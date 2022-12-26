Минобороны Великобритании показало, как обучает украинских военнослужащих зимой 26 декабря, 15:26 Обучение украинских военнослужащих в Великобритании (Фото:Скриншот видео Минобороны Великобритании / Twitter)

Министерство обороны Великобритании показало, как украинские военные проводят учения по стрельбе в зимних условиях.

На видео видно, как украинские военные принимают участие в тактических тренировках с боевой стрельбой на снегу в начале декабря 2022 года.

«В этом году Вооруженные силы Великобритании приняли украинских новобранцев в Великобритании и помогли научить их защищать свою родину от вторжения», — говорится в сообщении.

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Ранее в декабре посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что к концу года в Соединенном Королевстве закончат подготовку почти 10 тысяч украинских военнослужащих, а с 1 января в Британии планируется обучить еще 19 200 солдат и офицеров.

В конце ноября в Генштабе ВСУ говорили, что базовую подготовку за границей прошли 7600 украинских военнослужащих, 6700 прошли обучение по эксплуатации вооружения и техники.