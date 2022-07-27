«Поле для нашей дипломатии». Израиль превращается в угрозу России и как это пригодится Украине — Яковина

27 июля, 18:39
Эксклюзив НВ
Флаг Израиля (Фото:Avital Pinnick/flickr.com)

Флаг Израиля (Фото:Avital Pinnick/flickr.com)

Автор: Иван Яковина

Неадекватные действия России в отношении Израиля превращают его с нейтральной страны в российско-украинской войне в угрозу Кремлю.

Чем это грозит для Москвы и как в данной ситуации должна действовать Украина рассказал Радио НВ международный обозреватель Иван Яковина.

https://www.youtube.com/embed/nCtoql6s7NA

Начать я сегодня хочу с новостей международной политики, в первую очередь касающихся отношений Израиля и Российской Федерации. На этой неделе Министерство юстиции России объявило о том, что собирается закрыть Сохнут, еврейскую организацию, помогающую эмигрировать в Израиль людям иудейского вероисповедания. А также вчера было объявлено, что они собираются закрыть не только Сохнут, но и ряд других независимых еврейских организаций, а если быть точным, то вообще все независимые еврейские организации, которые не имеют никакого отношения к властям Российской Федерации. Было объявлено, что все их собираются объявить иностранными агентами, что существенно затруднит их работу в России, таким образом по сути дела вынудит эту работу свернуть.

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Мария Захарова, «пресс-алкаше» МИД России объявила, что Израиль в последние месяцы занял неконструктивную позицию в отношении Российской Федерации. Она сказала, что риторика Иерусалима стала абсолютно необъективной. При этом она добавила, что вся эта история с Сохнутом, вся история с израильскими, еврейскими организациями, которые так или иначе помогают своим соотечественникам в Российской Федерации, все это не касается российского МИД, это все касается исключительно российской правоохранительной системы и правового поля. Все, говорят, идите в суд, как обычная российская поговорка. Когда у вас все плохо, когда вы стали жертвой беспредела, обращайтесь к государству, а оно вам говорит: обращайся в суд. Суд это, естественно, часть все той же банды, все той же мафии.

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Теги:   Израиль Россия Иран Украина Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

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