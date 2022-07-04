«Мы раздробим Украину, чтобы ты потеряла родину». Как «русский мир» травит украинцев за рубежом — история активистки из Израиля 4 июля, 15:12 Сюжет Анастасия Роловец-Новикова руководит частным детсадом в израильском Ашдоде (Фото:Детский сад «Машенька» via Facebook)

В израильском Ашдоде 29-летняя украинка Анастасия Роловец-Новикова стала жертвой целенаправленной травли сторонников "русского мира". Из-за активной проукраинской позиции женщины они угрожают ее семье и даже детскому саду, которым руководит украинка.

О ситуации рассказал израильский портал Детали, пообщавшийся с Роловец-Новиковой. НВ приводит главные факты из расследования этой истории.



Украинский форпост в Ашдоде

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29-летняя Анастасия Роловец-Новикова — уроженка Одессы, которая большую часть своей жизни прожила в Харькове. По образованию она инженер-эколог, в 2013 году вышла замуж за русскоязычного израильтянина, выходца из Беларуси, и уехала в Израиль. У пары двое детей — двухлетний сын и пятилетняя дочка. В 2015 году Анастасия открыла в Ашдоде свой бизнес: она руководит частным детсадом-яслями Машенька, куда ходят около 20 детей в возрасте от трех месяцев до трех лет.



18 февраля 2022 года, за считанные дни до российского вторжения, украинка успела перевезти из Харькова в Израиль свою маму: та жила в харьковском спальном районе Салтовка, который впоследствии особенно сильно пострадал от обстрелов армии РФ. Была разрушена и харьковская квартира родителей Роловец-Новиковой.

Развязанная Россией полномасштабная война против Украины подтолкнула Анастасию развернуть активную волонтерскую деятельность в Ашдоде. Она заведует складом гуманитарной помощи в этом городе, примкнула к организации Israeli Friends of Ukraine и к работе ее «дочернего» Международного волонтерского логистического центра Марлог. Центр работает под эгидой Волынской военной администрации и обеспечивает прозрачное распределение гуманитарной помощи жителям горячих точек и украинским военным.

Кроме того, Анастасия Роловец-Новикова публично поддерживает Украину и ее защитников в своих соцсетях, общественной деятельности и работе. К примеру, вот пост от 2 июня — галерея под названием We stand with Ukraine из основанных украинкой яслей в Ашдоде:

Кроме того, она активно поддерживала украинских защитников Мариуполя и недавно собирала желающих принять участие в акции с требованием освободить их в Тель-Авиве.



Фото: Наначка Роловец-Новикова / Facebook

Роловец-Новикова также принимает участие во многих общественных акциях в поддержку Украины. Одна из них, по всей видимости, и стала триггером кампании травли, развернутой против украинки.



За что и как травят украинку почитатели « русского мира»

24 июня, на следующий день после того, как Украина официально стала кандидатом в члены Евросоюза, пророссийские силы провели акцию возле посольства Украины в Израиле. Оппонировать им вышла группа украинских активистов, которые выстроились вдоль здания посольства с флагами Украины. В этой акции приняла участие и Анастасия Роловец-Новикова.

Женщина рассказывает, что именно после этого митинга ей начали массово присылать угрозы и личные оскорбления, а также обсуждать планы мести украинке в пророссийских Телеграм-каналах. Среди таких пабликов — закрытый канал Мост памяти, объединяющий живущих в Израиле людей пророссийских взглядов.

Фото: Скриншоты сценариев "устрашения" украинки в пророссийских пабликах Израиля / Детали

Детали приводят несколько цитат и скриншотов сообщений с этого канала. К примеру, закрепленным постом в нем был опубликован смонтированный сторонниками «русского мира» видеоролик, в котором утверждалось, что «нацистка воспитывает детей» в детском саду Ашдода. В ролике без разрешения были использованы фото детей со страницы детсада Машенька в соцсетях — без ретуши лиц малышей, их родителей и сотрудниц яслей.

Видео пытались распространять в русскоязычных Facebook-группах Ашдода и Ашкелона, однако после жалоб родителей модераторы удалили видео. «Тем не менее оно до сих пор распространяется по пророссийским израильским Telegram-каналам и группам», — пишут Детали.

Анастасия Роловец-Новикова также показала журналистам архив личных сообщений в ТГ и других соцсетях, через которые ей поступают угрозы. «Часть из этих сообщений приходят с закрытых номеров, другие — с российских телефонов. Детали попытались дозвониться по двум телефонам, судя по номерам, зарегистрированным в Ставропольском крае. Ни один из их владельцев не поднял трубку», — сообщают авторы расследования.

