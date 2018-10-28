Как в индийском фильме. Невероятная история Алекса Картера, которого усыновили по ошибке

В маленьком городке в Северной Америке в летнюю ночь 1969 года две женщины с одинаковыми именами дали жизнь троим детям в одном родильном отделении. Имена их отцов тоже совпадали. Одна из женщин родила близнецов – двоих мальчиков. Вторая – девочку. На следующее утро женщине, которая родила близнецов, отдали одного из ее сыновей и дочь другой женщины. Ее второй сын оказался у другой женщины, и она отдала его на усыновление.

Эту необычную историю рассказал The Guardian Алекс Картер – тот самый ребенок, который вырос в приемной семье по ошибке. НВ публикует ее перевод.

Взросление в приемной семье

Алекс Картер (Псевдоним. Другие имена были изменены для защиты личных данных его семьи) придумал романтическую историю о своем появлении на свет. Но затем он встретил своего близнеца, о существовании которого не знал.

В летнюю ночь в 1969 года в единственном родильном отделении в маленьком городке в Северной Америке женщина родила ребенка. Она была подростком, и у нее не было мужа, и она хорошо знала еще до того, как ее маленького мальчика дали ей в руки, что она отдаст его на усыновление. Этот маленький мальчик был мной, но я был не единственным ребенком, родившимся той ночью.

Мои приемные сестры и брат вместе с моими приемными родителями дразнили меня за то, что я все время читал все от энциклопедий до комиксов и называли меня "интеллектуалом"

Пока я рос, у меня не было общих интересов со старшим братом и двумя младшими сестрами, которых тоже усыновили и удочерили. Вместе с моими приемными родителями они дразнили меня за то, что я все время читал все от энциклопедий до комиксов и называли меня "интеллектуалом". Не было никакой кровной связи с моими родителями или братьями и сестрами, и у нас не было никаких общих черт характера.

Чтобы осознать это, я придумал собственную романтическую историю о том, как я появился на свет. Единственное, что мне рассказали о моей биологической матери, было то, что она была 18-летней студенткой, поэтому я решил, что мой отец, должно быть, был приглашенным профессором из европейского университета, который в нее влюбился. Правда оказалась более невероятной, чем любая история, которую я мог придумать.

Я много учился, и, когда вырос, переехал в Европу и стал академиком, найдя коллег и друзей, которые стали для меня как семья, и создав для себя новый дом. Это было утешением, когда я совершил каминг аут как гей и мои отношения с приемной матерью были разрушены. Как католичка она не принимала мою сексуальность.

Почти двойник

Потом, около 10 лет назад, я проводил семинар для аспирантов в университете, в котором работал. Когда я здоровался с каждым из участников на входе, одно из "Привет" вызвало странный эффект узнавания. Он представился как Джон, и я понял, что у него был мой акцент. Я повернулся к коллеге и сказал: "У меня странное чувство, что я знаю этого парня".

В перерыве я сказал ему, что думаю, что мы встречались раньше. Оказалось, что мы оба родились в том же крошечном городке, но он переехал на другой конец страны со своими родителями и сестрой-близнецом, когда ему было шесть месяцев. Мы учились в том же университете в Северной Америке, и, когда мы шутили о профессорах, мы поняли, что, хотя мы учились на разных курсах, у нас были занятия в одних и тех же классах. У нас даже был один и тот же руководитель магистерского диплома, но с разницей в год. Беседуя за ланчем, мы обнаружили, что перед тем, как продолжить карьеру в академических кругах, мы оба работали в СМИ. Мы выяснили, что даже разговаривали один раз по телефону, когда Джон был журналистом, а я работал в сфере пиара.

Мы шутили, что четыре десятилетия назад мы могли бы лежать в соседних кроватках в родильном отделении

Это были не просто параллели в нашей жизни, которые вызвали мое любопытство: я чувствовал связь. Мы продолжали встречаться, чтобы вместе пообедать или выпить каждые шесть недель или около того, и за эти месяцы наша дружба росла. У нас было так много общего: мы оба чувствовали себя отчужденными в стране нашего рождения и гораздо более комфортно, живя в Европе. Мы оба были очарованы историей искусства и музыкой и ненавидели спорт. Во время одного разговора мы поняли, что нам обоим исполнится 40 лет - с разницей в один день. Мы шутили, что четыре десятилетия назад мы могли бы лежать в соседних кроватках в родильном отделении.

