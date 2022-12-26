«Февраль изменил все». Сераковский — о новом отношении поляков к своим политикам, Зеленскому и поселившимся в их домах украинцам 26 декабря, 12:21 Эксклюзив НВ Славомир Сераковский — польский журналист и социолог, который помог полякам собрать деньги на Bayraktar для украинцев, рассказывает о том, как война в Украине изменила политические предпочтения поляков. (Фото:Pawel Wodzynski / Dzien Dobry TVN / East News)

Славомир Сераковский, польский журналист и социолог, собирающий деньги на Bayraktar для Украины, — о том, как в его стране меняется отношение к украинским беженцам, насколько они важны для национальной экономики, а также о проблемах государства Польша.

Славомир Сераковский, польский журналист, социолог, глава влиятельной организации Krytyka Polityczna и Института перспективных исследований в Варшаве, в представлениях у себя на родине не нуждается. А с лета этого года он получил известность в Украине как инициатор сбора средств в Польше на Bayraktar для нужд ЗСУ. Как и его литовский коллега Андрюс Тапинас, Сераковский, а также ряд видных представителей польской культуры, собрали деньги на боевой беспилотник в считанные дни. Причем, в отличие от Литвы, правительство Польши никоим образом в сборе не участвовало.

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Сам Сераковский говорит о себе, как о представителе левых, оппозиционных к действующей власти политических сил, а потому сбор называет примечательным и тем, что видные люди Польши решились его поддержать.

Впрочем, сбором на Bayraktar деятельность Сераковского не ограничивается: как социолог он много и тщательно исследует современное польское общество на разных этапах его существования.

О своих наблюдениях за происходящим в Польше Сераковский рассказал НВ.

— Как война в Украине изменила Польшу и изменила ли?

— Конечно она изменила Польшу сильно, мы ведь тесно связанные между собой пограничные страны. Обеим нашим странам угрожает Россия. Понятно, что угрозы для Польши не сравнимы с теми, что приходится испытывать Украине сейчас. Вы боретесь не только за свою безопасность, но и за безопасность Польши, и я надеюсь, что поляки тоже это понимают или им следует это понять.

Гостеприимство, которое проявляют поляки в отношении украинцев начиная с февраля этого года, во многом исходит из страха, что мы, поляки, будем следующие, мы можем оказаться в такой же ситуации. Но этот урок, что мы нужны друг другу и, возможно, будем нужны друг другу теперь навсегда, очень важное последствие для нашего дальнейшего будущего, которое точно не будет построено на страхе.

Я думаю, после войны альянс между Польшей и Украиной будет очень крепким. Возможно, однажды и Беларусь окажется способной скинуть свой авторитарный режим. Демократическая и свободная Беларусь могла бы стать естественным нашим партнером в этом альянсе как и страны Балтии — все мы должны создать сильную оборонную систему. Если мы хотим быть свободными, мы должны усилить и реконструировать безопасность наших стран, помочь Украине восстановиться.

Война изменила также многое внутри польского общества. На этапе пандемии поляки утратили чувство предсказуемости жизни, а тут произошла еще и война. Оба эти опыта шокировали поляков и изменили их мышление, видение будущего, ценности и, как следствие, политические ожидания.

— Как именно изменились политические ожидания поляков?

— Мы, Krytyka Polityczna, провели исследование, и оно показало, что после пандемии и шока войны поляки больше не думают о политиках так, как думали ранее. Они больше не так заинтересованы в политических программах, в том, что данный политик предлагает, но им очень важно, что политик обеспечивал им чувство контроля над происходящими событиями, чувство безопасности. Полякам теперь нужен лидер, который умел бы решать проблемы, понимал, что нужно делать, готовый брать на себя ответственность и не бояться. Он также должен стать кем-то вроде психотерапевта, чтобы помогать другим справляться с их страхами.

И таким политиком, не только для поляков, для многих, от Австралии до Канады, сегодня выглядит президент Украины Зеленский. Если ты гражданин демократической страны, то сегодня, я уверен, ты почти сразу начинаешь сравнивать своих политиков с Зеленским. Для людей за пределами Украины он стал ролевой моделью лидера. В Украине вы намного больше знаете о Зеленском, как о политике, потому вы можете не любить его, упрекать его за недостатки и неправильные решения, но извне видны только его преимущества. То, что отмечают многие аналитики, Зеленский — не только военный лидер, намного более важным выглядит то, как он выстраивает отношения с нацией, как он с ней говорит. Он полон эмпатии, он говорит честные и тяжелые вещи, но говорит их очень по-человечески. То есть, он не только хороший военный лидер, он и лидер-эмпат. И, я думаю, что поляки ожидают от своих политиков как раз вот такой эмпатии. И это точно сыграет роль в том, как пройдут наши парламентские выборы в 2023 году.

— Польша до начала войны в Украине была страной с авторитарной властью и сужающимися правами человека. Как война в Украине и появление огромного количества украинцев в Польше повлияли на эту траекторию движения страны? Дает ли война еще больше возможностей правительству Качиньского [глава правящей партии Польши Право и Справедливость, считается, что в его руках власть] продолжать свою политику?

