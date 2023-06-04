Железная леди Ближнего Востока. Как родившаяся в Киеве Голда Меир создавала государство Израиль и руководила им в самые тяжелые времена 4 июня, 10:34 NV Премиум Голда Меир обращается к соотечественникам в Хайфе, 1947 год (Фото:JEWISH NATIONAL FUND)

Меир руководила правительством Израиля, когда его войска за 16 дней одержали тяжелую победу в войне Судного дня. Она родилась в Киеве 125 лет назад, а ее жизненные и государственнические принципы до сих пор актуальны

Голда Меир стала премьером Израиля в марте 1969-го, за неполные два месяца до своего 70-летия. В это время продолжались позиционные бои с Египтом, известные как Война на истощение, поскольку израильская армия заняла Синайский полуостров во время Шестидневной войны за два года до этого, и окопалась на восточном берегу Суэцкого канала.

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В СТРОЮ ДО ПОСЛЕДНЕГО: Почти четыре года, как Меир уже не премьер, но президенту США Джими Картеру она резко выразила несогласие с его идеей государства для палестинских беженцев. Нью-Йорк, ноябрь 1977 года / Фото: АР

Одним из первых распоряжений Меир на посту главы правительства страны было адресовано военному секретарю Израэлю Лиору: она попросила немедленно сообщать о гибели каждого солдата, даже если это произойдет среди ночи. «Когда президент Насер[Гамаль Абдель, президент Египта в 1956—1970 годах] прикажет будить его среди ночи, если падет египетский солдат, наступит мир», — говорила Меир.

Тогда Израиль подготовил предложения к своим противникам — вернуть Синайский полуостров и Голанские высоты соответственно Египту и Сирии в обмен на твердые гарантии мирного сосуществования. Посредником в налаживании добрососедства согласились быть США. Персонально этим занимался советник президента Ричарда Никсона по международным вопросам Генри Киссинджер, с которым у Меир давно уже сложились дружеские отношения, в том числе и из-за ее твердого нрава.

Как-то, когда они одновременно отвечали за внешнюю политику своих стран, Киссинджер упрекнул Меир: «Послушайте, у вас население — 4,5 млн, а у нас — 140 млн, а вы разговариваете со мной, будто считаете себя умнее». Меир ответила: «Да, но каждый из этих 4,5 млн считает себя умнее меня».

В сентябре 1970-го внезапно умер от сердечного приступа Насер, который изо всех сил стремился уничтожить Израиль. Но несмотря на это Киссинджер не смог примирить врагов на Ближнем Востоке — через три года, в праздник Судного дня, Египет и Сирия напали на Израиль.

«На обоих фронтах мы несли большие потери, — вспоминала Меир, — Болезненным вопросом было — должны ли мы сказать народу уже сейчас, какое тяжелое положение сложилось? Ничего более тяжелого в жизни мне не приходилось делать, потому что я знала, что не могу сказать [о потерях] всего».

Уже на следующий день после нападения к премьеру пришел министр обороны Моше Даян и попросился в отставку из-за неудач на фронтах. Она категорически отклонила заявление человека, с которым в свое время вместе строила страну. К тому же Даян был мировой знаменитостью, ведь именно под его командованием израильтяне в 1967-м захватили Синайский полуостров, втрое больше самого Израиля, еще и пограничные Голанские высоты в Сирии — до этого враг четко обстреливал с них израильские города советской артиллерией.

Меир сразу позвонила Симхе Диницу, своему послу в Вашингтоне: «Где воздушный мост? Почему он еще не действует?» «Мне не с кем сейчас разговаривать, Голда, здесь еще ночь», — ответил Диниц. «А мне все равно, который у вас час!» — закричала в ответ Меир, — «Звони Кисинджеру немедленно, среди ночи. Нам нужна помощь сегодня. Завтра может быть слишком поздно».

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