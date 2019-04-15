Как Ассанж проводил свой досуг в посольстве Эквадора в Лондоне - видео с камер наблюдения 15 апреля, 16:45 1746 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео El Pais Британские правоохранители задержали Ассанжа 11 апреля Скриншот с видео El Pais

Журналисты испанского издания El Pais обнародовали видео, на котором запечатлен досуг основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.

Опубликованные кадры были сняты камерами наблюдения, установленными в диппредставительстве, в том числе, в его комнате.

На них видно, как Ассанж пытается кататься по помещению на скейте, отмечает рождественские праздники и принимает гостей, которых, судя по всему, пытаются выпроводить сотрудники посольства.

Ранее сообщалось, что британские полицейские арестовали в Лондоне Джулиана Ассанжа.

По словам президента Эквадора, в чьем посольстве основатель WikiLeaks скрывался с 2012 года, он был передан правоохранителям из-за нарушений международных конвенций и агрессивного поведения.

Широкую известность австралийский журналист получил после публикации в 2006 году различных разоблачительных материалов о спецслужбах и политиках целого ряда стран.

В 2010 году шведские власти обвинили его в преступлениях сексуального характера и обратились к Великобритании с запросом о его экстрадиции.

Кроме того, в США Ассанжу грозит пожизненное заключение за публикацию на своем сайте секретных документов.

В 2012 году британский суд постановил арестовать его и передать Швеции, однако создатель WikiLeaks укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне.

Обвинение в сексуальном насилии с Ассанжа в итоге сняли, и его арест связан с тем, что он скрывался от британского суда.