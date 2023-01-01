2023. Как Новый год встретили Украина и мир — фоторепортаж 1 января, 22:00 Люди собрались возле елки на Софийской площади в Киеве перед комендантским часом 31 декабря, чтобы встретить наступающий Новый год (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Миллионы людей по всему миру встретили новый 2023 год. Многие страны впервые за два года праздновали его без коронавирусных ограничений. Для украинцев он наступил в условиях военного положения из-за развязанной Россией полномасштабной войны.

NV собрал фото, как встретили Новый год Украина и мир.

После массированного ракетного обстрела Украины 31 декабря в новогоднюю ночь, 1 января, россияне атаковали страну дронами. В Воздушных силах сообщили об уничтожении 45 вражеских беспилотников Shahed. Несмотря на российский террор, украинцы вечером собрались возле елки на Софийской площади в Киеве, а ночью выкрикивали со своих балконов «Слава Украине!» и пели гимн.

Видео дня

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Мужчина вынимает обломки стекла из разбитых окон в своей квартире в жилом доме, поврежденном в результате российской атаки на столицу за несколько часов до Нового года 31 декабря.



Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

Украинские защитники слушают обращение президента Владимира Зеленского на передовой в Донецкой области. Журналисты Reuters рассказали, что 27-летний военный Павел Прижегодский сыграл на гитаре песню, написанную на фронте после того, как за одну ночь погибли 12 его товарищей.

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Во многих странах празднование Нового года впервые с 2020 года было без ограничений из-за COVID-19. В частности, так праздновали и на Таймс-Сквер в Нью-Йорке.

Конфетти разлетается вокруг часов обратного отсчета на Таймс-Сквер — это первое публичное новогоднее мероприятие с начала пандемии коронавируса, Нью-Йорк, США / Фото: REUTERS/Andrew Kelly

Нью-Йорк, США / Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Во время новогоднего фейерверка и светового шоу в Лондоне огни салюта и здание королевской конной гвардии зажглись сине-желтыми цветами. В это время начала играть песня украинской группы Kalush Orchestra Stefania.

Лондон, Великобритания / Фото: REUTERS/Toby Melville

Великобритания, Лондон / Фото: REUTERS/Maja Smiejkowska

На Елисейских полях в Париже встречать 2023-й собралось миллион людей.

Париж, Франция / Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Фейерверки над Триумфальной аркой в Париже, Франция. / Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

А так праздновали Новый год в Австралии, Греции, Таиланде, Польше и Южной Корее.

Фейерверки над Харбор-Бридж в Сиднее, Австралия / Фото: REUTERS/Jaimi Joy

Фейерверки над главным храмом Афинского акрополя Парфеноном, Греция. / Фото: REUTERS/Stelios Misinas

Члены клуба Gdynia Morsy отмечают первый день 2023 года купанием в Балтийском море на пляже в Гдыне, Польша / Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Фейерверки над буддийский храм Ват Арун, Бангкок, Таиланд. / Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Сеул, Южная Корея / Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji