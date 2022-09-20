Мародерилы, были пьяны, насиловали. Как российские «освободители» вели себя в Словакии в 1944 году 20 сентября, 21:12 Эксклюзив НВ Иллюстрация из книги Дариуша Калиньского Красная чума, 2017 год. В ней собраны воспоминания о постое советских войск в Польше в конце Второй мировой войны. (Фото:ciekawostkihistoryczne.pl)

«Почему вы убегаете от россиян? Они же хорошие», — спрашивали украинцев в словацком городе Жилина. Здесь на станции летом 1944-го долго стояли вагоны с беженцами. Но вскоре представления словаков об этих братьях-славянах резко изменились.

Несколько неожиданным стал вывод нескольких современных мониторинговых компаний Братиславы, которые опросили соотечественников два месяца назад. «Большинство населения Словакии скорее приветствовали бы победу России, чем Украины [в войне, которая началась с вторжения россиян 24 февраля], свидетельствуют данные опроса Как дела, Словакия?», — подытожила исследование газета Dennik .

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НВ напоминает о реакции словаков на россиян, которые освободили их от нацистов в конце Второй мировой войны.

«В середине июля 1944-го бесчисленные колонны беженцев и бесконечные вереницы подвод и машин заполнили все дороги в сторону словацкой границы, — писал форвард киевского Динамо предвоенных времен Александр Скоцень в книге воспоминаний С футболом в мир. — Все нагруженное до берегов людьми и всяческими припасами для длинной дороги плыло безудержным потоком на юг».

Его, львовянина, пригласили играть с советскими футболистами, когда СССР аннексировал Западную Украину осенью 1939 года. В 1941-м спортсмен попал в казематы НКВД из-за доноса товарища по команде, занявшего у него денег и явно не желавшего возвращать долг.

От лагерей или расстрела Скоценя спас Лев Варнавский, тогдашний глава киевских чекистов, потому что был футбольным фанатом. А с началом германо-советской войны львовянину удалось окольными путями пробраться в родной город.

Но летом 1944-го Скоцень с семьей больше месяца простоял в Жилине, покинув Львов перед наступлением красных.

Футболист вспоминал: «Словаки сочувствовали нашему горю, даже многие из них лично привозили для нас продукты. Однако они не могли никак понять, почему мы эмигрировали: „Рус хорош! Пречесто бежали от руса?“ — переспрашивали они то и дело. Никакие разъяснения, никакие факты их не убеждали».

Оккупация под маской освобождения: как захватил Западную Украину. https://www.youtube.com/watch?v=H1A4FdDkZBE&t=4s

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