Письмо, которое все изменило

В июле 2010 года я пришел домой вечером и обнаружил письмо, которое все изменило. Оно было от социальных служб в моем родном городе, в нем была просьба срочно позвонить отправителю. Я сразу понял, что это такое: каждый из моих братьев и сестер открывал такое же письмо в прошлые годы. Моя биологическая мать хотела меня найти.

Я набрал номер, и социальный работник спросил, хочу ли я узнать больше о женщине, которая отдала меня на усыновление. Мне сказали, что она была бунтующим подростком, любила спорт, но ненавидела школу. Она бросила ее в 15 лет и затем присоединилась к банде байкеров, лидером которой был мой отец. После того, как я был усыновлен, у нее были проблемы с алкоголем и наркотической зависимостью и какое-то время она жила на улице.

Когда я услышал это, я почувствовал беспокойство и отсутствие связей. На протяжении всей моей жизни в своем представлении о том, кем я являюсь, я полагался на сказку о моей матери, которая была блестящей студенткой, и отца-профессора. Теперь моя личность не имела никакого смысла.

В конце социальный работник сказала, что моя мать была родом из индейцев. Но я лысею, у меня борода и голубые глаза - три черты, которых нет у индейцев.

В конце социальный работник сказала, что моя мать была родом из индейцев. Но я лысею, у меня борода и голубые глаза - три черты, которых нет у индейцев. Это, должно быть, ошибка, сказал я ей. Она заверила меня, что не было никакой ошибки: это была моя мать, и причина, по которой она меня сейчас искала, заключалась в том, что она умирала от рака и хотела встретиться со мной, пока не стало слишком поздно.

У меня было две недели, чтобы решить, что делать. Я не хотел причинять боль моим приемным родителям, и у меня были сомнения в том, что эта женщина - которую звали, как я позже узнал, Анна-Луиза - действительно была моей биологической матерью. Но я верю в буддистскую философию сострадания. Если я не хотел встретиться с Анной-Луизой ради себя самого, должен ли был я сделать это ради нее? Я вспомнил, что мой отец говорил мне в мой день рождения. "Где-то есть женщина, которая думает о тебе каждый год в этот день, надеясь, что с тобой все хорошо, - что сделало бы мучительный выбор отдать тебя на усыновление правильным решением".

Мне нужно было дать ей это умиротворение прежде, чем она умрет. Я сказал социальному работнику, что я готов встретиться с Анной-Луизой, если у нее не возникнет проблемы с тем, что я гей, в этом случае я не согласен на воссоединение. Пришел ответ: я мог быть кем угодно, главное, чтобы я был собой, и она будет гордиться мной. Это был эмоциональный момент: я никогда не слышал, чтобы мои приемные родители говорили мне, что они гордятся тем, кем я являюсь.

В течение следующих нескольких месяцев мы обменялись сообщениями и фотографиями через социального работника. Мы выглядели непохожими, но было слишком поздно отступать. Я полетел домой на Рождество, и в начале января отправился на встречу с ней. Я нервничал и ощущал стресс. Что мы должны были сказать, когда станет очевидно, что это ошибка и мы не можем быть родственниками?

Когда я встретился с Анной-Луизой, мне просто было неловко. Она обняла меня и заплакала, и я не почувствовал никаких эмоций.

Мой брат сказал мне, что, когда он воссоединился со своей биологической матерью, он вошел в комнату и сразу понял, что она была его, и он был ее, и они обнялись на 10 минут, ошеломленные этой уверенностью. Когда я встретился с Анной-Луизой, мне просто было неловко. Она обняла меня и заплакала, и я не почувствовал никаких эмоций. Я играл роль, потому что я был счастлив за нее, потому что она была больна, потому что я хотел дать ей все, что она искала. Я познакомился с ее двумя дочерями, которые были так похожи на нее и сказали мне, что они всегда знали, что у них есть старший брат. Я просто подумал, что это странно.

Я согласился поддерживать связь, но после нашей встречи я сказал социальному работнику, что это, должно быть, ошибка. Она отрицала, что это возможно. Она сказала: "Твой отец, должно быть, был голубоглазый и блондин". Все отказывались видеть то, что было весьма очевидно.

Открытие правды

Я хотел услышать, что обо всем этом думает Джон, но я не виделся с ним до апреля. Его получение степени PhD шло не очень хорошо, и он решил получить ее в другом университете, в другой стране. Мы встретились для прощального обеда возле озера. Большую часть вечера мы провели, обсуждая его новости, только после десерта я рассказал ему о моем разочаровывающем воссоединении, о том, насколько я выгляжу иначе, чем женщина, о которой мне все говорили, что она моя биологическая мать.

