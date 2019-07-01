Как в Европе переживают рекордную жару?

В некоторых районах северной Испании температура достигла более 40° C, а в городе Сарагоса зафиксировали 42° C.
Європа переживає ще один спекотний день, поки хвиля тепла, що вже забрала кілька життів, переміщується континентом.
Температура у Франції була дещо нижчою, ніж у п’ятницю, коли країна зафіксувала найвищу температуру.
Але в деяких районах північної Іспанії температура сягнула понад 40 °C, а в місті Сарагоса зафіксували 42 °C .
На півдні Франції велосипедист помер через перегрів. Чиновники заявили, що він перебував у гірському регіоні і застерегли людей від занять спортом.
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Метеорологи стверджують, що гаряче повітря, що йде з північної Африки, а також високий тиск над центральною Європою сприяють утриманню тепла.
Тим часом Велика Британія зафіксувала свій найспекотніший день року в суботу, коли температура сягнула 34 °C в аеропорті Хітроу у західному Лондоні.
У п’ятницю Франція зареєструвала найвищу в історії температуру — 45.9C — у південному селі Галларг-ле-Монтюе.
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