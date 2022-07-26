«Рычаг дестабилизации». Как Украина может помочь Молдове восстановить территориальную целостность — интервью с экспертом

26 июля, 18:25
Эксклюзив НВ
Тирасполь, непризнанное Приднестровье, 9 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Vladislav Bachev)

Тирасполь, непризнанное Приднестровье, 9 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Vladislav Bachev)

Автор: Павел Новиков

При наличии политической воли в Киеве и Кишиневе, Украина может блокировать нелегальную торговлю в Приднестровье и помочь этим Молдове начать восстанавливать территориальную целостность, рассказал Радио НВ руководитель программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

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— Поговорим о том, что происходит в Приднестровье. Кирилл Буданов, руководитель ГУР Украины, говорит, что Украина может помочь Молдове освободить Приднестровье. А тамошние представители так называемого «МИД Приднестровской Молдавской Республики» говорят, что им нужно присоединяться к России, то есть призыв к аннексии. Как нам оценивать ситуацию, которая там сейчас сложилась?

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— Вы спросили, что сейчас происходит в Приднестровье, можно, пожалуй, сказать, что в Приднестровье почти ничего не происходит за последние 10 лет. Это такое «болото», где время от времени появляются какие-то новости о смене лидера или какие-то заявления каких-то «официальных» лиц, которых, вероятно, никто даже не старается запоминать фамилии этих людей. Там в этом анклаве практически ничего серьезного не происходит, Молдова, Кишинев довольно мирно на протяжении длительного времени научилась уже жить с этой территорией, ее руководством. И каждый раз, когда там что-то происходит, очевидно и то, что это вряд ли собственная инициатива так называемых «министров» или «президентов», которые там меняются время от времени. А это какая-то команда, сигнал исходит из Москвы, потому что в этот момент нужно активировать этот инструмент российской агрессии, а затем отчитаться, что является целью подобной акции. В данном случае я также уверен, что это не была личная инициатива «правительства» или этого приднестровского «чиновника», это был определенный элемент так называемой «спецоперации», проводимой Москвой, связанный с агрессией против Украины.

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— Вся эта история с восстановлением территориальной целостности Молдовы, ее возможностями для этого или невозможностями, плюс угроза для Украины от того контингента, который находится рядом с Одесской областью. Как для себя это понимать?

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Теги:   Россия Молдова Приднестровье Украина Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

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