Легион Свобода России показал, как проводил рейд под Белгородом, и анонсировал «новые задачи» 15 июня, 10:52 Бойцы Легиона анонсировали «новые задачи» на территории РФ (Фото:Скриншот видео Легион Свобода России/Telegram)

Бойцы Легиона Свобода России заявили, что бои в Шебекинском районе на территории РФ показали, насколько представители путинского режима «боятся настоящих патриотов», и анонсировали новые задачи.

Об этом они заявили в Telegram в четверг, 15 июня.

Бойцы показали, как во время операции работал 5-й штурмовой отряд Легиона. Россияне считают, что все, на что способна «кремлевская репрессивная машина», — подавление безоружных людей и инакомыслия.

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« Бункерный трусливый дед окружил себя такими же мерзкими и алчными людишками, которые превратили нашу страну в убогую копию недоимперской диктатуры. Наши действия продемонстрировали, что только вооруженным путем можно очистить нашу Родину от путинской скверны. Сопротивление растет, время Легиона наступает. Мы готовимся к новым задачам!» — заявили в ЛСР.

22 мая Легион Свобода России заявил, что вместе с Российским добровольческим корпусом «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, прошел село Гора-Подол, а также зашел в населенный пункт Грайворон и начал его штурм.

В РДК и Легионе заявили, что во время рейда зашли на 42 км вглубь России и контролировали некоторые населенные пункты Белгородской области в течение суток. По их словам, они потеряли двух человек погибшими, еще десять получили ранения, уничтожили несколько десятков российских силовиков и около десяти единиц бронетехники, а также взяли трофеи.

Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе провели исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.

1 июня российские добровольцы объявили об очередном рейде в Белгородской области. 4 июня они снова заявили, что с боями заходят в пригород Шебекино Белгородской области. 7 июня бойцы РДК сообщили, что уже неделю полностью контролируют российскую Новую Таволжанку.