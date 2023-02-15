«Реальный раскол в ОДКБ наступит». Лукашенко зарабатывает деньги на убийства украинцев и белорусов — интервью NV с оппозиционером Латушко 15 февраля, 11:05 Эксклюзив NV Лукашенко и Путин в Минске, 19 декабря 2022 (Фото:Sputnik/Pavel Bednyakov/Kremlin via REUTERS)

Белорусский оппозиционер Павел Латушко в интервью Radio NV рассказал, как российский диктатор Владимир Путин и белорусский узурпатор Александр Лукашенко обходят санкции, продолжая репрессии, а также о том, почему ОДКБ разваливается.

— За последние несколько дней от разных посольств, находящихся на территории Беларуси, поступили сообщения, что их граждане должны немедленно покинуть Беларусь. Как вы это понимаете? Почему именно сейчас иностранцы бегут из Беларуси?

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— Это было связано с решением правительства Польши, министра внутренних дел Мариуша Каминского, которое было озвучено на прошлой неделе, о приостановке работы пограничного пункта пропуска Бобровники-Берестовица.

Это достаточно крупный пограничный переход, который обеспечивает перемещение автомобилей с грузами, а также пассажирский поток легковым транспортом. Это дополнительно к тем пограничным переходам, которые были закрыты ранее. Связано это было с ситуацией гибридной, миграционной войны, которую начал Лукашенко в отношении Европейского Союза еще в 2021 году, используя нелегальных мигрантов, забрасывая их на территорию ЕС.

Сейчас это решение было обосновано интересами национальной безопасности Польши и связано оно было прежде всего, как мы понимаем, с вынесением приговора одному из лидеров польского этнического меньшинства в Беларуси Анджею Почобуту, который находится уже практически два года в тюрьме. Состоялся суд, который вынес ему приговор: восемь лет лишения свободы.

Несмотря на то, что польское правительство по дипломатическим, неформальным, непубличным каналам проводило коммуникацию с режимом [Лукашенко] для того, чтобы добиться освобождения Анджея Почобута, так же как и Анжелики Борис, председателя Союза поляков Беларуси (которая была переведена из тюрьмы под домашний арест, но также не находится на свободе), режим не пошел на уступки. И был выставлен ультиматум правительству Лукашенко, насколько я понимаю.

В результате того, что Лукашенко не пошел на уступки, польское правительство реализовало этот ультиматум, как первый шаг закрыв движение на пограничном переходе Бобровники-Берестовица.

Все это привело к тому, что сейчас существует достаточно узкое горлышко выезда и въезда с территории Беларуси — через пограничный переход Козловичи-Кукурыки — это для большегрузного транспорта, и второй — Тересполь-Варшавский мост, это для пассажирского потока.

И это узкое горлышко создает возможные проблемы для выезда и въезда, прежде всего для выезда иностранных граждан с территории Беларуси. И необходимо рассматривать эти дополнительные рекомендации, которые дали не только французы, канадцы, а также американцы, немцы, связанными с тем, что сокращаются или ограничиваются возможности покинуть территорию Беларуси.

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А в случае развития, эскалации конфликта, в случае нового этапа военной агрессии России при поддержке режима Лукашенко в отношении Украины, это может привести к еще худшим последствиям для граждан этих стран. Думаю, именно с этим было связано заявление МИДов ряда государств.

— Комнатный пропагандист Азаренок многое сказал в адрес польского правительства. Там и «больная сволочь», не будем это повторять. Но почему это так чувствительно для Беларуси? Почему они должны были включать своих пропагандистов и заставлять говорить такие вещи?

— Мы его в народе называем Зверенок, а не Азаренок, связано скорее со зверем. Речь идет о том, что пропаганда пытается использовать это решение правительства Польши в своих интересах.

Мы как Объединенный переходный кабинет вчера публиковали свою позицию: мы поддерживаем решение правительства Польши о приостановке перемещения грузов через пограничный переход Бобровники-Берестовица; выступаем за то, чтобы ограничить возможности вообще поставок товаров через Беларусь в интересах Российской Федерации.

Мы также обратились с аналогичной просьбой к правительству Литвы, государствам — членам Европейского Союза, Соединенным Штатам Америки, которые поддерживают нас для того, чтобы усилить давление на режим Лукашенко с целью освобождения политических заключенных.

Кстати, в заявлении Министерства иностранных дел Польши было сказано, что они добиваются освобождения не только лидеров польского этнического меньшинства, но также и белорусских политических заключенных. А их ни много, ни мало, по официально опубликованным данным правозащитников, полторы тысячи человек; по неофициальным данным экспертов — до пяти тысяч человек.

Они сейчас находятся в тюрьмах и под пытками. И это не просто слова, это факты. Есть случаи, когда люди вскрывают себе вены в тюрьме, чтобы их прекратили пытать. Только таким образом они могут добиться прекращения пыток в тюрьмах.

