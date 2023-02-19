Кадыров захотел создать свою ЧВК

19 февраля, 16:31
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Кадыров захотел создать свою ЧВК (Фото:Kadyrov95 / Telegram)

Кадыров захотел создать свою ЧВК (Фото:Kadyrov95 / Telegram)

Ставленник Кремля в Чечне Рамзан Кадыров заявил, что по завершении госслужбы планирует создать собственную частную военную компанию ВК).

В своем телеграм-канале он написал похвальный пост о ЧВК Вагнер путинского олигарха Евгения Пригожина, в котором заявил, что вагнеровцы «сумели добиться очень значительных результатов, несмотря на все сложности».

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«Уже сейчас можно уверенно говорить, что Вагнер железно доказал свою эффективность в военном плане и подвел черту под разговорами о необходимости ЧВК. Без всякого сомнения, такого рода профессиональные формирования нужны и необходимы», — пишет Кадыров.

Он добавил, что планирует создать собственную ЧВК «при завершении работы на госслужбе» и «стать конкурентом» Пригожину.

Кадыров не в первый раз делает подобные заявления о своей отставке, что не позволяет оценить серьезность его намерений.

В России чиновники создают собственные ЧВК. Кроме «вагнеровцев» Пригожина, известно о ЧВК министра обороны РФ Сергея Шойгу под названием Патриот. По данным украинской разведки, отдельную ЧВК создает и российский энергетический монополист Газпром Нефть.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Чечня Рамзан Кадыров Чеченцы Частная военная компания Вагнера ЧВК Евгений Пригожин Война России против Украины Ичкерия

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