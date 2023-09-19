Кадыров болел давно, это мог быть акт его медленного устранения — Джамбулат Сулейманов 19 сентября, 14:26 Рамзан Кадыров на встрече с Владимиром Путиным 13 марта 2023 года (Фото:kremlin.ru)

Руководитель чеченского движения Единая сила Джамбулат Сулейманов в интервью Radio NV предположил, что длиительная болезнь путинского ставленика в Чечне Рамзана Кадырова может быть на самом дело его «медленным устранением».

«Мы все знаем, что Кадыров болел давно. Это мог быть, так сказать, растяжной акт его медленного устранения, а могло быть, что он болел», — сказал Сулейманов в эфире Radio NV.

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При этом руководитель Единой силы отметил, что в Кремле на данный момент «не готовы к сиюминутной смене Кадырова», поэтому не комментируют его состояние здоровья.

Он также согласился с тем, что Кадырова могут «убирать», чтобы ослабить российского диктатора Владимира Путина.

«Я согласен с таким выводом. Мы знаем, что сегодня уже, видя шаткость положения самого Путина, идет пока закулисная борьба, но она идет. Если ее отрицать, это как отрицать логику подобных действий. Можно привести уйму, массу примеров. Я считаю эту версию вероятной», — заявил Сулейманов.

19 сентября секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что ухудшение состояния здоровья Кадырова может быть связано с отравлением.

«То, что у Кадырова проблемы с состоянием здоровья — это известная вещь. Мало того, есть предположение, что это было отравление, причем неоднократное отравление, которое дало определенные осложнения на систему почек. Насколько мы понимаем, что видео, которое есть, это может быть совсем старое видео, которое не имеет никакого отношения к сегодняшнему дню», — рассказал Данилов.

Ранее в чеченских Telegram-каналах начала распространяться неподтвержденная информация о том, что Кадыров «находится в коме». Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщал, что кремлевская марионетка в Чечне Рамзан Кадыров находится в очень тяжелом состоянии.

Чеченский оппозиционер и правозащитник Абубакар Янгулбаев, который находится в вынужденной эмиграции, написал, что Кадыров умер. Этого пока что никто не подтвердил.

17 ссентября в Telegram-канале Кадырова появилось видео, на котором он в дождевике под дождем идет по дорожке.

«Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок», — говорится в подписи к видео.

Российский ресурс Агентство сообщил, что в самом видео Кадыров произносит абстрактный текст, он говорит, что слушает Коран и прошел пару километров.

Когда и где было снято видео, по опубликованным кадрам уточнить невозможно. В то же время российские паблики пишут, что в воскресенье в Грозном было около 16 градусов и дождь, что визуально совпадает с погодой на видео.

РосСМИ уточняют, что до этого последние видео с Кадыровым, на которых можно определить время съемки, появлялось в его аккаунтах и на республиканском госканале более двух недель назад.

В начале марта 2023 года СМИ обратили внимание, что Кадыров значительно прибавил в весе, а на его лице появились отеки.

По словам главы правительства Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмеда Закаева, у Кадырова серьезные проблемы с почками.