Режим пытается использовать эту историю, продавая это решение как такое, что наносит ущерб интересам простых граждан. Поэтому наш Объединенный переходный кабинет подчеркивает, что важно сохранить гуманитарные коридоры, важно создать или сохранить условия для того, чтобы граждане могли перемещаться.

Но если мы говорим о поставке товаров, должна быть жесткая политика прессинга и давления. Мы считаем, что такая политика давления должна заставить, вынудить Лукашенко, по крайней мере, освободить часть политических заключенных.

И это также надо рассматривать, по нашему мнению, как сигнал Брюсселю. [15 февраля] в Брюсселе будет рассматриваться вопрос о десятом пакете санкций, где заложена и тема Беларуси. Мы внесли соответствующее предложение на 23 адреса — это и национальные правительства, и Европейская Комиссия. В ближайшее время состоится встреча Тихановской с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мы говорим о том, что важно гармонизировать санкции.

Мы, кстати, говорили об этом с первых дней войны, еще с марта. Я тогда провел консультации с 15-ю МИДами. В том случае, если санкции будут применяться одни — в отношении России, другие — в отношении Лукашенко, это приведет к созданию контрабандного хаба. Что мы наблюдаем с вами сейчас, когда Лукашенко импортирует товары в интересах Российской Федерации.

За декабрь 2022 года установлен рекорд национальной статистики Беларуси за всю историю ее ведения по импорту товаров в Беларусь. Эти товары не идут белорусскому покупателю, вернее — частично. Большинство из них идет в интересах Российской Федерации.

То есть через Лукашенко санкции обходятся. Лукашенко на этом зарабатывает деньги, которые он тратит на строительство тюрем, на репрессии, на поддержание силового аппарата; на то, что он готовит Вооруженные силы, на то, что он проводит постоянные учения, тратит деньги на подготовку российских военнослужащих… И эти деньги идут на убийства мирных украинцев, на репрессии и убийства белорусов внутри Беларуси.

И это фактически создано неравнозначностью, негармонизированностью санкций. Наши эксперты — экономисты, дипломаты, международники очень глубоко отработали все эти схемы обхода и представили это всем партнерам, национальным правительствам Польши, Литвы, Латвии. Даже Австрии я недавно передавал такие примеры и в Европейскую Комиссию. Но решение зависит от наших партнеров, и мы надеемся, что эти решения будут приняты.

Давление на режим Лукашенко нужно усиливать.

— Одновременно мы видим представителя страны Европейского Союза в Беларуси. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто вчера прибыл в Минск, там говорил о мире в Украине. Говорит, что Венгрия ожидает, что все члены международного сообщества поскорее начнут действовать в пользу мира. Как вы это оцениваете? Что вообще может потребоваться в Венгрии от Беларуси? Калийные удобрения?

— Да, калийные удобрения всегда являются одной из статей импорта в Венгрию и на рынок Европейского Союза. Но надо понимать, что Орбан был тем последним руководителем стран ЕС, который посетил Беларусь до сфальсифицированных выборов и подавления [протестов]. Министр иностранных дел Сиярто посещает как первый министр иностранных дел после сфальсифицированных выборов — после 2,5 лет того, что с Лукашенко и его представителями никто не хочет встречаться.

Венгрия всегда занимала такую позицию. Вы прекрасно это знаете, лучше чем мы. Она пыталась играть с диктаторами. На наш взгляд, это нарушает единую позицию Европейского Союза о полной изоляции и непризнании Лукашенко, его правительства и изоляции его режима в связи с нарушением прав человека.

Встает вопрос моральности, когда его коллега, новый министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник говорит о гуманизме, что санкции являются негуманным инструментом в отношении населения. Возникает вопрос: является ли гуманным пожимать руку человеку, который содействует совершению преступлений?

Как раз [13 февраля] в Беларуси проходило судебное заседание, где с последним словом выступил Алесь Белявский, лауреат Нобелевской премии мира, которому прокурор запросил 12 лет лишения свободы, а также всем активистам правозащитного центра Весна. [12 февраля] был вынесен приговор белорусским партизанам, которые останавливали российские поезда, из которых стреляли из Калашникова — по 22 года лишения свободы. На прошлой неделе белорусские партизаны получили 14, 16 лет лишения свободы.

Каждый день выносятся приговоры. Сегодня были очередные суды и очередные приговоры. И вопрос моральности тех европейских политиков, которые приезжают и начинают вести диалог с Лукашенко, который еще и финансирует и полностью поддерживает войну против Украины. Это не соответствует общей позиции ЕС.

