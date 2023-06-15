«Битва жаб и гадюк». Как Пригожин переживает собственную политическую трансформацию и что это несет Кремлю — интервью 15 июня, 20:31 NV Премиум Коммунальщики закрашивают портреты Рамзана Кадырова, Евгения Пригожина и Владимира Путина в Санкт-Петербурге, 20 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

Юрий Романюк, председатель ОО «Украина в НАТО», рассказал в эфире Radio NV, как основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин переживает собственную политическую трансформацию в российских реалиях и ведет схватку с министерством обороны и генштабом РФ.

— Можем ли мы понимать, что Пригожин уже может наплевать на слова даже Путина? <...> Это уже бунт или это Путин позволяет такому своему ручному персонажу как Пригожин что-то проявлять вроде инициативы, собственного мнения?

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— У них действительно начался, как говорят, «разброд и шатание». Путин не контролирует всю ситуацию, которую бы он хотел контролировать, как он 23 года себя отождествлял, что у него все находится под контролем, все идет по плану, «специальная военная операция» идет строго по заданному плану. Он не контролирует эту войну, которая развернулась между Шойгу и Герасимовым и Пригожиным с другой стороны. Очень много журналистов из других студий постоянно спрашивают, обозреватели, кому принадлежит Пригожин, какое видение Кремля, кто им руководит.

Я хочу сказать, что это уже минимум год, как некоторые люди не заметили, что произошла существенная трансформация сознания, роли и места Пригожина в российской системе координат. Он уже год как стал самостоятельной, независимой башней Кремля, и не просто какой-то башней из 14 или сколько их там в Кремле, а он уже стал по сути самостоятельной Спасской башней, я бы так охарактеризовал. Он не подчиняется никому, единственный, кто еще на него имеет непосредственное влияние, — безусловно, это президент Российской Федерации.