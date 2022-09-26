«Водочные батальоны на марше». Как проходили первые дни мобилизация в России — сводка CIT 26 сентября, 13:49 Мобилизированные в городе Тара в Омском районе России, 26 сентября (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

В России с 21 сентября проходит так называемая «частичная» мобилизация. Аналитики Conflict Intelligence Team описали ее проведение в своем отчете за 23−24 сентября.

Аналитики отмечают, что, судя по опубликованным видео, особенно распространена «частичная» мобилизация в небольших городах и селах. В частности, из города Злынка Брянской области, население которого составляет 5 тысяч человек, мобилизировали 200 человек.

Видео дня

А по данным издания Новая газета. Европа, в деревне Тюменево в Кемеровской области были мобилизованы все мужчины.

По мнению аналитиков, такая политика мобилизации, вероятно, связана с более высоким уровнем поддержки войны и меньшей возможностью сопротивления мобилизации в такого рода поселениях.



С организацией мобилизации сразу же начали возникать проблемы. По данным Telegram-канала ЧТД, в Нижегородской области родственник одного из группы призывников, которым на вид меньше 20 лет, спросил у военкома почему призывают молодых парней, ведь Путин уверял, что забрать могут только с боевым опытом: «Они три месяца дома, а сейчас уходят опять. Возьмите нас». Не найдя убедительного ответа на этот вопрос, военком сдал мужчину полицейским.

Еще на одном видео военком с использованием нецензурной лексики требует, чтобы мобилизированные «заткнулись и не орали как бабы» и заявляет им: «игрушки закончились, вы все военные».

Аналитики CIT отмечают, что мобилизация сопровождается многочисленными случаями насилия на призывных пунктах. Конфликты происходят как между самими мобилизированными, так и с чиновниками.

Так, вечером 23 сентября в поселке Большеречье мобилизированные, возмущенные тем, что полицейские и росгвардейцы насильно садили их в автобусы, схватили нескольких полицейских и объявили, что те поедут умирать в окопы вместе с ними. В итоге завязалась драка.

CIT сообщает, что многие инциденты связаны с употреблением алкоголя: «„Водочные батальоны“ на марше».

Кроме видео с пунктов сбора, появились также видео с мобилизованными в воинских частях, в частности из Приморья и Краснодарского края.

На одном из видео видно, что мобилизированным выдали ржавые автоматы, которые якобы позже заменили из-за публикаций в СМИ.

Есть также видео выдачи обмундирования из Владивостока.

А в Бурятии мобилизированным решили выдать буддистские обереги.

В CIT подчеркивают, что «как и ожидалось» система тылового обеспечения Минобороны не справляется с таким количеством мобилизованных.

В начале мобилизации в Министерстве обороны РФ произошли кадровые перестановки: генерал-полковник Мизинцев, известный как «Мариупольский мясник», занял должность начальника тылового обеспечения вооруженных сил РФ, которую до этого занимал генерал армии Булгаков.

По мнению аналитиков CIT, моральный дух мобилизованных крайне низок, а бравада обычно вызвана алкоголем.

По мнению CIT, мотивация мобилизированных, скорее всего, упадет еще ниже, после знакомства с реалиями российской армии.

Важные истории в своем Telegram-канале описывают мобилизацию в Чите, где новобранцев не пускают в воинскую часть и они вынуждены ночевать под отрытым небом, а тех из них, кто служил в армии, собираются отправить в Украину «завтра».

В России также запустили кампанию в поддержку мобилизации. Проплаченные блогеры продвигают сообщение о том, что «мобилизован только 1%, не волнуйтесь, это немного, вас это, наверное, не коснется».

Продолжают поступать сообщения о мобилизации мужчин, не подпадающих под критерии, объявленные Минобороны РФ, в том числе тех, кто должен быть освобожден от мобилизации в связи со своей работой.



В частности, в Волгоградской области мобилизовали 51-летнего снабженца без военного опыта, сотруднику оборонного предприятия в Барнауле вручили повестку о призыве, военкомат во Владимирской области мобилизовал студента дневного отделения вуза.



На фоне подобных сообщений главы ряда регионов (Якутии, Магадана, Бурятии и Севастополя) распорядились вернуть домой всех незаконно мобилизованных.



Ряд СМИ подготовил обширные материалы, чтобы помочь россиянам, которые хотят избежать мобилизации. При этом Павел Чиков, глава международной правозащитной группы Агора, отмечает, что военное законодательство — одно из самых запутанных в РФ, и нет прецедентов правоприменения, связанного с мобилизацией.



В ряде российских регионов подожгли военкоматы и военные управления. В городе Салавате неизвестные подожгли дверь офиса правящей партии Единая Россия.

В Белгородской области 23 сентября военнослужащий-контрактник скрылся с оружием, позже его задержали. Военнослужащий подписал контракт месяц назад и, возможно, поняв невозможность разрыва контракта во время мобилизации, решил бежать.



Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что мобилизации там не будет, так как республика уже «перевыполнила план на 254%».



При этом Новая газета.Европа утверждает, что были мобилизованы 564 этнических чеченца, многие из которых проживают в других регионах России.



Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европа должна принять россиян, спасающихся от мобилизации, а бывший президент Монголии Элбэгдорж Цахия заявил, что малочисленные народы России используются в качестве «пушечного мяса». Он призвал их отказаться от участия в войне и пообещал принять их в Монголии.



По данным издания Новая газета. Европа, которое ссылается на источник в администрации президента РФ, 25 сентября «гуляла по кабинетам» справка, в которой значится цифра в 261 тысячу мужчин, уехавших из России со среды по вечер субботы.

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