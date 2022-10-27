«Бунт будет страшнее, чем в 2020 году». Лукашенко боится протестов белорусов, но «подлизывает» Путину — интервью с Франаком Вячоркой 27 октября, 18:53 Эксклюзив НВ Путин и Лукашенко на встрече в Сочи, 26 сентября 2022 (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Узурпатор Александр Лукашенко пытается угодить и белорусскому обществу, и российскому диктатору Владимиру Путину, считает советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Франак Вячорка.

В интервью Радио НВ он рассказал, какие силы размещены на территории Беларуси и к чему их готовят, а также о том, как белорусская оппозиция контактирует с украинскими властями.

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— Когда ВСУ пишут обращение к белорусам с призывом не воевать, насколько слышат эти призывы? Насколько к ним прислушиваются?

— Мы видели последнее обращение. Оно очень хорошо набрало [популярность] в YouTube даже на белорусских каналах. Его перепостили независимые медиа типа Белсат, Еврорадио, Радио Свобода, несколько телеграм-каналов.

Но это не доходит до этого «пузырька», который не интересуется политикой. Это доходит только до тех, кто и так следит за украинскими событиями, кто и так поддерживает партизанское движение. Поэтому этого недостаточно.

И крайне важно, чтобы это было. Важно говорить об угрозе втягивания Лукашенко и Путиным белорусов в войну. Но нужно работать с маленькими социальными группами, особенно в регионах, где очень существенна телевизионная российская пропаганда, где работают разные Спутники и им подобные. Надо там давать альтернативную информацию.

— Белорусская пропаганда говорит «мы войны не хотим, никому не угрожаем, но на вызовы и провокации ответим без промедления». Фактически угрозы идут. Мы их слышим постоянно. А что за этими угрозами стоит по факту?

— Пропаганда сама уже запуталась в трех соснах. Они сначала говорили, что «мы победим за три дня»; затем дали заднюю, что «мы не участвуем, не имеем отношения»; затем Лукашенко признал войну; затем он начал контртеррористическую операцию; потом сказал, что никакой операции не было.

Поэтому пропаганда немного буксует и дает противоположные сигналы. Они понимают, что общество категорически против [привлечения белорусов в войну]. Совершенно противоположная ситуация в Беларуси и России. Нет никакой поддержки.

И когда они попытались сделать скрытую мобилизацию две недели назад, тогда даже военкомы и участковые начали саботировать процесс. И они ходили, говорили, что никого не было дома, повестки не вручили. Или говорили, как откосить и не приходить в военкомат на сборы или перепись данных.

Лукашенко, понимая это, говорит «мы, конечно, против войны, мы не поддерживаем», чтобы угодить белорусскому обществу. И в то же время говорит «но мы за Путина», чтобы угодить Путину. Он играет свой традиционный шпагат: чтобы и Путину подлизать и чтобы против него не вернули рули, стрельбы, косы белорусы.