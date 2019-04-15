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Как Ассанж проводил свой досуг в посольстве Эквадора в Лондоне - видео с камер наблюдения

15 апреля, 16:45
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Как Ассанж проводил свой досуг в посольстве Эквадора в Лондоне - видео с камер наблюдения - фото

Скриншот с видео El Pais

Британские правоохранители задержали Ассанжа 11 апреля

Журналисты испанского издания El Pais обнародовали видео, на котором запечатлен досуг основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.

Опубликованные кадры были сняты камерами наблюдения, установленными в диппредставительстве, в том числе, в его комнате.

На них видно, как Ассанж пытается кататься по помещению на скейте, отмечает рождественские праздники и принимает гостей, которых, судя по всему, пытаются выпроводить сотрудники посольства.

Ранее сообщалось, что британские полицейские арестовали в Лондоне Джулиана Ассанжа. 

По словам президента Эквадора, в чьем посольстве основатель WikiLeaks скрывался с 2012 года, он был передан правоохранителям из-за нарушений международных конвенций и агрессивного поведения.

Широкую известность австралийский журналист получил после публикации в 2006 году различных разоблачительных материалов о спецслужбах и политиках целого ряда стран.

В 2010 году шведские власти обвинили его в преступлениях сексуального характера и обратились к Великобритании с запросом о его экстрадиции.

Кроме того, в США Ассанжу грозит пожизненное заключение за публикацию на своем сайте секретных документов.

В 2012 году британский суд постановил арестовать его и передать Швеции, однако создатель WikiLeaks укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне.

Обвинение в сексуальном насилии с Ассанжа в итоге сняли, и его арест связан с тем, что он скрывался от британского суда.

Теги:   Видео Великобритания Эквадор Джулиан Ассанж

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