Как в Европе переживают рекордную жару? Сегодня, 05:41 2041 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке AFP Utrecht festival AFP

В некоторых районах северной Испании температура достигла более 40° C, а в городе Сарагоса зафиксировали 42° C.

Європа переживає ще один спекотний день, поки хвиля тепла, що вже забрала кілька життів, переміщується континентом.

Температура у Франції була дещо нижчою, ніж у п’ятницю, коли країна зафіксувала найвищу температуру.

Але в деяких районах північної Іспанії температура сягнула понад 40 °C, а в місті Сарагоса зафіксували 42 °C .

На півдні Франції велосипедист помер через перегрів. Чиновники заявили, що він перебував у гірському регіоні і застерегли людей від занять спортом.

Метеорологи стверджують, що гаряче повітря, що йде з північної Африки, а також високий тиск над центральною Європою сприяють утриманню тепла.

Тим часом Велика Британія зафіксувала свій найспекотніший день року в суботу, коли температура сягнула 34 °C в аеропорті Хітроу у західному Лондоні.

У п’ятницю Франція зареєструвала найвищу в історії температуру — 45.9C — у південному селі Галларг-ле-Монтюе.

AFP Національне метеорологічне агентство Іспанії оголосило попередження про погоду для 40 з 50 регіонів країни, в семи з яких вже діє надзвичайний стан

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