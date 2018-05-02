Транспортный коллапс и протестующие в мэрии Гюмри. Как прошел первый день гражданского неповиновения в Армении

1 мая 2018 года Национальное собрание Армении не поддержало кандидатуру Никола Пашиняна на должность премьер-министра - за него проголосовали 45 депутатов, против - 55. После этого Пашинян объявил, что со 2 мая начинаются тотальные действия гражданского неповиновения, призвав своих сторонников блокировать дороги, метрополитен, аэропорты и железные дороги и объявив забастовку.

НВ рассказывает, как прошел первый день гражданского неповиновения в Армении.

Перекрыли дороги из Еревана к международному аэропорту

Примерно в 8 утра протестующие уже перекрыли все дороги из Еревана к международному аэропорту Звартноц и из него. Из-за этого в сторону аэропорта образовались пробки, а людям приходилось добираться туда пешком.

Знаменитый армянский джазовый пианист Тигран Амасян по дороге в аэропорт Еревана. Завтра у него выступление в Питере. pic.twitter.com/aC2shELFQz — Гурьянов Сергей (@Segozavr) 2 мая 2018 г.

В ответ полиция начала стягивать к месту событий свои силы, в том числе спецвойска, причем протестующие призвали правоохранителей присоединиться к ним.

Через несколько часов к протестам присоединилась часть сотрудников аэропорта.

Около двух десятков человек в спецформе и костюмах вышли из здания аэропорта и присоединились к жителям села Паракар, перекрывшим автотрассу Ереван - аэропорт Звартноц. По данным СМИ, это были сотрудники отдела регистрации.

В то же время, как отмечают Новости Армении со ссылкой на официальный сайт аэропорта, единственный рейс, который был отменен, - Стамбул-Ереван-Стамбул, причины его отмены не сообщаются.

Лидер протестов Никол Пашинян на своей странице в Facebook призвал прекратить блокировать аэропорт с 14:00.

Перекрыли автомобильные дороги в Ереване и других городах

2 мая жители всех районов Еревана присоединились к всеобщей забастовке и призывам блокировать автодороги. В итоге в столице Армении было почти прекращено автомобильное движение.

Фото: @Segozavr

Были перекрыты также автотрассы, ведущие в Ереван. По данным Новостей Армении, движение в Араратскую и Армавирскую области было полностью блокировано. Сообщалось также, что перекрыта автотрасса Ереван - Севан, участок автотрассы Армения-Грузия и ряд улиц города Гюмри. Перекрывали также ряд дорог в Тавушской области.

При этом между водителями и протестующими периодически происходили стычки.

Министерство обороны Армении еще утром призвало протестующих не препятствовать передвижению военного транспорта, "исходя из необходимости обеспечения безопасности страны".

А лидер протестов Пашинян призвал участников всеобщей забастовки разблокировать дороги в стране к 17:00 по местному времени. Кроме того, во время шествия от перекрестка у кинотеатра Айреник по проспекту Аршакуняц к центру города Пашинян призвал своих сторонников не блокировать дороги, соединяющие Армению и Нагорный Карабах и дороги, по которым снабжается армия, а также пропускать кареты скорой помощи, автомобили МЧС и пожарные машины.

Перекрыли железнодорожное сообщение Гюмри - Ереван и несколько станций метро

2 мая протестующие перекрыли движение по железной дороге Гюмри – Ереван. При этом, как пишет армянская служба Радио Свобода, около 300 работников локомотивного депо Гюмри объявили забастовку и присоединились к протестующим.

В самом Ереване митингующие заблокировали вход на ряд станций метро: Дружба, Маршал Баграмян и Площадь Республики. На станции Дружба активисты заблокировали не только вход на станцию, но и поезд, подъехавший к платформе. Сообщалось также, что закрыта станция метро Молодежная.

Заблокировали несколько правительственных зданий и поставили ультиматум мэру Гюмри

Протестующие заблокировали входы в ряд правительственных зданий, в частности, в Министерство культуры, Министерство юстиции и министерство образования. В Министерство образования и науки, Министерство культуры и Министерство диаспоры вход заблокировали с помощью автомобилей.

Возле здания Министерства Культуры провела пикет группа деятелей культуры и искусства, в том числе ряд известных актеров, а также студентов и преподавателей Театрального института. Они встретились с и.о. министра культуры, членом правящей Республиканской партии Арменом Амиряном и призвали его присоединиться к ним, на что последний ответил, что сейчас исполняет свои служебные обязанности.

Возле Министерства юстиции провела пикет группа адвокатов.

В Гюмри протестующие потребовали, чтобы мэр города Самвел Баласанян вышел из блока с Республиканской партией или же подал в отставку. В городе заблокировали также администрацию Ширакской области. Протестующие не позволяли сотрудникам администрации войти внутрь.

Активисты блокируют администрацию Ширакской области в Гюмри / Фото: galatv.am

Активист блокирует вход в мэрию Гюмри / Фото: galatv.am

В Ванадзоре протестующие заблокировали здания мэрии и Лорийской областной администрации.

Все сотрудники областной администрации Тавушской области и все сотрудники мэрии Иджевана (родной город Никола Пашиняна - ред.), кроме мэра, присоединились к забастовке.

Карапетян vs Пашинян

2 мая и.о. премьер-министра Карен Карапетян призвал политсилы вместе искать пути преодоления кризиса и сесть за стол переговоров.

"Премьер-министр может быть избран только в парламенте в соответствии с Конституцией. Другого пути нет – ни теоретически, ни практически. Уверен, что мы преодолеем это испытание вместе", - подчеркнул он.

Отметим, что спикер Национального Собрания Армении уже объявил, что следующая попытка выбрать премьер-министра должна состояться 8 мая.

Сам Пашинян заявил СМИ, что намерен продолжать митинги до смены власти в Армении.

Пашинян пообещал продолжать митинги до смены власти в Армении / Фото: EPA

"Народ не может упустить победу из рук, а то, что происходит в кабинетах и залах, уже не важно. Приоритетно то, что происходит на улице, и не важно, кто будет у власти. Мы будем продолжать давление до смены власти", - сказал он.

Лидер протестов добавил, что готов ко всем возможным сценариям развития событий и для всех есть свои решения.

"Не может быть столкновений на улицах, поскольку 95% населения являются сторонниками движения. Более того, ситуация на 100% находится под нашим контролем", - подчеркнул он.

Пашинян заверил, что в случае провокаций народ не будет отвечать насилием на насилие.

Заняли мэрию в Гюмри

В середине дня протестующие заняли мэрию второго по величине города в Армении Гюмри. Войдя в здание мэрии, активисты продолжили требовать, чтобы мэр Самвел Баласанян присоединился к протестам и вышел из коалиции с правящей Республиканской партией.

Отставка главы Министерства культуры

Вечером 2 мая стало известно, что и.о. министра культуры Армении Армен Амерян сложил полномочия после блокирования его ведомства и призывов присоединиться к протестующим.

Бывший глава Министерства культуры Армен Амерян

Разблокировали дороги

Вечером в Ереване открыли движение по всех улицах и дорогах, которые ранее были заблокированы.

Однако Южно-Кавказская железная дорога временно прекратила осуществление пассажирских перевозок в пригородном сообщении и грузоперевозок на период блокировки путей.

НВ