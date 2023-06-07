Польша передала Украине цистерны и насосы для ликвидации последствий затопления из-за подрыва Каховской ГЭС 7 июня, 17:12 Полиция эвакуирует местных жителей в Херсоне, 7 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Ivan Antypenko)

Польша передала Украине 10 больших цистерн для воды и 10 высокопроизводительных насосов для откачки воды из затопленных районов в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский.

«Из-за драматического положения гражданского населения после того, как Россия разрушила дамбу на реке Днепр в Новой Каховке, мы с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким приняли решение передать Украине 10 цистерн для воды вместимостью 18 тысяч литров и 10 высокопроизводительных насосов», — говорится в сообщении Мариуша Каминского.

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Глава МВД также поблагодарил руководство Пожарной службы Польши, которая оказала эту помощь.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года.

Инфографика: NV

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.