Также мы должны помнить, что Европейский парламент три недели назад, куда входят и депутаты от Венгрии, проголосовали за необходимость привлечения к ответственности за международные преступления агрессии Лукашенко. Парламентская Ассамблея Совета Европы пошла дальше — необходимость ответственности Лукашенко не только за агрессию против Украины, но и за геноцид в отношении белорусского народа, и готова разработать соответствующее законодательство по созданию специального трибунала. Там тоже есть представительство Венгрии.

И Венгрия фактически в этой ситуации [выбивается] из общей позиции ЕС. Но я бы не стал их переоценивать, а рассматривал бы как продолжение попытки показать себя, будто они имеют свои собственные ценности, свой собственный моральный выбор, собственную политику. Но, конечно, это не усиливает единую позицию Европейского Союза в отношении режима Лукашенко.

— При этом мы точно знаем, что Объединенный переходный кабинет Беларуси Светланы Тихановской встречается с представителями ЕС, с американскими дипломатами, с цивилизованным демократическим миром. А каково ваше общение с представителями Венгрии? Действительно, мы не видели такого высокопоставленного чиновника ЕС, который бы здоровался с Лукашенко и лично прилетал в Беларусь, где Лукашенко узурпировал власть.

— Я хочу сказать, что единственная страна, которая приняла верительные грамоты от посла Лукашенко после его непризнания как руководителя Беларуси, это была Венгрия. Там находится посол Улахович, бывший председатель белорусской торгово-промышленной палаты, известная личность и в Украине. Он также налаживал мосты еще до войны в торговых отношениях.

Единственный президент Европейского Союза, который принял верительные грамоты от Лукашенко, — [Виктор Орбан]. Ни одна другая страна этого не сделала. Только что мне поступила информация, что Чехия понижает уровень своего представительства в Минске: посол завершает миссию и она не планирует назначать посла. Так же поступила Австрия. Так поступают фактически все страны Европейского Союза, за исключением одной страны — Венгрии.

В ходе последнего визита кабинета в Варшаву у нас состоялись встречи с министрами иностранных дел, внутренних дел, финансов, образования, здравоохранения, президентом Польши, с маршалом Сейма… И с послами Европейского Союза. В ходе этой встречи с послами ЕС единственная миссия, которая не была представлена на этой встрече — это было посольство Венгрии в Варшаве. То есть они как раз показывают и демонстрируют, что для них моральный выбор ясен: они готовы говорить с диктатором, международным преступником, убийцей… Я не боюсь этих заявлений, потому что что тут дискутировать и доказывать? Человек виновен в убийствах, начиная еще с 1990-х годов, и совершает их сейчас. Но они делают свой выбор. Для них это партнер для диалога, но не демократическая Беларусь.

— Произошло еще одно важное событие: генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов встретился с Лукашенко. Они обсуждали планы ОДКБ, военные учения. Мы видим, что ОДКБ распадается. Армения отказалась проводить учения на своей территории. Не поддерживают агрессию России в Центральной Азии. Как вы оцениваете роль Беларуси в том, чтобы вынудить других членов этой организации к тому, чтобы они все же приняли сторону России?

— Надо обратить внимание на заявления диктатора, когда он сказал, что нам необходимо занять единую позицию в рамках ОДКБ и по ситуации, которая происходит вдоль наших границ, связанная с войной против Украины. То есть фактически он все страны ОДКБ предупредил, что в любом случае вам придется занять позицию в интересах Российской Федерации, что сделал сам диктатор Лукашенко.

Он полностью, на 100% поддерживает Россию. В ближайшее время запланирована очередная встреча Путина и Лукашенко. Он через генерального секретаря ОДКБ дает такой публичный месседж другим странам: поддерживайте Россию в войне против Украины, потому что мы — союзники.

И сейчас это, конечно, является самым большим триггером, способствующим дезорганизации в этой организации. Она и до этого не была эффективной. Я как посол принимал участие во встрече послов ОДКБ. Они были просто ни о чем, просто пустые встречи. Глаголил там только один посол — посол России. Содержания там было очень мало.

Никогда эта организация не состоялась и она имеет перспективы, конечно, развала, потому что мы знаем позицию Казахстана по Украине, что и Армения занимает в целом сдержанную позицию. Это все приведет к тому, что может наступить и реальный раскол в этой организации.

Я считаю, что международным партнерам в качестве ключевого направления стратегии поддержки Украины необходимо активизировать свою работу с странами — соседями РФ, в том числе участниками ОДКБ. Это то, что могло бы нанести существенный ущерб интересам РФ; показать им, что она осталася только с режимом Лукашенко, Северной Кореей и Ираном. Их необходимо дипломатично убеждать в том, что необходимо делать яркий, однозначный свой выбор: по пути ли им с агрессором — РФ, с соагрессором Лукашенко; или они имеют свое понимание мира и свое отношение к войне против Украины.