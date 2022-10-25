«Удар по чести». Что в ФСБ думают о взрыве на Крымском мосту — Христо Грозев 25 октября, 19:08 Обрушившаяся после взрыва часть Крымского моста, 17 октября (Фото:REUTERS)

Руководитель Bellingcat Христо Грозев в интервью Радио НВ рассказал, что в ФСБ РФ считают взрыв на Крымском мосту «ударом по чести».



«Честно говоря, для них это был удар по чести, никто из них, по крайней мере из наших источников, не восприняли это как какой-то позитив, в смысле что можно эскалировать дальше действия по Украине. По крайней мере на уровне ФСБ я не вижу вообще желания эскалировать, вижу желание как-то выйти из этой ситуации, в которую Путин и военные их завели. Удар по чести. Вот так можно проще всего описать», — сказал Грозев Радио НВ.

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8 октября на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины, произошел мощный взрыв, в результате которого несколько его пролетов рухнули в Керченский пролив.

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии Буданова. В свою очередь в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».

Президент Владимир Зеленский, комментируя взрыв на незаконно построенном российскими оккупантами Крымском мосту, заявил, что «мы этого не заказывали».

