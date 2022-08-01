Путинская вертикаль будет выглядеть крепкой до последнего дня, а затем в один момент рассыплется — эксперт

1 августа, 15:57
Евгений Глебовицкий считает, что жесткая вертикаль Владимира Путина рассыплется в один момент (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Евгений Глебовицкий считает, что жесткая вертикаль Владимира Путина рассыплется в один момент (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Евгений Глебовицкий, эксперт по долгосрочным стратегиям и участник Несторовской группы интеллектуалов рассказал в интервью НВ, как придет конец путинскому режиму в России.

«Россия является очень централизованной системой, которой по большому счету нет альтернатив. Но, укрепляя вертикаль власти, Путин делает ее менее гибкой, но и более хрупкой. Поэтому она будет выглядеть крепкой до последнего дня, а затем в один момент рассыплется», — уверен эксперт.

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По словам Глебовицкого, последствия этого предсказать трудно.

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«Мне кажется, что те субъекты федерации, которые имеют больше возможностей, попытаются удержать контроль на своей территории, но таких территорий очень немного, это преимущественно европейская территория России. И часть российских элит уже, по-видимому, догадываются, что им придется выступать в необычных ролях в ближайшее время», — сказал он.

Ранее журналист-расследователь и руководитель Bellingcat Христо Грозев в эфира Радио НВ заявил, что от конфликта «башен Кремля» не стоит ждать исключительно хорошего результата, поскольку место Владимира Путина может занять человек еще более помешанный на войне.

А начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что в России возможны только два сценария смены власти в Кремле.

«Возможны только два варианта, чем все это закончится. Первое, это преемник Путина останавливает основные действия не только в Украине, а во многих уголках мира. И говорит: «Снимайте, пожалуйста, немедленно с России все наложенные санкции, выстраиваем новые отношения. Россия здесь ни при чем, исключительно был человек, который руководил ранее государством, и это его личные проблемы, он маньяк. То есть произойдет «депутинизация». Ну и во всем обвиняют его», — сказал глава украинской разведки в интервью РБК-Украина.

Второй из возможных сценариев смены власти, по мнению Буданова, — это развал России на три и более частей.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Россия Владимир Путин Интервью НВ Путинизм

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