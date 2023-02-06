Следующая серия. В год столетия Фабрики грез вкусы зрителей меняются быстрее, чем наработки студий — The Economist 6 февраля, 21:24 Эксклюзив NV С момента установки букв Hollywood в 1923 году ведущийся под этим знаком кинобизнес пережил огромные метаморфозы (Фото:bissartig/pixabay.com)

Том Уэйнрайт, редактор раздела The Economist Технологии и медиа, размышляет, как изменился мир кино за 100 лет и что ожидает его в будущем.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу НВ Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.



У 1923 році каліфорнійська компанія-­забудовник Woodruff and Shoults вигадала ідею для просування свого останнього житлового проєкту. Задля реклами нової забудови під назвою Голлівудленд (Hollywoodland) упряжка мулів витягла на пагорб 13 велетенських білих літер, кожна заввишки 15 метрів.

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Минуло 100 років, а цей знак усе ще стоїть (без частини land, яку зняли під час реконструкції 1949 року). Але кінобізнес, що ведеться під цим знаком, переживає метаморфози. Контент, який люди дивляться, і те, як вони його дивляться, у наступні кілька років зміняться більше, ніж за минуле століття.

Якби кіноглядач із 1923 року потрапив у наш час, він був би вражений сучасним кольоровим зображенням і синхронізованим звуком, що століття тому залишалися експериментальними розробками. Але він би побачив і чимало знайомого. У деяких із найуспішніших фільмів 1920-х років з’являлися ті самі логотипи студій, що й сьогодні — наприклад, глобус Universal і оточена зорями вершина гори Paramount. 2023 року як Disney, так і Warner Bros відсвяткують своє сторіччя.