— Мы знаем, что, не чувствуя себя в безопасности, люди стараются собраться вокруг своего лидера, то есть, вокруг Качиньского, но, думаю, он теряет свой шанс. Он не сможет соответствовать желаемому образу военного лидера, но, главное, он абсолютно не обладает эмпатией. Его стратегия в том, чтобы постоянно кого-то атаковать — женщин, ЛГБТ, иностранцев. Он использует язык разделения и вражды и постоянно делит польский народ на хороших и плохих поляков, когда польское общество больше всего нуждается в сплоченности. Потому война, если цинично говорить, могла стать для Качиньского шансом, но он им, видимо, не может воспользоваться, и Право и Справедливость продолжает терять голоса. В то время как [екс-премьер-министр Польши, сооснователь и глава партии Гражданская платформа] Дональд Туск гораздо более по своему типажу похож на Зеленского. Он не боится идти на улицу, разговаривать с обыкновенными поляками, он умеет говорить просто и по-людски, не боится показывать свою повседневную жизнь человека с семьей и детьми. Я думаю, такая разница в имиджах проявит себя на выборах.

— Поляки очень эмоционально и тепло встретили украинцев, бегущих от войны в феврале-марте 2022 года, но мы знаем, что, чем ярче позитивный эмоциональный посыл, тем выше риски превращения позитивных эмоций в негативные со временем. Можем ли мы наблюдать, что поляки постепенно меняют свое отношение к украинским беженцам войны? Растет ли среди поляков усталость и недовольство украинцами в Польше?

— В публичной сфере мы не видим, конечно, никакого отката. Там все однозначно — мы поддерживаем Украину и украинцев. Но гораздо более сложные процессы происходят в приватной жизни поляков, что и не удивительно. И немалая роль в этом государства. Мы имеем очень дезорганизованное государство, из-за коррупции, из-за непотизма, из-за партийной активности.

Когда война началась, то люди в Польше естественно открыли свои дома и сердца для украинцев, это была быстрая и единственно правильная реакция. Но после нескольких месяцев такого волонтерства государство должно было прийти в эту ситуацию со своими системными решениями, брать на себя обязательства и ответственность за людей, бежавших от войны. Потому что любой, даже самый хороший человек со своей семьей, домом может пустить к себе пожить неродного человека на месяц, три, даже полгода. Но дальше начинаются трудности — инфляции в Польше достигает 20%, тарифы на электроэнергию растут, есть и другие факторы, из-за которых гостеприимство само по себе становится серьезной ответственностью для семей, принявших украинцев.

В отличие от ситуации с беженцами в Германии в 2015 году, люди в Польше брали беженцев войны к себе домой, а не в центры беженцев. Это была очень прямая помощь, потому, конечно, определенный откат в отношении есть. Он никак не артикулируется в публичной сфере, и это плохо, я считаю важным проявлять такие проблемы и напряжение, которое растет.

Но самая суть в том, что поляки испытывают напряжение не от того, что у них живут украинцы, это важно понимать. Украинцы — это не беженцы из Ирака или Сирии, где культурных различий достаточно много и недовольство выражалось бы более открыто. Повторюсь: проблема и корни этого недовольства не в украинцах. Проблема в том, что в Польше и шире — в Восточной Европе — очень низкий уровень доверия в отношениях между людьми и людей к государству.

В Польше 70% населения не доверяют даже кругу ближних родственников, в Западной Европе эти цифры противоположны. Последствия этой утраты доверия в том, что когда поляки сталкиваются с экономическими либо какими-то иными трудностями, они всегда ищут кого-то, кого можно было бы обвинить во всех бедах. И если в Германии этот виновный почти всегда государство или публичные институты, то у стран, подобных нашей, — это какие-то другие люди, живущие рядом. Три года назад такими виновниками для одной части польского общества была другая часть польского общества, но теперь появились украинцы. Потому украинцы становятся хорошими кандидатами, чтобы на них отреагировать собственные беды и недовольство.

С другой стороны, мы понимаем, что это не как не отражается в публичной сфере и остается подспудным напряжением. Никто публично не обсуждает что с массовым переселением украинцев в Польшу выросли цены на аренду жилья и важно эту проблему решать, что украинским детям нужно учиться, а потому также важно решать проблему школ. Причем подобное замалчивание проблем, которые объективно привносит массовая миграция — часть самоцензуры.

Очень сложно придумать как говорить на эту тему, не раздувая дополнительно нелюбовь к украинцам. Этого, к счастью, не делает правящая партия, которая традиционно занималась поиском козлов отпущения, этого не делают, и либералы, которые в принципе более открыты к беженцам и не будут начинать эту тему, чтобы не провоцировать правящую партию на привычную им политику разделения. Однако это молчание не идет на пользу польскому обществу.

Вполне возможно, что уже на следующих выборах возникнет новая политическая партия, антиэмигрантская, которая подхватит это не проговоренное недовольство беженцами. Именно так, на молчаливом раздражении от мигрантов в свое время набрала популярность наиболее известная праворадикальная партия Германии AFD.

