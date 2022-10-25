В Москве думают о том, как сменить власть бескровно, но сделать первый шаг очень страшно — экс-депутат Госдумы 25 октября, 17:31 В Москве боятся гражданской войны и распада России, считает Илья Пономарев (Фото:REUTERS/Shamil Zhumatov)

Российский оппозиционер и бывший депутат Госдумы Илья Пономарев в интервью Радио НВ выразил мнение, что в Москве уже думают, как бескровно сменить власть в России.

«Безусловно, там уже думают некоторые люди о том, как сменить власть бескровно. Не для того, чтобы обеспечить определенную безопасность для Путина, а безопасность для них самих. Они очень озабочены тем, что вся система может быть разрушена, могут быть много крови, гражданская война и распад России. Конечно, они об этом думают. Но сейчас очень страшно сделать первый шаг и начать куда-то двигаться. Поэтому я считаю, что [пройдет] некоторое время перед тем, как это начнется», — сказал Пономарев Радио НВ.

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Ранее издание Washington Post сообщило, что за спиной Путина ширится его критика, а человек из его ближайшего окружения осмелился с ним спорить.

Позже издание уточнило, что человеком из близкого окружения Владимира Путина, который недавно лично высказывал ему критику относительно военных действий в Украине, оказался основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

Чиновники из США рассказали изданию, что Пригожин лично сказал Путину, что его военное командование плохо управляет боевыми действиями.

Критика Пригожина перекликается с тем, что он публично говорил в течение нескольких недель.