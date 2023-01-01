2023. Как Новый год встретили Украина и мир — фоторепортаж
Люди собрались возле елки на Софийской площади в Киеве перед комендантским часом 31 декабря, чтобы встретить наступающий Новый год (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Миллионы людей по всему миру встретили новый 2023 год. Многие страны впервые за два года праздновали его без коронавирусных ограничений. Для украинцев он наступил в условиях военного положения из-за развязанной Россией полномасштабной войны.
NV собрал фото, как встретили Новый год Украина и мир.
После массированного ракетного обстрела Украины 31 декабря в новогоднюю ночь, 1 января, россияне атаковали страну дронами. В Воздушных силах сообщили об уничтожении 45 вражеских беспилотников Shahed. Несмотря на российский террор, украинцы вечером собрались возле елки на Софийской площади в Киеве, а ночью выкрикивали со своих балконов «Слава Украине!» и пели гимн.
Мужчина вынимает обломки стекла из разбитых окон в своей квартире в жилом доме, поврежденном в результате российской атаки на столицу за несколько часов до Нового года 31 декабря.
Украинские защитники слушают обращение президента Владимира Зеленского на передовой в Донецкой области. Журналисты Reuters рассказали, что 27-летний военный Павел Прижегодский сыграл на гитаре песню, написанную на фронте после того, как за одну ночь погибли 12 его товарищей.
Во многих странах празднование Нового года впервые с 2020 года было без ограничений из-за COVID-19. В частности, так праздновали и на Таймс-Сквер в Нью-Йорке.
Во время новогоднего фейерверка и светового шоу в Лондоне огни салюта и здание королевской конной гвардии зажглись сине-желтыми цветами. В это время начала играть песня украинской группы Kalush Orchestra Stefania.
На Елисейских полях в Париже встречать 2023-й собралось миллион людей.
А так праздновали Новый год в Австралии, Греции, Таиланде, Польше и Южной Корее.