«Мое время пришло». Кадыров заявил, что «засиделся» на посту главы Чечни 3 сентября, 17:49 Рамзан Кадыров (Фото:Kadyrov95/телеграмм)

Рамзан Кадыров, который уже 15 лет занимает должность главы Чечни, заявил, что «засиделся» и заслужил на «бессрочный и длинный отпуск».

В своем видеообращении в Telegram он назвал себя «самым большим долгожителем среди всех глав субъектов РФ».

«У нас, у кавказцев, чеченцев, есть пословица: „Какой бы уважаемый и долгожданный ни был гость, если он вовремя едет, то это еще более приятно“. Поэтому я думаю, что мое время тоже пришло, пока меня не выгнали», — сказал Кадыров.



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Он добавил, что уже «начал об этом думать» и «постарается, чтобы вовремя уйти».



«Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймете», — отметил кремлевский ставленник.



В августе СБУ объявила Рамзану Кадырову о подозрении в причастности к военным преступлениям в Украине.

В конце июля сообщалось, что режим Рамзана Кадырова пытается набрать новую порцию пушечного мяса для войны в Украине, планируя отправить туда неработающих жителей Чечни.



А 18 июля Кадыров, несмотря на полнейшее фиаско своих TikTok-войск в Украине, заявил, что собирается «с легкостью» взять не только Киев, во время наступления на который его боевики потерпели позорное поражение, но и «страны НАТО».



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