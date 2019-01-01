Как в мире отмечали Новый год-2019 в десяти фото
1 января 2019 года в 13:00 по Киеву в новый год вошли последние уголки Земли – американская часть острова Самоа и остров Бейкер в Тихом океане.
Новогодние празднования во всем мире оставили после себя огромное количеством фотографий, мы собрали десять самых ярких.
Сидней, Австралия
Одной из первый новый 2019 год встретила Австралия. В Сиднее во время празднования фейерверки запустили над гаванью и достопримечательностью Харбор Бридж.
Париж, Франция
В Париже продолжающиеся уже несколько недель протесты "желтых жилетов" не помешали отпраздновать Новый год, хотя протестующие анонсировали новый сбор на Елисейских полях именно в новогоднюю ночь с целью "мирно и празднично продолжать борьбу".
Лондон, Великобритания
Восемь тонн фейерверков, которые взорвался над культовым колесом обозрения London Eye, ознаменовали начало нового года в Лондоне. Шоу ознаменовали крупнейшим в Европе.
Краби, Таиланд
В Таиланде 2019 год встречали традиционными небесными фонариками, сотни которых запускали в небо.
Токио, Япония
В Токио новый год начался с молитв в храме Мейдзи. Чтобы помолиться о желаниях, которые сбудутся в течение первых трех дней 2019 года, храм посетили около трех миллионов человек.
Коломбо, Шри-Ланка
В Коломбо в храме Гангараная буддийский монах раздает семьям талисманы-благословением с добрыми пожеланиями на новый год.
Канвондо, Южная Корея
В Канвондо сотни корейцев собрались на пляже Чондунцзин, чтобы встретить восход солнца в первый день Нового года.
Франкфурт-на-Майне, Германия
Франкфурт-на-Майне встретил 2019 год туманом, но отмечающие нашли свой выход из ситуации и осветили путь в новый год яркими фейерверками.
Нью-Йорк, США
Хоть американцы почти не придают особого значения ночи с 31-го на 1-е, в Нью-Йорки поклонники Нового года собрались на ежегодном праздновании на Таймс-сквер в Нью-Йорке.
Нью-Йорк, США
Тем не менее над принятием философии Zero Waste в 2019 году все еще придется поработать, а пока праздник на Таймс-сквер закончился таким же традиционным сбором огромного количества мусора.