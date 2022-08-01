Путинская вертикаль будет выглядеть крепкой до последнего дня, а затем в один момент рассыплется — эксперт 1 августа, 15:57 Евгений Глебовицкий считает, что жесткая вертикаль Владимира Путина рассыплется в один момент (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Евгений Глебовицкий, эксперт по долгосрочным стратегиям и участник Несторовской группы интеллектуалов рассказал в интервью НВ, как придет конец путинскому режиму в России.

«Россия является очень централизованной системой, которой по большому счету нет альтернатив. Но, укрепляя вертикаль власти, Путин делает ее менее гибкой, но и более хрупкой. Поэтому она будет выглядеть крепкой до последнего дня, а затем в один момент рассыплется», — уверен эксперт.

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По словам Глебовицкого, последствия этого предсказать трудно.

«Мне кажется, что те субъекты федерации, которые имеют больше возможностей, попытаются удержать контроль на своей территории, но таких территорий очень немного, это преимущественно европейская территория России. И часть российских элит уже, по-видимому, догадываются, что им придется выступать в необычных ролях в ближайшее время», — сказал он.

Ранее журналист-расследователь и руководитель Bellingcat Христо Грозев в эфира Радио НВ заявил, что от конфликта «башен Кремля» не стоит ждать исключительно хорошего результата, поскольку место Владимира Путина может занять человек еще более помешанный на войне.

А начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что в России возможны только два сценария смены власти в Кремле.

«Возможны только два варианта, чем все это закончится. Первое, это преемник Путина останавливает основные действия не только в Украине, а во многих уголках мира. И говорит: «Снимайте, пожалуйста, немедленно с России все наложенные санкции, выстраиваем новые отношения. Россия здесь ни при чем, исключительно был человек, который руководил ранее государством, и это его личные проблемы, он маньяк. То есть произойдет «депутинизация». Ну и во всем обвиняют его», — сказал глава украинской разведки в интервью РБК-Украина.

Второй из возможных сценариев смены власти, по мнению Буданова, — это развал России на три и более частей.



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