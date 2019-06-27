Как принц Уильям относится к гомосексуальности — СМИ Вчера, 15:07 443 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке Getty Images принц Уильям Getty Images

Что принц Уильям говорит о гомосексуальности, как человечество исследует космос и почему в Риме накапливается мусор — в нашем обзоре СМИ.

27 червня іноземна преса пише про таке:

Принц і діти: що непокоїть Вільяма?

Місячний пил не для землян

Астероїди «поблизу» нас

«Вічне місто» і сміття: хто кого?

Геї, так геї

Принц Вільям заявив, що абсолютно нормально поставився би до гомосексуальності своїх дітей, розповідає Guardian.

Втім, він додав, що непокоївся б про те, як до них поставиться суспільство, якби вони відкрито визнали свою гомосексуальність. За його словами, він обговорював цю тему зі своєю дружиною.

«Мене не турбувала б їхня гомосексуальність, мене б турбувало, як на це відреагують і сприймуть всі інші, і те, що тиск впаде на них», — розповів він на зустрічі в лондонській благодійній організації Albert Kennedy Trust, яка надає допомогу молодим людям, які втратили домівку через власну сексуальну орієнтацію.

«Я б хотів, аби ми жили у світі, де це дійсно нормально і круто. Але особливо для моєї родини і того стану, в якому ми знаходимося, це викликає моє занепокоєння», — додав він.

Вільям також засудив нещодавній напад в автобусі на лесбійську пару. Інцидент мав широкий розголос в британській пресі.

Реакція на місячний пил

Місячний пил може викликати в землян алергічну реакцію, що може стати на заваді планам з колонізації супутника Землі, стверджує дослідник Гаррісон «Джек» Шмітт, повідомляє The Telegraph.

Він був останнім вченим, який проводив досліди на Місяці у 1972 році в рамках програми Apollo перед тим, як програму було згорнуто.

Годинами професійний геолог Шмітт розгрібав пил навколо долини Таурус-Літтроу біля Моря Ясності, збираючи зразки каміння з поверхні Місяця.

Коли він повернувся до посадкового модуля, пил з його скафандра потрапив до кабіни і викликав миттєву алергічну реакцію.

«Коли я вперше вдихнув пил, це спричинило алергічну реакцію, ніс опух зсередини, і це було чутно. Поступово вона вщухла і, коли я вчетверте вдихнув місячний пил, то не помітив цього», — розповів вчений на заходах зі святкування 50-річчя висадки на Місяць.

Втім, він радить уникати контакту з місячним пилом.

Як пояснює видання, місячний пил складається із крихітних метеоритних залишків, які залишаються гострими, оскільки відсутня ерозія під впливом води чи повітря. Пил також містить крихти заліза, які прилипають до поверхонь, збираються у складках скафандрів і забивають обладнання.

Сьогодні в небі

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Сьогодні повз Землю пролетить астероїд розміром з три футбольних поля, повідомляє портал Interesting Engineering.

У космічних термінах проліт відбудеться «близько» від нашої планети, а саме на відстані 6,7 млн кілометрів. Хоча за класифікацією NASA, цей астероїд вважається «потенційно небезпечним», зіткнення сьогодні не планується.

Вперше цей астероїд під назвою 2008 KV2 зареєстрували у 2008 році й, оскільки він обертається сонячною орбітою, то слід очікувати на його повернення ще у 2021 і 2022 роках.

Тим часом, таблоїд The Sun повідомляє, що NASA придивляється до астероїда неподалік Землі, який, як вважається, «містить достатньо золота, аби зробити кожного на Землі мільярдером».

«Космічний камінь» під назвою Psyche 16 знаходиться між орбітами Марса та Юпітера і зроблений з суцільного метала. Окрім золота, він містить платину, залізо і нікель вартістю близько 10 тисяч квадрильйонів доларів, пише газета.

Спека та популізм=хвороби

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Лікарі в Римі попереджають про можливий спалах захворюваності через перенасичення міста сміттям у поєднанні з літньою спекою, повідомляє Time.

Проблема утилізації відходів «вічного міста» існує вже десятиліттями. Воно залишилося без полігону для утилізації 1,7 мільйона тонн сміття, що продукується тут щорічно, у 2013 році.

Декілька мерів, що представляли різні партії, не змогли впоратися зі сміттєвою халепою, яка значно посилилася, коли очільником міста стала Вірджинія Раггі з популістичного «Руху п’яти зірок».

«Як туристи, так і місцеві мешканці незадоволені й розлючені купами сміття, які загрожують здоров’ю людей і псують імідж міста», — пише Time.

Видання цитує лікаря Роберто Вольпе, яки попереджає, що собаки, коти, криси, а також птахи, які риються в смітті, розповсюджують бактеріальні інфекції. Він пояснює, що існує ризик зараження під час викидання сміття, і нагадує про необхідність дотримання базової гігієни.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС

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