— Данные исследований показывают, что в объективных показателях влияние украинских беженцев на экономику Польши, наоборот, позитивное. Так ли это?

— Да, это абсолютно так, для поляков массовое появление украинцев действительно принесло экономические преимущества. Даже если в короткой перспективе это поставило страну перед некоторыми трудностями, в долгой перспективе Польша выигрывает, украинцы, как и беларусы, культурно близки, хорошо образованные, хорошо организованные люди. Они хорошие профессионалы в разных востребованных отраслях экономики. К сожалению, большая часть украинцев работает сегодня в Польше на работах ниже их квалификации. И это тоже проблема государства Польша, которое не может направить человека в рамках его компетенции и правильно подобрать рабочее место

Что еще важно: достаточно большое количество украинцев, в основном женщин, начало работать почти сразу, через несколько месяцев после массовой миграции украинцев в Польшу, количество работающих граждан Украины достигло 400 тыс., и рынок труда Польши готов принять еще 400 тыс., а то и больше. Украинские беженцы сегодня — важная часть польской экономики, и это должны понимать и в Польше, и в Украине.

— В связи с этим в украинском обществе есть опасения, что уехавшие в Польшу украинцы уже не вернутся домой, адаптировавшись в близкой культуре, встроившись в местный рынок труда. На ваш взгляд, насколько велика вероятность, что украинцы останутся в Польше, и предпринимает ли польское государства усилия по удержанию украинцев в стране?

— Сейчас в польском обществе нет таких дискуссий, но мы должны понимать, говоря об украинцах в Польше, что речь идет не только о 3 млн, которые появились тут после 24 февраля этого года. 1,5 млн украинцев переселилась в Польшу после 2014 года, и они до сих пор живут здесь и, по-видимому, имеют долгосрочные планы на Польшу.

Люди же, которые приехали в Польшу сейчас, остаются очень патриотичными, и они здорово влияют на украинцев, которые жили тут до февраля. Я знаю многих украинцев, которые здесь жили последние шесть лет, и сейчас они полностью сфокусированы на войне.

Я не удивлюсь, если все эти условия сработают с точностью до наоборот, что не только украинцы, покинувшие страну из-за масштабной войны, но и украинцы, жившие тут до 2022 года, почувствуют необходимость вернуться домой. У меня было много разговоров с украинцами в Польше до февраля, и я был шокирован, почему эти люди совсем не думают об Украине. Они отвечали что-то в стиле: «политики думают только о деньгах» или же «я не знаю, кто прав в этих внутриполитических конфликтах» Я говорил с очень многими украинцами, и, поскольку я проукраинский поляк, мне было неприятно это их безразличие. Тогда я был большим украинским патриотом, чем мои украинские друзья в Польше.

Февраль изменил все. Украинцы в Польше теперь очень организованы, очень мобилизованы и я думаю, что их первым выбором будет Украина, когда вы победите, и при этом мир будет впечатлен вашей храбростью.

— Вы очень быстро собрали деньги на Bayraktar для украинцев этим летом. Готовы ли сегодня поляки поддерживать сборы в пользу Украины?

— Мы понимаем, что человек способен адаптироваться ко всему, к войне, к сожалению, тоже. Потому, конечно, в такой долгой войне, которая идет в Украине, мотивация поляков сейчас помогать и собирать деньги уже не такая горячая. Но до сих пор много политиков, НГО, общин озабочены положением дел в Украине, организуют помощь. Акция со сбором на Bayraktar была спонтанной, но она стала триггером для последующего волонтерства. Эта компания запустила много других сборов — для армии, для волонтеров, для амбулаторий, на вертолеты. То есть, побочный эффект этой акции — сигнал к подъему, и, я думаю, сейчас, во время рождественских каникул, этот сигнал может работать даже сильнее, и, конечно, мы хотим показать, что даже праздники не являются поводом отказать в поддержке людям. Потому, конечно, поляки будут помогать, но, наверное, уже не с таким сокрушительным энтузиазмом, как это было в первые дни и недели войны.

— Есть ли у вас еще идеи проводить большие сборы средств в пользу Украины?

— Сейчас я занимаюсь сбором денег уже через общественную организацию, поскольку руковожу одной из крупнейших общественных организаций Польши, потому мы подаемся на институциональные гранты и собираем средства на поддержку беженцев тут в Польше, мы помогаем одному из крупнейших центров для беженцев в Варшаве, который сейчас испытывает определенные трудности, и мы поддерживаем много-много других активностей, которые, возможно, не такие яркие и громкие, как сбор на Bayraktar, но не менее нужные. Сбор денег на генераторы не выглядит так круто, как на Bayraktar, но генераторы нужны не меньше.

Что же касается Bayraktar и той гуманитарной помощи, которую мы обеспечим за счет средств, которые компания Baykar отказалась брать с нас, то мы до сих в процессе его ожидания. Мы ждем, когда Baykar сможет доставить дрон в Украину, и пока мы зависим от того, когда это случится. Но мы уже выбрали проекты, на которые пойдут деньги, собранные на Bayraktar, часть из них будет касаться обеспечения армии, а часть пойдет на оказание помощи украинцам, которые борются с зимой в условиях блекаута.