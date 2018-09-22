Как голая. Российская правозащитница провела пикет под администрацией президента с требованием освободить Сенцова

Российская правозащитница Зоя Светова провела одиночный пикет под администрацией президента с требованием освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова.

В Facebook Светова написала, что это ее первый пикет.

“Раньше я сама проходя мимо администрации президента с удивлением смотрела на странных людей, которые стоят около двери с плакатами. Я к ним никогда не подходила, а вот сейчас сама там стояла. Стоишь у всех на виду как будто голая, но чувствуешь себя отлично”, - поделилась впечатлениями правозащитница.

По ее словам, несколько человек спросили у нее, кто такой Олег Сенцов, другие благодарили или ругались.

“Какой-то мелкий чиновник, пробираясь мимо меня к двери администрации президента, кинул на меня презрительный взгляд и явно выругался. Но шепотом”, - рассказала Светова.