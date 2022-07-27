Кафе Зеленский: как украинским беженцам в Германии помогают отвлечься от войны — DW 27 июля, 15:35 партнерство с DW У входа в Кафе Зеленский в воскресенье (Фото:seiSTARK)

Кафе в Кельне, названное именем президента Украины, пользуется большой популярностью. Здесь встречаются украинские женщины с детьми, которые бежали от войны РФ против Украины и нашли убежище в Германии, пишет Deutsche Welle.



Недільними вечорами у барі Bagatelle в одному з районів Кельна людей особливо багато. На відкритому майданчику перед входом гомонять діти, з вікон лунає музика. Спілкуються тут переважно українською. Річ у тім, що в неділю бар змінює свою вивіску на Кафе Зеленський (Café Selenskyj) — назвали його так жіноча благодійна організація seiSTARK, карнавальне об'єднання KG Ponyhof та бар Bagatelle броварні Brauhaus Johann Schäfer. Більшість гостей — жінки з дітьми, які втекли від війни Росії проти України та знайшли прихисток у Кельні у прийомних родинах, гуртожитках чи готелях. Кафе працює з 17 до 21 години.

Кафе в Німеччині іменами політиків зазвичай не називають. Радше навпаки: деяким з них забороняють вхід, як це сталося, наприклад, у Гамбурзі. Там під час саміту G20 у 2017 році понад десяток барів та кафе у знаменитому тусовочному районі Санкт-Паулі з ініціативи дреґ-квін Олівії Джонс заборонили вхід Путіну, Трампу та Ердогану. До слова, таблички з перекресленими зображеннями цих політиків та текстом «популістам і деспотам вхід заборонено» досі висять біля дверей багатьох гамбурзьких закладів, які взяли участь в акції протесту.

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Що ж стосується кельнського Кафе Зеленський, то його популярність перевершила всі очікування: на недільні зустрічі приходять близько 200 українців, тож тут завжди людно. «Ідея зустрічей у Кафе Зеленський — дати біженцям з України можливість зустрітися зі співвітчизниками, обмінятися корисною інформацією, послухати музику, поспівати, потанцювати і бодай на якийсь час відволіктися від думок про війну на батьківщині», — каже Емітіс Поль, керівниця благодійної жіночої організації seiSTARK, назва якої перекладається як «Будь сильною».

Кафе Зеленский пользуется большой популярностью среди посетителей / Фото: seiSTARK

Один вечір у кафе обходиться для організаторів приблизно в п’ять тисяч євро. Меню просте: пироги, тістечка, чай та кава, сосиски з картоплею фрі та прохолодні напої. Дорослим гостям пропонують місцеве пиво Кельш та вина. Вся їжа та напої — безкоштовні. Фінансується кафе винятково за рахунок благодійних коштів. Адміністрація Кельна підтримала ідею його створення. Тепер організатори сподіваються і на фінансову підтримку з боку міста.

Жіноча організація допомагає біженцям

За словами Емітіс Поль, об'єднання seiSTARK було створено у Кельні на початку 2022 року, а у березні офіційно зареєстровано. «Ми розпочали активну роботу практично з початком війни в Україні. Наша організація опікується соціально незахищеними жінками — незалежно від їхнього походження, віросповідання, кольору шкіри. Коли почалася війна в Україні, а в Німеччину почали прибувати українські жінки з дітьми, то ми, звісно, вирішили дбати й про них», — розповідає вона в інтерв'ю DW.

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Співробітники організації, більшість із яких працюють на добровільних засадах, допомагали влаштовувати українок у німецькі родини, супроводжували їх під час візитів до німецьких відомств, допомагали зареєструватися за місцем нового проживання, подати заяви на допомогу, влаштувати дітей до шкіл. Волонтери і волонтерки seiSTARK збирали і гуманітарну допомогу, яка вирушала безпосередньо до України.

