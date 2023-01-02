«Ближе к Путину, чем к Украине». Чего хочет Киев от Израиля и что от него требует Нетаньяху взамен — отвечает журналист 2 января, 15:07 Эксклюзив NV Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, 29 декабря 2022 года (Фото:Ariel Schalit/Pool via REUTERS)

Эмиль Шлеймович, главный редактор израильского издания Детали, рассказал в эфире Радио НВ, как Украина пытается установить более тесное военное сотрудничество с Израилем и чего боится правительство Биньямина Нетаньяху.

— Как вы видите поиск консенсуса между Украиной и Израилем, Зеленским и Нетаньяху, в военно-политических вопросах? И действительно ли могли быть такие способы, попытки договориться: обмен голосования в ООН на [системы] ППО?

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— Да, насколько я знаю, такие попытки делаются не первый раз. Сейчас это стало просто более открытым. Я могу напомнить, что совсем недавно, в декабре, Украина дважды пропустила голосование по «антиизраильским резолюциям», чего раньше не наблюдалось. А в одной из резолюций воздержалась. Там были резолюции по сирийским Голанам, например, которые Израиль считает своими: аннексировал. Там были другие резолюции по правам Палестины.

Эта позиция, которую сейчас Украина начала принимать в ООН, не в первый раз. После того, как предыдущее правительство Израиля ничем Украине практически не помогло, за исключением каких-то гуманитарных действий, Зеленский возлагает больше надежд на Нетаньяху. Эти надежды пока не сбываются, но на них как минимум есть шансы. Потому что на Нетаньяху начали оказывать давление американцы. Американцы, насколько я знаю, просят, чтобы Израиль поставил Украине зенитные ракетные системы.

Это системы Барак и системы SPYDER. И та и другая, они рассчитаны на борьбу с дронами, с ракетами малой дальности. Одна из этих систем уже поставлялась, например, Саудовской Аравии и использовалась ею в борьбе против хуситов в Йемене. Давление это оказывается. Системы эти относительно новые. Например, SPYDER, если мне не изменяет память, всего в 2005 году появился.

Поэтому Нетаньяху может быть на каком-то этапе будет неудобно отказать американцам. Вот именно под давлением, в связи с тем, что сейчас начинает раскручиваться эта ситуация в суде Гааги, в связи с тем, что американцы недовольны приходом к власти в Израиле радикально правых сил. Нетаньяху не может постоянно говорить «нет» основному своему партнеру. Поэтому, возможно, спустя какое-то время удастся проломить эту стенку. А на дипломатическом уровне этот разговор идет достаточно давно.

Надо понимать, что резолюция все равно не прошла с большим перевесом. И в данном случае мы пытались просто собрать то, что в Израиле называется «этическим меньшинством». То есть мы понимали, что мы все равно проиграем, что резолюция все равно будет принята. Вопрос заключается в том, какие страны мы можем подтянуть в свою дипломатическую коалицию и рассчитывать на них в будущем.

— Я недавно слушал интервью посла Израиля в Украине. И судя по его словам, можно, наверное, догадываться, что Израиль сотрудничает с Украиной в военно-политическом плане. Но не хочет ничего разглашать. Действительно ли мы видим признаки этого?

— Известно о том, что Израиль поставляет разведывательную информацию. Известно о том, что бронетранспортеры некоторые израильские на дорогах Украины присутствуют, в том числе медицинские бронемашины. Известно о наличии добровольцев, в том числе ветеранов ЦАХАЛ, в том числе самого разного уровня. Разумеется, контакты между Израилем и Украиной существуют. Вопрос: до какого уровня они дотягиваются. Были поставки незначительные защитных касок. Опять же и бронежилетов, но не для солдат, а для спасателей. Но тем не менее.

Вопрос: на каком уровне мы сотрудничаем. Разумеется, Украина в первую очередь у нас просит противовоздушные системы. Одна из проблем, которая существует: на днях Иран провел учения, в котором испытал новый вид беспилотника. И в учениях отрабатывалось нападение на военно-морскую базу Израиля. В том числе был поражен макет израильского корабля Саар-6, которые стоят на вооружении ВМС Израиля. Они испытали там новый беспилотник.

Проблема для Израиля определенная заключается в том, что мы боимся, что если эти серьезные системы начнут работать в Украине, то Иран, который сейчас свои беспилотники просто испытывает в боевых условиях в Украине, начнет испытывать и израильские системы отпора. У них до сегодняшнего дня практически нет такого опыта и негде его получить. Если на самом деле в Украине начнут работать системы Барак, SPYDER, был запрос на систему Gabriel, и так далее, то Иран может узнать что-то, чего бы нам не хотелось, чтобы он узнал.

С другой стороны американцы имеют другие рычаги давления тоже. Например, сейчас Израиль находится в состоянии заключения сделки по ракетам Хец-3. Это, скажем так, еще один эшелон противовоздушной обороны израильской: в Израиле он четырехуровневый. Хец-3, волшебная палочка, которую также называют «Праща Давида» и упомянутый «Железный купол».

И скажем, американцы могут заблокировать эту сделку. А взамен попросить, чтобы Израиль более внимательно отнесся к просьбам Украины. Таким образом, мне кажется, что наше более тесное сотрудничество с Украиной, оно больше зависит от американского давления, нежели от Нетаньяху, который в общем-то не испытывает никакого пиетета к Украине. Он скорее к Путину ближе, чем к демократическим режимам.