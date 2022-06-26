В ожидании смерти диктатора. Как мир ждал финала эпохи Иосифа Сталина — история в фото

26 июня, 16:46
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Дети украинских и польских мигрантов в народных костюмах вместе с Фредериком Осборном, главой Нью-Йоркского представительства движения Крестовый поход за свободу, провожают Колокол Свободы в Западный Берлин. Бруклин, Нью-Йорк, 9 октября 1950 года. (Фото:АР/Tom Fitzsimmons)

Дети украинских и польских мигрантов в народных костюмах вместе с Фредериком Осборном, главой Нью-Йоркского представительства движения Крестовый поход за свободу, провожают Колокол Свободы в Западный Берлин. Бруклин, Нью-Йорк, 9 октября 1950 года. (Фото:АР/Tom Fitzsimmons)

Автор: Олег Шама

Как средства массовой информации готовили мир к концу эпохи кровавого советского вождя.

«Скоро умрет Иосиф Сталин. Надо постоянно напоминать об этом нашим слушателям, — объяснял Борис Шуб, один из основателей Радио Свобода, в феврале 1953-го. — Перед началом каждой передачи будем давать в эфир звук метронома, как бы отсчитывающего время, которое осталось прожить диктатору. А спокойный голос диктора должен бесстрастно произносить Эпоха Сталина подходит к концу. Эпоха Сталина подходит к концу».

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Теги:   Пропаганда Культ личности Холодная война История НВ Иосиф Сталин

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