Он сказал: "Ну, гены - это еще не все. Посмотри на меня и мою сестру-близнеца - она ​​не выглядит похожей на меня или моих родителей. Мы все шутили, что мы подобрали ее на вокзале".

Я сказал: "Ну, я пообещал Анне-Луизе, что буду с ней до конца ее жизни".

Лицо Джона изменилось. Он выглядел озадаченным. "Имя моей матери Анна-Луиза", - сказал он.

Посмотри на меня и мою сестру-близнеца - она ​​не выглядит похожей на меня или моих родителей. Мы все шутили, что мы подобрали ее на вокзале

Несколько секунд прошли в тишине - мы просто смотрели друг на друга. Я спросил, есть ли фотография его сестры-близнеца в его телефоне, и, пока он искал, я нашел фотографию Анны-Луизы на своем. У женщины на телефоне Джона были темные волосы и карие глаза, точно так же, как у женщины на моей фотографии. Фотография его сестры была такой же, как фотография молодой Анны-Луизы, которую я видел. Фотографии, которые я предоставил Guardian, делают понятным, что они мать и дочь.

Я почувствовал, как земля разверзлась у меня под ногами. В течение 41 года я жил не той жизнью, которой должен был жить, а жизнью кого-то другого. Я не был каким-то инопланетным существом, у которого не было ничего общего с его семьей - я был близнецом. Джон, человек, который вошел в мою классную комнату за тысячи километров от дома, был моим братом-близнецом. Он вырос с нашими биологическими родителями и рядом с сестрой, на месте которой должен был быть я. Мое место занял кто-то другой.

Мы начали нервно хихикать. Я спросил о его родителях, как они выглядели. Он сказал мне, что его отец был лысым, как я, а его мать - блондинка с голубыми глазами. "Ты выглядишь как мой дедушка", - сказал он.

Внезапно появились люди, которые были похожи на меня; у которых были такие же интересы, и, как я теперь думал, моя ДНК. Моя голова кружилась. Впервые все приобрело смысл.

Он вырос с нашими биологическими родителями и рядом с сестрой, на месте которой должен был быть я. Мое место занял кто-то другой.

Мы собрали все факты, чтобы понять, что должно было произойти. Две женщины, которых зовут Анна-Луиза, родили в одном и том же родильном отделении в ту летнюю ночь в 1969 году. Тогда не было никакого ультразвука, поэтому никто не знал пола ребенка до рождения. Ни один из отцов не был в больнице, и, случай один на миллион, у них тоже были одинаковые имена.

Трое младенцев родились около полуночи, и, как было принято в то время, их матерям дали успокоительное, чтобы они отдыхали до утра. Возможно, ночью было меньше персонала, и возникла путаница по поводу того, какой ребенок принадлежал какой Анне-Луизе. На следующее утро вместо того, чтобы вернуться к моей матери с моим близнецом, я был отдан не той женщине, а затем усыновлен. И теперь мой близнец и я нашли друг друга в 5 тысячах километров от места нашего рождения.

Вопросы, оставшиеся без ответа

Было еще так много всего, что надо было сказать, но Джону на следующий день нужно было закончить упаковывать вещи. Я пошел домой, но не мог спать. Я позвонил своему брату в Северную Америку. Он был за рулем и должен был остановиться, пока изумленно слушал. Было так много вопросов без ответа. Разве моей биологической матери не сказали, что она родила двух мальчиков и она не возражала на следующее утро, когда ей принесли мальчика и девочку? Был ли обмен намеренным - мои биологические родители не хотели двух мальчиков, или власти считали, что мальчика усыновят быстрее? Это потому я иногда мечтал, что у меня есть близнец? Действительно ли что-то из этого произошло?

Он спросил их: "Есть ли что-нибудь, что случилось в ночь моего рождения, о чем я должен знать?" Они сказали ему: "Мы не хотим, чтобы ты когда-то говорил нам об этом снова".

На следующей неделе Джон сказал родителям, что у него есть друг в Европе, родившийся в той же больнице примерно в тот же день, который был усыновлен и у которого было очень мало общего с его биологической матерью - женщиной, которая на самом деле выглядела так же, как собственная сестра-близнец Джона. Он спросил их: "Есть ли что-нибудь, что случилось в ночь моего рождения, о чем я должен знать?" Они сказали ему: "Мы не хотим, чтобы ты когда-то говорил нам об этом снова". Не отрицание, но закрытие темы.

