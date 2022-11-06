«Армия Беларуси — армия РФ в миниатюре». Как Лукашенко и Путин готовят войска к преступному приказу — интервью с оппозиционным журналистом 6 ноября, 08:15 Эксклюзив НВ Войска Беларуси (Фото:Минобороны Беларуси)

Главный редактор оппозиционной белорусской радиостанции Еврорадио Павел Свердлов в эфире Радио НВ рассказал о военных диктаторах Александре Лукашенко и Владимире Путине, которые проходят обучение на полигонах Беларуси, а также о том, как пропаганда все же работает в Беларуси, и люди начинают в нее верить.

— По данным британской разведки, российские войска проводят учения в Беларуси из-за того, что у них не хватает и персонала, и боеприпасов. Известно ли вам, как проходят эти учения, сколько человек задействовано? Много ли специалистов с белорусских Вооруженных сил принимают участие в этом?

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— Думаю, что это логичный ход. В Беларуси есть какая-никакая инфраструктура, армия. Россияне призвали 300 тыс. «чмобиков». Где их размещать? Кто их будет учить? Как будет проходить боевое слаживание, о котором они говорили, в течение месяца? Мы же видим, что все время из одного региона, из другого региона приходит информация о каких-то голодных бунтах, о ржавых автоматах. Я думаю, что часть этих мобилизованных сейчас медленно перетекает в Беларусь.

То, о чем вы говорите, это палатки, которые заметили рядом с полигонами, на которых традиционно проводятся и российско-белорусские учения, и просто белорусские учения. Говорят про 150 армейских палаток. Армейская палатка — это человек 20, допустим. Можно сказать, что в одном таком учебном центре, назовем его так, может быть три тысячи этих российских мобилизованных.

Кто их будет учить, мне кажется, не принципиально. Это будут белорусские инструкторы или они с собой привезут каких-то российских инструкторов. Ясно, что это будет на белорусской технике, потому что мы видим, что Россия не привезет в Беларусь технику. Наоборот — из Беларуси техника вытягивается для того, чтобы усилить российскую группировку на юге Украины.

Они будут там сидеть и чему-то учиться, допустим, месяц. Дальше — поезд и на фронт. Следующая группа, я так подозреваю, мобилизованных заезжает на место этих. Вот такой будет чисто технический и механический процесс.

Два процесса наложились один на другой. С 2019 года Лукашенко и Путин пытаются договориться о том, чтобы российское военное присутствие в Беларуси стало большим. У нас до того было две российские военные базы: одна — центр связи, вторая — что-то связанное с радиолокационными вещами для того, чтобы координировать подводные лодки, насколько я понимаю.

И все время Путин выкручивал Лукашенко все возможные органы для того, чтобы их стало больше. Для Лукашенко это был всегда предмет торга: «Сделайте нам цены на газ поменьше, мы вам дадим базы поставить». Цены на газ меньше не делались, базы не ставились.

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В 2019 году они убрали слова «военная база» и договорились о создании военных учебно-тренировочных центров. И таких должно быть три. А теперь — война. И эти тренировочные центры, которые должны были появится в том или ином виде, так или иначе в Беларуси, выяснилось, так получилось, что они хорошо подходят для того, чтобы принимать этих «чмобиков» и чему-то их там учить. Так появились эти палатки.

— Из Беларуси в Россию перебрасываются вооружения. О каких типах идет речь? В чем сейчас сильно нуждается российская армия, что вывозят это из Беларуси?

— Если бы у нас было то, в чем они нуждаются, они бы, наверное, вывозили что-то более крутое. А так они вывозят то, что у нас есть. Понятно, что они нуждаются в Калибрах, Искандерах, во всех хоть чуть-чуть технологичных вещах, но у нас ничего этого нет.

Они вывозят танки, которые мы снимаем с хранения, БМП, грузовики, снаряды, подозреваю. А мы ничем больше и помочь не можем, потому что армия Беларуси — это армия России в миниатюре. Может быть, чуть порядка побольше в ней. [Например], воруют поменьше — то, чем Беларусь традиционно отличается от России.

Недавно была новость о том, что сбили вертолет ЧВК Вагнера. Совершенно типовой вертолет, но там было закрашено что-то похожее на белорусский флаг, который есть в том же месте у белорусских вертолетов. Была версия, что этот вертолет тоже передан из Беларуси. Но быстро разобрались, что это были закрашены бортовые номера. То есть нет, вертолетов мы не отдаем — то ли они нам нужнее, то ли у нас их мало, то ли у нас их вообще нет, чтобы мы их могли передавать.

Речь идет о том, на чем возят «пушечное мясо» — танки и БМП в основном. Ну и, конечно, к сожалению, снаряды, которыми можно обстреливать, с которыми может артиллерия работать на расстоянии.

— Сколько белорусских военных может быть задействовано в этих обучениях и в боевых действиях. Говорят, что в Беларуси есть семь-восемь тысяч хорошо обученных, профессиональных военных, которые выполнят приказ Путина и будут атаковать Украину.

— Действительно, есть приблизительно такое число [военных]. Вся армия Беларуси — это 65 тыс. Из них где-то 20 тыс. это условно гражданские — люди, которые занимаются обслуживанием. Из этих 45 тыс какая-то большая часть — срочники. И какая-то большая часть солдат, офицеров, которые ничего не смогут и никуда не пойдут.

Но в пределах 10 тыс. — это то, что боеспособно, что может в принципе какой-то приказ выполнить.

Все ли они это сделают? Большой вопрос, потому что все-таки, как считает наш министр обороны в теневом правительстве Светланы Тихановской Валерий Сахащик, там осталось много порядочных людей, которые пока сидят с головой в песке, как страусы. Но когда действительно будет выбор, они все-таки сделают выбор в пользу офицерской чести и здравого смысла, который всем нам говорит о том, что война со стороны России — это не оборонительная война, как пропаганда (и наша, естественно) пытается нас в этом убедить. Армия Беларуси и вся белорусская военная доктрина, и то, под чем подписывались эти солдаты и офицеры, — это доктрина оборонительная. Везде прописано, что никаких наступательных действий белорусская армия не ведет, она к ним не готовится. Наша армия создана для того, чтобы оборонять белорусскую землю.

Но есть простор для маневра какой-то — «я не выполняю этот приказ, потому что он не соответствует военной доктрине», «я не выполняю этот приказ, потому что он преступный».

Но, конечно, какая-то часть будет [воевать].

Сложно судить о том, что происходит в белорусской армии, потому что это очень закрытый институт и никаких публичных соцопросов там не проводится.

Зато проводятся опросы среди мирного населения, среди гражданских. И мы видим очень опасные тенденции. Это значит, что пропаганда работает. Пропаганда «размывает» людей, которые были очень четко против участия белорусской армии в войне в Украине; очень четко считали, что Россия — страна-агрессор, а Беларусь — соагресор. Их число сейчас незначительно уменьшается, по этим опросам, которые проводятся раз в квартал. А увеличивается число людей, которых немного презрительно называют, мол «не все так однозначно». То есть, число сомневающихся растет за счет тех, кто раньше откровенно был против войны, осуждал действия России. Но это, конечно, [связано с тем], что людям с утра до вечера капают на головы этим говном, что «НАТО собиралось напасть», «четыре позиции, с которых готовилось нападение» и все остальное. Люди ломаются и, к сожалению, начинают в это верить.