся в течение первых трех дней 2019 года, храм посетили около трех миллионов человек.

Коломбо, Шри-Ланка

В Коломбо в храме Гангараная буддийский монах раздает семьям талисманы-благословением с добрыми пожеланиями на новый год.

Канвондо, Южная Корея

В Канвондо сотни корейцев собрались на пляже Чондунцзин, чтобы встретить восход солнца в первый день Нового года.

Франкфурт-на-Майне, Германия

Франкфурт-на-Майне встретил 2019 год туманом, но отмечающие нашли свой выход из ситуации и осветили путь в новый год яркими фейерверками.

Нью-Йорк, США

Хоть американцы почти не придают особого значения ночи с 31-го на 1-е, в Нью-Йорки поклонники Нового года собрались на ежегодном праздновании на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Нью-Йорк, США

Тем не менее над принятием философии Zero Waste в 2019 году все еще придется поработать, а пока праздник на Таймс-сквер закончился таким же традиционным сбором огромного количества мусора.