Кафе Vinok та курси німецької мови

«Сьогодні, через чотири місяці після початку війни, ми опікуємось близько 250 українками з дітьми, які проживають у Кельні. Крім Кафе Зеленський, у нас є ще одне місце зустрічей — кафе Vinok, яке ми відкрили разом із міською бібліотекою в одному з її приміщень у квітні нинішнього року. Воно працює по п’ятницях з 14 до 17 години», — розповідає Емітіс Поль.

Кафе Vinok работает в городской библиотеке / Фото: seiSTARK

За її словами, співробітники організації допомагають і індивідуально, наприклад, вагітним жінкам або мамам з дітьми, які мусять звернутися до лікарів. Вони супроводжують їх як перекладачі та надають їм моральну підтримку. «У нас працюють і психологи, які займаються проблемами травмованих війною жінок та їхніх дітей. Днями ми допомогли кільком жінкам влаштуватися на роботу у сфері гастрономії та готельного бізнесу. Ми організували для українок курси німецької мови — окремо для мам та їхніх дітей, загалом у нас проходить 12 курсів німецької», — каже керівниця seiSTARK.

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Підтримка дітей під час шкільних канікул

Під час літніх канікул, коли мами змушені доглядати своїх дітей, жіноче об'єднання організовує для них автобусні екскурсії містом, його співробітники вирушають з дітьми до зоопарку або до музею шоколаду в Кельні, добровільні помічники ходять з мамами за покупками, показують, у яких супермаркетах можна купити продукти за доступнішими цінами.

«Програма підтримки жінок і дітей з України дуже різноманітна. Нещодавно ми спонсорували кільком жінкам походи в перукарські салони. Для багатьох із них 40 євро за зачіску — надто дороге задоволення. Ми хотіли зробити їм таку радість, адже жінкам дуже важливо добре виглядати», — впевнена Емітіс Поль.

Ляльки-мотанки — у подарунок німецьким сім'ям

Нещодавно українські жінки вирішили подарувати німецьким сім'ям, що прийняли їх, яскраві національні ляльки-мотанки — обереги, зроблені своїми руками. Вони розповіли про це волонтерам seiSTARK, і ті купили необхідні для цього матеріали та аксесуари. Ініціатором цієї ідеї стала киянка Ярослава Литвин із 13-річною донькою Софією, якою опікується Емітіс Поль.

13-летнюю Софию из Киева опекает Эмитис Поль / Фото: seiSTARK

«Я сама біженка. 13-річною дівчинкою я одна, без сім'ї, втекла до Німеччини від війни в Ірані. І мені зрозумілі почуття дітей, які пережили обстріли та бомбардування. Коли я побачила Софію, то згадала себе у її віці. Ми дуже потоваришували і намагаємося якнайбільше часу проводити разом. Ідея з ляльками-мотанками мені дуже сподобалася. Це буде чудовою акцією. Жінки з дітьми зможуть під час рукоділля відволіктися від думок про війну і зробити приємне своїм німецьким друзям, які підтримують і допомагають їм», — вважає Емітіс Поль.

Уся допомога та підтримка українських біженців здійснюється за рахунок благодійних та спонсорських внесків. «Ми раді кожному євро, який приходить на наш рахунок, адже від того, скільки у нашому розпорядженні грошей, залежить різноманіття нашої підтримки та допомоги сім'ям біженців в інтеграції у німецьке суспільство», — каже Емітіс Поль. При цьому вона наголошує, що організація seiSTARK допомагає не лише українським біженкам з дітьми, а й усім жінкам, які потребують соціальної підтримки, — мігранткам та місцевим мешканкам.

«Ми раді і жінкам з дітьми з Афганістану, Сирії чи Німеччини, які приходять до Кафе Зеленський або до Vinok, на курси німецької мови, на екскурсії по місту або походи до зоопарку. Наші серця та двері відкриті для всіх, хто потребує нашої допомоги», — каже Емітіс Поль.