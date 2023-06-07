Главком Эстонии о подрыве Каховской ГЭС: Россия уже показала, что ей плевать на мирное население 7 июня, 16:32 Полиция эвакуирует местных жителей в Херсоне, 7 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Ivan Antypenko)

Командующий войсками Эстонии Рихо Юхтеги назвал разрушение плотины Каховской ГЭС «довольно глупым» поступком российских оккупантов. Он добавил, что РФ уже показала, как ей плевать на мирное население Украины.

Об этом сообщает ERR.

По мнению главкома Эстонии, причин для подрыва дамбы могло быть несколько, и что такие диверсии чаще всего используются как крайняя мера.

Он предположил, что российские оккупанты опасаются начала крупного наступления ВСУ и назвал диверсию «довольно глупой», поскольку атака украинской армии именно на этом направлении выглядит, по его мнению, нецелесообразной.

Видео дня

По любой оценке, взрыв украинской плотины свидетельствует об отчаянии России, поскольку является военным преступлением, отметил он.

«Хотя Россия уже показала, как она плюет на мирное население, и что занимается подобными вещами», — добавил Юхтеги.

По его словам, возможный подрыв плотины не стал неожиданностью для Украины, поскольку украинские власти неоднократно заявляли, что ГЭС заминировали российские силы. Главком Эстонии считает, что после российского теракта на некоторое время на линии фронта будет тишина.

Инфографика: НВ

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.