Минобороны Великобритании показало, как обучает украинских военнослужащих зимой

26 декабря, 15:26
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Обучение украинских военнослужащих в Великобритании (Фото:Скриншот видео Минобороны Великобритании / Twitter)

Обучение украинских военнослужащих в Великобритании (Фото:Скриншот видео Минобороны Великобритании / Twitter)

Министерство обороны Великобритании показало, как украинские военные проводят учения по стрельбе в зимних условиях.

На видео видно, как украинские военные принимают участие в тактических тренировках с боевой стрельбой на снегу в начале декабря 2022 года.

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«В этом году Вооруженные силы Великобритании приняли украинских новобранцев в Великобритании и помогли научить их защищать свою родину от вторжения», — говорится в сообщении.

Видео дня

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1607349993777537025?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1607349993777537025%7Ctwgr%5E9409a1ea621e9c83d322d07694b79c60d411aa8f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ukrinform.ua%2Frubric-ato%2F3641332-u-minoboroni-britanii-pokazali-ak-navcaut-ukrainskih-vijskovih-vzimku.html

Ранее в декабре посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что к концу года в Соединенном Королевстве закончат подготовку почти 10 тысяч украинских военнослужащих, а с 1 января в Британии планируется обучить еще 19 200 солдат и офицеров.

В конце ноября в Генштабе ВСУ говорили, что базовую подготовку за границей прошли 7600 украинских военнослужащих, 6700 прошли обучение по эксплуатации вооружения и техники.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Великобритания Военные учения Российская агрессия Обучение Война России против Украины

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