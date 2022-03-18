Instagram нет, но вы держитесь. Как блокировка популярной в России соцсети ударила по ее малому бизнесу 18 марта, 10:56 Цей матеріал також доступний українською 14 марта Роскомнадзор заблокировал россиянам доступ к Instagram «в связи с распространением призывов к насильственным действиям в отношении россиян, в том числе военнослужащих» (Фото:Dado Ruvic / REUTERS)

С 14 марта Роскомнадзор отключил для своих граждан популярную социальную сеть Instagram и одновременно остановил в своей стране целую рекламную индустрию, лишив тысячи российских блогеров заработков.



«Думу свою закройте!» — в истерике на камеру обращается к власти заплаканная российская блогерша. В унисон с ней рыдает и ее коллега с неестественно большим бюстом и «утиными» губами: «Это — вся жизнь, это — душа, это то, с чем я просыпаюсь и засыпаю долбанные пять лет!»

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Подобных истерических видео-обращений от россиян, давно и успешно поселившихся в соцсетях, сейчас в интернете немало. Впрочем, так сильно их расстроили совсем не кровавые кадры российского вторжения в Украину. С искренней болью они «хоронят» платформу Instagram — любимую площадку и источник доходов в сети.

14 марта Роскомнадзор заблокировал россиянам доступ к Instagram «в связи с распространением призывов к насильственным действиям в отношении россиян, в том числе военнослужащих», а также с целью «обеспечения психологического здоровья граждан». На самом деле, причиной закрытия стали реальные фото и видео украинских и зарубежных пользователей о кровавых событиях в Украине, которые кремлевская пропаганда пытается скрыть от своих соотечественников. А 21 марта Россия собирается сделать новый шаг в этом направлении — рассмотреть вопрос о внесении ресурса Instagram в список экстремистских.

Между тем отключение Instagram привело не только к еще большей информационной изоляции России — сильный удар получил ее рекламный рынок. Соцсеть была основной площадкой для прямой и нативной рекламы многих брендов, а также главным источником доходов для блогеров, иногда немалых.

По подсчетам украинского коммуникационного агентства PlusOne, около половины населения РФ пользовались Instagram, то есть примерно 60−70 млн пользователей, более тысячи из них имели миллионные аудитории. Благодаря собственной популярности только за одну рекламную публикацию в профиле такие блогеры зарабатывали $1−2 тыс., не говоря уже о более масштабных долгосрочных контрактах и личных проектах вроде продаж собственных тренингов или продаж продукции.

Теперь, когда Instagram оказался «вне закона», с легкими бешеными деньгами российским блогерам придется попрощаться. Как уже отчитался обеспокоенный Совет блогеров при Совете Федерации, дохода лишатся 67% пользователей, для подавляющего большинства из которых он был единственным.

«Instagram — это двигатель рынка малого бизнеса, — объясняет Максим Саваневский, управляющий партнер PlusOne. — По этому рынку очень ударило, и это неожиданно хорошо, потому что санкции бьют только по богатым».

При этом российская аудитория всегда была очень специфической — с обилием однотипных, подправленных пластическими хирургами девушек, откровенно демонстрирующих тело, шикарную жизнь и путешествия. Основные деньги они получали в качестве гонораров от известных брендов за «нужный» совет подписчикам. Поэтому закрытие платформы, считают эксперты, стало потерей большого куска бизнеса даже учитывая выход с рынка тяжеловесов, транснациональных компаний, владеющих общеизвестными брендами.

«Теперь российские блогеры не смогут зарабатывать в Instagram даже если будут иметь проекты с российскими брендами — бренды точно не будут вкладывать средства в официально запрещенную платформу», — говорит Вера Сливинская, руководительница по международному развитию бизнеса AIR Media-Tech.

Кроме того, говорит эксперт, для и без того приходящего в упадок российского рекламного бизнеса ограничение Instagram — это потеря молодой платежеспособной аудитории, как и действенного медиа-канала непрямого продвижения своей продукции с помощью блогеров с лояльной аудиторией.

Чтобы обойти запрет Instagram, россияне прибегают к уловкам и продолжают постинг контента. Большинство пытаются спасти свой инфлюэнсерский бизнес, приглашая аудиторию на свои профили в российской соцсети Вконтакте, на платформе Yandex.Zen, также призывают подписываться на Telegram-каналы.

«Но уровень конверсии с Instagram в Telegram, например, меньше 2%, — констатирует Сливинская. — Поэтому для них это упущенная возможность заработка с брендами, если не полностью, то процентов на 90 точно. Однако у некоторых блогеров остаются надежды на прямые донаты (пожертвования) от подписчиков».

Большинство продвинутых российских блогеров, чтобы технически обойти блокировку ресурса, устанавливают на гаджеты системы VPN. Но здесь Роскомнадзор играет на опережение и уже официально заблокировал 20 крупнейших VPN-сервисов.

«20−30% пользовавшихся Instagram все равно будут это делать, — прогнозирует Максим Саваневский. — Но в долгосрочной перспективе это будет как ограничение Вконтакте в Украине — количество авторов начнет исчезать вместе с количеством подписчиков».

Для самого ресурса, уверяет Саваневский, такая потеря пользователей заметна, но не существенна. Ведь стоимость контекстной рекламы, на которой зарабатывает площадка, в РФ не слишком высока.

«Это не Западная Европа и не Америка, стоимость зависит от региона и платежеспособности рекламодателя, — заключает эксперт. — А рынок интеграций — тот, от которого в первую очередь отказываются».

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