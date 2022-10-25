Охота на убийц. Христо Грозев объяснил, как нашли имена российских инженеров, которые наводят ракеты на Украину 25 октября, 15:09 Последствия российского ракетного удара по объекту энергетической инфраструктуры Украины, 22 октября (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Руководитель Bellingcat Христо Грозев в интервью Радио НВ объяснил, как нашли имена инженеров, которые наводят ракеты на Украину.

По его словам, сначала расследователи попытались выяснить, можно ли просто забить координаты цели в ракеты, но оказалось, что это невозможно, и люди, которые программируют ракету, должны симулировать весь ее полет, как будто это какая-то компьютерная игра.

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«Поэтому мы начали искать этих людей, понимая, что их роль в этой войне очень важна, и что, возможно, они будут рано или поздно причастны к военным преступлением, как скорее всего сейчас и оказалось», — объяснил Грозев.

Поиски расследователи начали среди выпускников институтов, которые занимаются космическими и стратегическими ракетами.

«Вот таких академий две в России, рядом с Москвой и рядом с Петербургом. Мы начали проверять сотни и тысячи этих выпускников, чем они сейчас занимаются. И во многих таких русских телеграм-ботах мы смогли найти, что некоторые из них работают в этом вычислительном центре, и при этом все зарегистрированы на адрес Знаменка, 9. Это генеральный штаб российской армии», — рассказал руководитель Bellingcat.

По его словам, публично говорилось, что в этом центре вычисляются пенсии всех российских военных.

«Cтали глубже и глубже заниматься ими, нашли шефа этой организации, приобрели его биллинг, его телефонные номера. В его биллинге мы увидели, что он получает звонки от определенного номера практически всегда, когда есть большие прилеты ракет именно из этих стратегических высокоточных ракет в Украину. Но это мы сделали путем просто коррелирования его звонков в известных нам моментах прилетов», — рассказал Грозев.

В итоге удалось «вычислить всех этих сотрудников, молодых довольно инженеров, которые общались с ним именно в те моменты, в которые через несколько часов или на следующее утро были вылеты этих ракет», объяснил руководитель Bellingcat.

По его словам, расследователи в первую очередь обращали внимание на переговоры по ночам или в воскресенье и привязывали к прилетам именно их.

24 октября стало известно, что расследователи Bellingcat, The Insider и Der Spiegel установили личности россиян, которые наводят «высокоточные» ракеты на гражданские объекты в Украине и причастны к массовым убийствам украинских мирных жителей.

Журналисты выяснили, что за наведение ракет отвечает секретное подразделение в составе Главного вычислительного центра российских вооруженных сил. В росСМИ ГВЦ упоминают редко, а военные издания утверждают, что он занимается «IT-услугами» и «автоматизацией» армии страны-агрессора.

Метаданные телефонных звонков начальника центра генерал-майора Роберта Баранова показали, что каждый раз перед запуском оккупантами крылатых ракет с 24 февраля по конец апреля 2022 года ему поступали звонки с одного номера — по данным журналистов, он принадлежит полковнику Игорю Багнюку. Багнюк — по информации журналистов, это прямой командир подразделения, занимающегося наведением ракет. Он, в свою очередь, регулярно общается более чем с 20 военными инженерами и IT-специалистами из ГВЦ.

Среди наводчиков — как люди, которые служили в армии или на флоте, так и бывшие гражданские, чаще всего связанные с IT-профессиями.

