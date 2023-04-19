Альтернативные формы принуждения. Какие шаги может предпринять Пекин, чтобы покорить Тайвань — британский эксперт 19 апреля, 21:35 NV Премиум Контейнеровозы в порту Килун, Тайвань (Фото:Jameson Wu / REUTERS)

Как материковый Китай может без военного вторжения укротить своенравный Тайвань в комментарии NV рассказала британский эксперт по международным отношениям Розмари Фут.

На фоне войны России против Украины все чаще звучат предостережения по поводу китайского вторжения на Тайвань. Могучий авторитарный Китай нацелился на «воссоединение» с демократическим островом до 2049 года, потому эксперты не исключают новую большую войну в Азии уже в ближайшие годы.

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Впрочем, пока более вероятной, чем военное вторжение, остается экономическая блокада, считает Розмари Фут, профессор кафедры международных отношений Оксфордского университета. Для Тайваня материковый Китай все еще является крупнейшим торговым партнером, так что в случае нарастания конфликта Пекин может применить экономические ограничения в качестве альтернативной формы принуждения, предполагает она.

Тем более, что подобный опыт уже есть. Так, после визита в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года Пекин в знак протеста приостановил импорт из Тайваня цитрусовых и некоторых рыбных продуктов, а также экспорт на остров природного песка, который является ключевым компонентом для производства микросхем.

Помимо экономических инструментов Пекин может прибегнуть к кибератакам. Еще один риск — информационная изоляция Тайваня из-за повреждения 14 подводных кабелей, соединяющих остров с глобальным интернетом.

Совершить же военное вторжение Китаю будет непросто, даже несмотря на его большую военную мощь, считает Фут. «В частности, из-за географии, из-за возможности вмешательства США на стороне Тайваня и из-за того, что война будет разрушительной для экономики Пекина и всего мира», — перечисляет она.

Как подсчитали специалисты исследовательской компании RAND, годовая война за Тайвань способна сократить ВВП Китая на 25−35%, а США — на 5−10%. В то же время перебои в поставках тайваньских полупроводников повлекут за собой глобальный дефицит электроники, который будет стоить мировой экономике более $2,5 трлн в год, добавляют в аналитической компании Rhodium Group.