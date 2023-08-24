Флаги, вышиванки и улыбки. Как украинцы празднуют День Независимости за рубежом — фоторепортаж
Девочка с украинским флагом во время марша солидарности в Белграде на День Независимости, 24 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Zorana Jevtic)
NV собрал фото того, как 32-й День Независимости Украины отмечают в разных странах мира.
1. Марш солидарности в столице Сербии Белграде на День Независимости Украины, 24 августа 2023 года.
2. Марш солидарности в столице Сербии Белграде на День Независимости Украины, 24 августа 2023 года.
3. Марш солидарности в столице Сербии Белграде на День Независимости Украины, 24 августа 2023 года.
4. Работники посольства Украины в Польше вместе с украинской общиной почтили память борцов за независимость Украины — воинов Армии Украинской Народной Республики и жертв Голодомора на Вольском православном кладбище в Варшаве, 24 августа 2023 года.
5. Люди, которые собрались, чтобы отметить День Независимости Украины в Варшаве, 24 августа, 2023 года.
6. Люди, которые собрались, чтобы отметить День Независимости Украины в Варшаве, 24 августа, 2023 года.
7. В Варшаве на День Независимости Украины проходит также антиукраинская демонстрация, 24 августа 2024 года.
8. В Варшаве на День Независимости Украины проходит также антиукраинская демонстрация, 24 августа 2024 года.
9. Открытие Киевского сквера в центре Парижа, возле музея Пти-Пале, рядом с Елисейскими полями, 24 августа 2023 года.
10. Открытие Киевского сквера в центре Парижа, возле музея Пти-Пале, рядом с Елисейскими полями, 24 августа 2023 года.
11. Министр иностранных дел Норвегии Анникен Гуйтфельдт участвует в праздновании Дня Независимости Украины в Осло, 24 августа 2023 года.
12. Празднование Дня Независимости Украины в Осло, 24 августа 2023 года.
13. Празднование Дня Независимости Украины в Осло, 24 августа 2023 года.
14. Сотрудники посольства Украины в Праге отмечают День Независимости Украины возле памятника Тарасу Шевченко, 24 августа 2023 года.
15. Акция в поддержку Украины у Бранденбургских ворот в Берлине, 24 августа 2023 года.
16. Акция в поддержку Украины у Бранденбургских ворот в Берлине, 24 августа 2023 года.