«Многие немцы не принимают реальность». Как зима и отказ от дешевого газа РФ повлияют на отношение Германии к Украине — интервью НВ 18 октября, 18:00 Эксклюзив НВ Изменение качества жизни немцев уже в ближайших год может стать фактором, который снижает поддержку Украины и украинцев, утверждает немецкий политолог Штефан Майстер. (Фото:Veronika Kretsu/НВ)

Об оставшейся в прошлом «прекрасной тихой жизни» немцев, неповоротливой помощи Берлина Киеву, европейском бессилии перед лицом кремлевской агрессии и факторе зимы НВ поговорил со Штефаном Майстером, политологом из Германии, экспертом по Восточной Европе

Новый этап войны, когда российские ракеты на ежедневной основе уничтожают объекты украинской мирной инфраструктуры и жилые дома, все более определяет Россию, как государство-террорист. Это признают и в Евросоюзе. Недавняя программная речь европейского топ-дипломата Жозепа Борреля описала новое будущее Европы, в котором Россия из источника дешевых энергоресурсов переходит в статус страны, угрожающей безопасности всего континента.

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При этом издержки этого статуса для стран ЕС также ощутимы: для некоторых из них, включая Германию, отказ от российских энергоносителей приведет к заметным изменениям в экономике и ознаменует конец эпохи благоденствия.

О том, как будущее без энергоресурсов РФ, но с большим количеством украинских беженцев и войной на востоке, воспринимают в Германии, НВ поговорил с немецким политологом Штефаном Майстером, специалистом по Восточной Европе, руководителем программы «Международный порядок и демократия» Немецкого совета по международным отношениям.

— ЕС на уровне своих топ-дипломатов уже признает, что война в Украине изменит жизнь в странах Европы. Больше не будет дешевого российского газа, а это повлияет на качество жизни немцев. На ваш взгляд, немецкое общество готово к тому, что их личное благосостояние может пошатнуться?

— Это сложный вопрос. Меня до сих пор впечатляет, насколько сильной и массовой остается поддержка немецким обществом Украины. Это показывают и опросы общественного мнения — 75−80% немцев продолжают поддерживать Украину и украинцев. В то же время, мы видим все больше демонстраций в немецких городах против высоких тарифов на газ и постоянного его удорожания. Нас также ожидает определенный период деиндустриализации, поскольку мы отказались от российского газа и других дешевых энергоресурсов. Благосостояние немецкого общества действительно уменьшится. И да, это создаст напряжение в обществе. Думаю, это одна из причин, почему канцлер Олаф Шольц так осторожен с поставками вооружения в Украину, а также в том, чтобы идти дальше в поддержке Украины. Он понимает, что немецкому обществу в определенный момент это может не понравится. Потому могу только сказать, что сейчас немецкое общество готово поддерживать Украину и эта поддержка очень высока. Но мы не знаем, какой будет эта зима, и не услышим ли мы больше голосов за «мир» и переговоры с Россией.

— Понимают ли немцы, что война не может быть окончена перемирием с Россией, потому что тогда прекратит существование Украина. Готовы ли они к тому, что мир изменился и масштабная война в центре Европы не может их не затронуть своими последствиями?

— Я думаю люди понимают: то, что делает Путин и современная Россия — недопустимо и неприемлемо. Но одновременно с этим у нас есть эта иллюзия нашей зоны комфорта, которая длилась долгих 16 лет благодаря [экс-канцлеру] Ангеле Меркель. Однако больше этой комфортной зоны нет. В 2014 году случилась аннексия Крыма, тогда же началась война на Донбассе, и мы игнорировали все это. Люди все еще хотят жить свою прекрасную тихую жизнь последнего десятилетия и, к сожалению, чем большей для них будет стоимость этой войны и ее издержки, тем меньше они будут ее поддерживать. Даже если это иррационально. Ведь войну невозможно остановить, потому что Путин может только проиграть ее, — все остальные варианты действительно угрожают выживанию Украины.

Это очень сложно объяснить людям, живущим в иллюзии привычного покоя. Даже в Бундестаге есть много людей, которые не хотят принимать реальность, какой она есть. Среди тех же, кто эту реальность принял, все еще делается недостаточно, чтобы избежать самых жестоких последствий войны. В этом тоже причина медленной и неповоротливой политики помощи Германии Украине.

— Приводят ли растущие риски для экономики, большое количество беженцев из Украины, мигрантов из России, к росту поддержки праворадикальных популистских партий внутри немецкого общества?

— За несколько месяцев процент поддержки праворадикальной партии AFD (Альтернатива для Германии) вырос с 11% до 15%. Они удвоили свой результат на недавних выборах в Саксонии-Анхальт — одной из наибольших федеральных земель Германии. Они также популярны в землях восточной Германии, там сейчас достаточно часто проходят протестные акции, организованные как AFD, так и другими праворадикальными группами. Эти демонстрации привлекают немало людей. В то время как левые партии Германии переживают не лучшие времена. Впрочем, рост правых сил мы видим также в других странах Европы — Франции, Италии. Их рост всегда происходит в тот момент, когда люди чувствуют неуверенность в будущем или же беднеют. Поскольку бедность и неуверенность продолжаться, то, я думаю, мы и далее будет наблюдать рост популизма и правых настроений.

— Как за более чем полгода войны изменилось отношении к России в Германии, — как в обществе, так и внутри немецкой партийной жизни?