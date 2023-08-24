Флаги, вышиванки и улыбки. Как украинцы празднуют День Независимости за рубежом — фоторепортаж 24 августа, 20:04 Девочка с украинским флагом во время марша солидарности в Белграде на День Независимости, 24 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Zorana Jevtic)

NV собрал фото того, как 32-й День Независимости Украины отмечают в разных странах мира.

1. Марш солидарности в столице Сербии Белграде на День Независимости Украины, 24 августа 2023 года.

Фото: REUTERS/Zorana Jevtic

2. Марш солидарности в столице Сербии Белграде на День Независимости Украины, 24 августа 2023 года.



Видео дня

Фото: REUTERS/Zorana Jevtic

3. Марш солидарности в столице Сербии Белграде на День Независимости Украины, 24 августа 2023 года.



Фото: REUTERS/Zorana Jevtic

4. Работники посольства Украины в Польше вместе с украинской общиной почтили память борцов за независимость Украины — воинов Армии Украинской Народной Республики и жертв Голодомора на Вольском православном кладбище в Варшаве, 24 августа 2023 года.

Фото: Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej/Посольство України у Польщі via Facebook

5. Люди, которые собрались, чтобы отметить День Независимости Украины в Варшаве, 24 августа, 2023 года.

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

6. Люди, которые собрались, чтобы отметить День Независимости Украины в Варшаве, 24 августа, 2023 года.



Фото: REUTERS/Kacper Pempel

7. В Варшаве на День Независимости Украины проходит также антиукраинская демонстрация, 24 августа 2024 года.

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

8. В Варшаве на День Независимости Украины проходит также антиукраинская демонстрация, 24 августа 2024 года.



Фото: REUTERS/Kacper Pempel

9. Открытие Киевского сквера в центре Парижа, возле музея Пти-Пале, рядом с Елисейскими полями, 24 августа 2023 года.

Фото: Віталій Кличко via Telegram

10. Открытие Киевского сквера в центре Парижа, возле музея Пти-Пале, рядом с Елисейскими полями, 24 августа 2023 года.



Фото: Віталій Кличко via Telegram

11. Министр иностранных дел Норвегии Анникен Гуйтфельдт участвует в праздновании Дня Независимости Украины в Осло, 24 августа 2023 года.

Фото: Frederik Ringnes/NTB/via REUTERS

12. Празднование Дня Независимости Украины в Осло, 24 августа 2023 года.

Фото: Frederik Ringnes/NTB/via REUTERS

13. Празднование Дня Независимости Украины в Осло, 24 августа 2023 года.



Фото: Frederik Ringnes/NTB/via REUTERS

14. Сотрудники посольства Украины в Праге отмечают День Независимости Украины возле памятника Тарасу Шевченко, 24 августа 2023 года.

Фото: Embassy of Ukraine в Праге / Velvyslanectvo Ukrajiny v Praze via Facebook

15. Акция в поддержку Украины у Бранденбургских ворот в Берлине, 24 августа 2023 года.

Фото: Peter Althaus via Twitter

16. Акция в поддержку Украины у Бранденбургских ворот в Берлине, 24 августа 2023 года.



Фото: Тhοmаѕ Νеy via Twitter