Встреча Путина с «матерями мобилизованных»: СМИ узнали, как готовили постановочное шоу 3 декабря, 12:17 Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)

В конце ноября Владимир Путин встретился, как официально было заявлено, с «матерями военнослужащих, участников специальной военной операции». Издание Медуза узнало, как Кремль готовил это постановочное мероприятие.



Издание подсчитало, что из 16 участниц встречи сыновья были мобилизованы только у трех:

главы Подмосковного отделения Общероссийского народного фронта Юлии Белеховой;

домохозяйки из Старого Оскола Елены Алексеевой;

повара из Якутска Марины Бахилиной.

Видео дня

Остальные представлялись матерями «добровольцев» или кадровых военных.

Почти сразу выяснилось, что среди приглашенных к Путину «матерей» много совершенно не случайных людей. В частности, 11 из 16 участниц встречи работают либо в бюджетных организациях, либо в провластных общественных движениях. Например, на встрече присутствовали:

Мария Костюк — заместитель председателя правительства Еврейской автономной области;



Ирина Тас-оол — начальник отдела семьи, молодежи и спорта администрации Каа-Хемского района Республики Тыва;

Ольга Бельцева — московский муниципальный депутат от Единой России.

Два источника, близких к администрации президента РФ, рассказали, как готовилась эта встреча. По их словам, сама идея мероприятия появилась на фоне многочисленных претензий к ходу мобилизации со стороны самих мобилизованных и их близких.

Однако, по информации источников, близких к Кремлю, быстро стало понятно, что «нужное количество матерей» сложно найти: «К президенту люди с улицы прийти не могут. Мало ли что они спросят, чего потребуют, инциденты могут быть неприятные».

Другой собеседник добавил, что «у людей не с улицы, как правило, дети не мобилизованы».

«Матерей мобилизованных» искали по двум направлениям. Нескольких нашли сами сотрудники администрации президента. Вторым направлением в поиске «матерей мобилизованных» стала работа с регионами. По словам собеседников Медузы, близких к Кремлю, федеральные власти поручили администрациям нескольких регионов «отобрать подходящих женщин».

Участницы встречи, по замыслу ее организаторов, должны были или «входить в вертикаль [власти]», или «знать, когда и что нужно сказать».

Источник издания отметил, что самим женщинам «никакой материальной выгоды от поездки к Путину» не обещали: они якобы были мотивированы самой возможностью «увидеть главу государства» и стать «заметными на региональном уровне».

25 ноября Путин встретился в своей резиденции в Ново-Огарево под Москвой с группой «матерей мобилизованных» на войну в Украине. На встрече с «матерями» Путин рассказывал, что якобы «разделяет боль» женщин, чьи сыновья-оккупанты погибли в результате развязанной Россией полномасштабной войны, но не жалеет о начале так называемой специальной военной операции