2023. Как Новый год встретили Украина и мир — фоторепортаж

1 января, 22:00
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Люди собрались возле елки на Софийской площади в Киеве перед комендантским часом 31 декабря, чтобы встретить наступающий Новый год (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Люди собрались возле елки на Софийской площади в Киеве перед комендантским часом 31 декабря, чтобы встретить наступающий Новый год (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Миллионы людей по всему миру встретили новый 2023 год. Многие страны впервые за два года праздновали его без коронавирусных ограничений. Для украинцев он наступил в условиях военного положения из-за развязанной Россией полномасштабной войны.

NV собрал фото, как встретили Новый год Украина и мир.

После массированного ракетного обстрела Украины 31 декабря в новогоднюю ночь, 1 января, россияне атаковали страну дронами. В Воздушных силах сообщили об уничтожении 45 вражеских беспилотников Shahed. Несмотря на российский террор, украинцы вечером собрались возле елки на Софийской площади в Киеве, а ночью выкрикивали со своих балконов «Слава Украине!» и пели гимн.

Видео дня

REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Мужчина вынимает обломки стекла из разбитых окон в своей квартире в жилом доме, поврежденном в результате российской атаки на столицу за несколько часов до Нового года 31 декабря.

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REUTERS/Vladyslav Musiienko
Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko
REUTERS/Vladyslav Musiienko
Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

Украинские защитники слушают обращение президента Владимира Зеленского на передовой в Донецкой области. Журналисты Reuters рассказали, что 27-летний военный Павел Прижегодский сыграл на гитаре песню, написанную на фронте после того, как за одну ночь погибли 12 его товарищей.

REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Во многих странах празднование Нового года впервые с 2020 года было без ограничений из-за COVID-19. В частности, так праздновали и на Таймс-Сквер в Нью-Йорке.

Конфетти разлетается вокруг часов обратного отсчета на Таймс-Сквер — это первое публичное новогоднее мероприятие с начала пандемии коронавируса, Нью-Йорк, США (Фото: REUTERS/Andrew Kelly)
Конфетти разлетается вокруг часов обратного отсчета на Таймс-Сквер — это первое публичное новогоднее мероприятие с начала пандемии коронавируса, Нью-Йорк, США / Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Нью-Йорк, США (Фото: REUTERS/Jeenah Moon)
Нью-Йорк, США / Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Во время новогоднего фейерверка и светового шоу в Лондоне огни салюта и здание королевской конной гвардии зажглись сине-желтыми цветами. В это время начала играть песня украинской группы Kalush Orchestra Stefania.

https://twitter.com/ukraine_ua/status/1609575108376412165?s=20&t=h14EQFMCtv-u2CZYtTlfIw
Лондон, Великобритания (Фото: REUTERS/Toby Melville)
Лондон, Великобритания / Фото: REUTERS/Toby Melville
Великобритания, Лондон (Фото: REUTERS/Maja Smiejkowska)
Великобритания, Лондон / Фото: REUTERS/Maja Smiejkowska

На Елисейских полях в Париже встречать 2023-й собралось миллион людей.

Париж, Франция (Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Париж, Франция / Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
Фейерверки над Триумфальной аркой в Париже, Франция. (Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Фейерверки над Триумфальной аркой в Париже, Франция. / Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

А так праздновали Новый год в Австралии, Греции, Таиланде, Польше и Южной Корее.

Фейерверки над Харбор-Бридж в Сиднее, Австралия (Фото: REUTERS/Jaimi Joy)
Фейерверки над Харбор-Бридж в Сиднее, Австралия / Фото: REUTERS/Jaimi Joy
Фейерверки над главным храмом Афинского акрополя Парфеноном, Греция. (Фото: REUTERS/Stelios Misinas)
Фейерверки над главным храмом Афинского акрополя Парфеноном, Греция. / Фото: REUTERS/Stelios Misinas
Члены клуба Gdynia Morsy отмечают первый день 2023 года купанием в Балтийском море на пляже в Гдыне, Польша (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)
Члены клуба Gdynia Morsy отмечают первый день 2023 года купанием в Балтийском море на пляже в Гдыне, Польша / Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Фейерверки над буддийский храм Ват Арун, Бангкок, Таиланд. (Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha)
Фейерверки над буддийский храм Ват Арун, Бангкок, Таиланд. / Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
Сеул, Южная Корея (Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji)
Сеул, Южная Корея / Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   США Великобритания Донецкая область Франция Украина Новый Год Война России против Украины

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