«Бардак никто не в силах остановить». Начинается распад фронта РФ. Что волнует элиты и кто будет преемником Путина — Преображенский 8 июня, 21:18 NV Премиум Политолог Иван Преображенский (Фото:Shoe Bean / Facebook)

Политолог Иван Преображенский в интервью Radio NV рассказал, в чем Россия проиграла, взорвав Каховскую ГЭС, как начинается распад российского фронта, что интересует кремлевские так называемые элиты и кто может стать преемником диктатора Путина.

— Хочу поговорить с вами о той катастрофе, которая произошла на Каховской ГЭС. У меня впечатление, что у России от этого теракта одни только плюсы: меняют повестку дня полностью, эйфория z-патриотов, русских фашистов, «хохлы тонут». Перепуганным своим военным можно сказать: «Все, никакого наступления не будет, мы наступление остановили». Западу показать, что «смотрите, какие еще козыри есть у нас в рукавах». Как вы смотрите на эту ситуацию? Как ее оцениваете? Какие преимущества появляются у России после того теракта, который они совершили?

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— Вы правы, что для России главное — происходит смена повестки дня и ломается линия на создание, выстраивание страха среди российских военных. Потому что у российских военных сейчас ключевая проблема (она действительно есть, особенно после событий в Белгородской области) — они боятся этого наступления. Они не понимают, как оно будет выглядеть, и чем дальше от фронта, тем сильнее страх.

А здесь возникает совершенно другая новая проблема, которую все начинают обсуждать и забывают о том нагнетании, которое последние недели шло.

Что касается минусов. Я все-таки один очевидный минус вижу — это международная реакция. Понятно, что международное сообщество уже, мягко говоря, привыкло к тому, что Российская Федерация ведет себя как государство-террорист. Понятно, что здесь возникают очень серьезные риски для Запорожской АЭС, а любая серьезная авария, любое технологическое даже отклонение, все равно будет восприниматься как де-факто акт ядерного терроризма со стороны Российской Федерации, которая захватила эту атомную станцию, удерживала ее и, значит, должна отвечать за все, что там происходит. Очевидные минусы все-таки есть.

Плюс к этому — гуманитарная катастрофа, которая серьезно, я это вижу, влияет на общественное мнение в странах Европейского Союза, где, давайте говорить честно, последние месяца, наверное, два шла достаточно активная нормализация войны, и все большее количество людей высказывалось в духе того, что «когда же они ее закончат, давайте мы как-нибудь заставим и тех, и других прекратить войну, и подписать мирный договор». Не желая уже разбираться в деталях, не желая понимать, что для подписания мирного договора нужно совсем немного: Россия выводит войска с территории Украины и прекращает против нее военные действия. И, по сути дела, острая фаза конфликта на этом заканчивается, потому что Россия — страна-агрессор и исключительно от ее действий зависит, закончится сейчас война или не закончится.

Инфографика: NV

— Путин в разговоре с Эрдоганом говорит о «варварских действиях киевского режима». Синхронно — буквально около 03:00 ночи взрывается Каховская ГЭС, в уже в 04:00 утра все информационные сообщения на эту тему заполнены кремлеботами, которые кричат, что «это же ВСУ сами Хаймарсами разрушили эту Каховскую ГЭС». Мне кажется, тут очень прозрачная картина, чего хочет добиться Россия.