Среди сообщений, присланных Анастасии лично либо опубликованных в пророссийских ТГ-каналах, есть такие угрозы:

Фото: Скриншоты сценариев "устрашения" украинки в пророссийских пабликах Израиля / Детали

личное сообщение: «А теперь слушай сюда, собака жирная. Россия сделает все, чтобы рассадника нацизма и фашизма в виде Украины на карте мира не было никогда. Мы раздробим Украину, чтобы такие с*ки, как ты, потеряли родину. Ты жирная шл*ха, хранишь фотографии убитых в своем телефоне? Я от всей души желаю, чтобы твой мужик сдох от русской пули»

присланная украинке фотография дочки с одним словом: «Уверена?» ( «Мне и раньше писали гадости, я на них не обращала внимания. Но еще не было такого, чтобы я опасалась за свою жизнь и жизни своих детей!» — комментирует подобные угрозы Роловец-Новикова);

«Мне и раньше писали гадости, я на них не обращала внимания. Но еще не было такого, чтобы я опасалась за свою жизнь и жизни своих детей!» — комментирует подобные угрозы Роловец-Новикова); обсуждения планов мести украинке в пророссийских Телеграм-каналах ( «Займемся этим срочно. […] Сломать может не получится, но рот свой закроет», — написала одна из пользовательниц, уточнявшая адрес детсада, котрым руководит украинка. «Припугнем для начала», — пообещала та же пользовательница с ником Юлия).

«Займемся этим срочно. […] Сломать может не получится, но рот свой закроет», — написала одна из пользовательниц, уточнявшая адрес детсада, котрым руководит украинка. «Припугнем для начала», — пообещала та же пользовательница с ником Юлия). травля и клейма в пророссийском Телеграм-канале ROKOT ( «Эта мр… ота не еврейка, она „охерет Исараэль“ [враг Израиля], а они предатели и фашисты»). В этом же ТГ-канале обсуждали планы поджога автомобиля Новиковой, а одна из пользовательниц заявила, что ее «проще посадить», и что « у нас друзья в миштаре ( полиция Израиля) имеются».

Фото: Скриншоты сценариев "устрашения" украинки в пророссийских пабликах Израиля / Детали

При этом администратор Телеграм-канала Мост памяти по имени Роман фактически признал, что против украинки организована целенаправленная кампания. «У нас есть организаторы по этому вопросу. Можешь ей передать большой привет по поводу ее бизнеса и по поводу расизма. По поводу выражения ее мнений. По поводу расизма ей будет заниматься полиция, а по поводу бизнеса ей будет заниматься министерство образования», — заявил он одному из друзей Роловец-Новиковой, который попытался выяснить причины травли.

Есть ли шансы добиться защиты в Израиле

Анастасия Роловец-Новикова рассказывает, что в сложившейся ситуации ее поддерживают родители воспитанников детсада. «Они готовы идти в полицию, писать заявления», — подчеркивает украинка. Сама она уже обратилась к израильским правоохранителям: женщина поехала в полицию в первый же день, когда ей стали приходить угрозы. Однако оставить заявление удалось лишь со второй попытки, 30 июня.

Украинская активистка и волонтер говорит, что воспринимает угрозы «русского мира» всерьез. Она рассказала Деталям, что была вынуждена предупредить воспитателей старшей дочери в государственном детсаду, где также поддерживают Украину, что «кто-то может попытаться навредить моему ребенку». «Они были в шоке. Мы их предупредили, что кроме меня, никто не может забрать моего ребенка из садика. Я переживаю за жизнь и здоровье своих детей», — говорит украинка.

В то же время Роловец-Новикова говорит, что намерена показать другим украинцам: с травлей пророссийских сил можно и нужно бороться.

«Важно не молчать. Их [сторонников Путина в Израиле] не так много, они просто очень деятельные и тратят много времени и сил, чтобы нас запугать. Нам нужно говорить об этом, не дать закрыть нам рот. Говорить, чтобы и украинцы знали, что они не одни в своем горе, что Израиль их поддерживает. Для меня важно не молчать, рассказать об этом — как они [пророссийские активисты] пытаются нам угрожать. Мы хотим поднять этот вопрос на государственном уровне — чтобы нас услышали», — подчеркивает она.

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