Его сестра последовала этому примеру и сказала, что не хочет ничего знать, - и она все еще не знает. Я не могу сказать женщине, которая считает, что она моя биологическая мать, - которая продолжает жить, вопреки прогнозам ее врачей, - что я не ее сын, потому что это раздавит ее. Девять лет спустя ничего не изменилось. Все рассказывают истории, которые они всегда рассказывали, попавшись в ловушку обмана, чтобы защитить всех остальных, как, я подозреваю, было с моей биологической семьей в течение 50 лет.

Однажды я разговаривал с моими биологическими родителями, по Skype. Я переписывался онлайн с Джоном, который приехал в их семейный дом, и, когда я спросил, как у них дела, он пригласил их присоединиться к разговору.

Я очень испугался. Я не думал, что это хорошая идея: если они мной не интересовались, я не хотел их заставлять. Но он представил меня как "друга из Европы", и именно так я впервые встретил своего биологического отца. Я посмотрел на него и подумал: так вот как я буду выглядеть через 25 лет. Я мог узнать себя в нем: у нас одни глаза.

Она спрашивает обо мне, говорит он, и она называет меня космическим близнецом.

Затем я поговорил с моей биологической матерью. Я чувствовал: вот она, женщина, которую я знал всегда. Это было похоже на возвращение домой. Джон сказал мне, что после того, как звонок закончился, она сказала: "Это твой близнец, не так ли?" Она спрашивает обо мне, говорит он, и она называет меня космическим близнецом. Но она и ее муж все еще не хотят встречаться со мной, и это больно. Я думаю, что я хороший человек, я мог бы быть сыном, которым они будут гордиться. Я хотел бы иметь с ними отношения. Но в то же время я понимаю, что не встречаться со мной легче, чем открывать все, что они скрывали в течение стольких лет.

Возможно, именно поэтому каждый раз, когда мы с Джоном говорим о проведении официального теста ДНК, он отказывается, чувствуя, что это будет предательством. Я сделал тест, который показал, что у меня нет значительной примеси индейской крови. Я запросил копию моего файла из социальных служб, но поскольку прошло столько времени, возможно, оригинальные документы были уничтожены.

Узы единства

Для меня и Джона нет никаких сомнений. Когда я рассказал коллегам о нашей истории, они все догадались, кто мой близнец, прежде чем я назвал его имя. Хотя я никогда не встречался со своими биологическими родителями, и мы с Джоном виделись лишь пару раз за семь лет с тех пор, как он перебрался на другой континент, я очень благодарен за отношения в моей жизни - и старые, и новые. Мой приемный брат и я всегда были очень разными, и мы все еще такие. Но теперь я понимаю, что наша связь не врожденная, это не простота завершения предложений друг за другом, как у меня происходит с моим близнецом, но глубоко укоренившиеся узы единства, сотканные из нитей совместного детства, лет заботы друг о друге. В течение нашей жизни мы выросли в братьев.

Алекс Картер: Год назад мне поставили диагноз терминального дегенеративного заболевания. Моя жизнь будет короче, чем я хотел / Фото: Beat Schweizer for the Guardian

Когда я в конце концов рассказал эту историю приемному отцу, он посмотрел на меня и сказал: "Так что, я думаю, нам на самом деле повезло, что ты был нашим сыном". Наши отношения никогда не были непосредственными, но после этого мы стали ближе, лучше говорили друг с другом о наших жизнях, пока он не умер четыре года назад. Затем, полтора года назад, я встретил любовь своей жизни. Он показывает мне партнерство, близость, которой я никогда не знал.

Год назад мне поставили диагноз терминального дегенеративного заболевания. Моя жизнь будет короче, чем я хотел. Сейчас я использую инвалидное кресло, и у меня все больше проблем с дыханием. Я не могу работать, я не могу путешествовать, я не могу ходить на концерты и в галереи. Принять это было сложно, но я работаю над этим с психологом и, как ни странно, моя жизнь прекрасна. У меня есть мой партнер, у меня есть моя музыка и мои художественные книги, мои воспоминания и мои друзья.

Когда я размышляю о конце своей жизни и о людях, которых я хочу видеть вокруг себя, я думаю о своем брате (из приемной семьи - ред.), не о Джоне, своем близнеце. Я хочу, конечно, чтобы там был мой партнер, а также руководительница моей докторской диссертации, которая была для меня матерью, и мой последний босс, который был как отец, и двое близких друзей, которые появились у меня во время моих путешествий. Это семья, которую я выбрал - семья, которая выбрала меня.

Перевод НВ